«Бедные» звезды обратились за выплатами к государству. Шутка затянулась, но ведь они это серьезно

Артисты разного калибра во время пандемии сидят без работы. Многие из них пытаются получить хоть какие-то деньги — например, просят милостыню. Кто-то подал заявку на пособие по безработице. Жизни звезд, конечно, «не позавидуешь».

В последнее время все больше режиссеров, актеров, музыкантов и других артистов жалуются на происходящее в их профессии из-за пандемии коронавирусной инфекции и всех вытекающих последствий: запрет на массовые мероприятия, закрытые кинотеатры, театральные сцены и так далее.

Музыкант Сергей Шнуров так устал слушать жалобы от звезд, что даже сочинил пару стихотворений. Вот последнее: «******** (Взаперти — прим.ред.) сидели люди. / Да, без средств и взаперти, / Как ты ***** (пятой точкой — прим.ред.) не верти, / *** без соли лег на блюде. / Все попрятались по гнездам / И вельможи и народ. / Голодней всех было звездам /Взять они хотели (в)МРОТ».

Еще в апреле драматург Николай Коляда из «Коляда театра» попросил помощи у властей. В понедельник стало известно, что его театр скоро закроется из-за отсутствия денег. По словам Коляды, у него 65 артистов, которым он платил из своего кармана, но теперь средств нет и актеры занялись другой деятельностью — кто-то устроился курьером, а другие поехали на дачу выращивать овощи на продажу.

Чуть раньше, 29 мая, в СМИ появилась информация, что Коляда вышел просить милостыню из-за нехватки денег. Конечно, это преувеличение, потому что сам драматург посидел возле своего театра лишь пять минут, сфотографировался и ушел.

Одни из главных «страждущих» звезд стал Сергей Глушко, более известный как Тарзан. До эпидемии коронавируса Глушко владел фитнес-центром в Москве. Стриптизер пожаловался, что пандемия ударила по бюджету Тарзана и его жены Наташи Королевой, в связи с чем он потребовал, чтобы государство оказало ему поддержку.

«В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем», — сказал Глушко. Впоследствии актер заявил, что его слова переврали. В конце концов Тарзан отказался общаться с журналистами, потому что они не понимают посыл стриптизера.

Многие звезды подняли Глушко на смех. Юрий Лоза предложил Тарзану выйти на балкон и раздеться.

«Вот у меня сейчас пенсия 12 тысяч рублей. Ее не хватает даже на коммуналку. Но я могу написать статью в журнал. Могу фрезеровщиком подработать. У меня четвертый разряд. Мужик должен уметь что-то делать, кроме своей основной работы. Я думаю, если Тарзану станет невмоготу, то он может выйти на балкон и раздеться», — поделился Лоза.

Заманчивую вакансию для жены Тарзана открыл фермер Олег Сирота. Он предложил певице и Глушко поработать с «настоящими элитными телками» — на ферме с коровами. Такая работа, по мнению Сироты, поможет Тарзану и сохранить форму, и заработать на хлеб.

Представитель компании «Ситимобил» Георгий Лобушкин посчитал, что Королева и Глушко могут присоединиться к сервису такси. А писатель Сергей Минаев предложил платить пенсию Тарзану и его супруге.

Среди звезд, которым не хватает денег, оказался продюсер Иосиф Пригожин. Он пожаловался, что пандемия коронавируса привела к «чудовищному» положению дел у российских артистов. Он отметил, что из-за вируса деятели шоу-бизнеса лишились доходов и вынуждены жить на имеющиеся накопления.

Именно после этого сообщения Шнуров и начал писать стихи, высмеивающие жалующихся артистов. Пригожин назвал певца «мразенышем» и потребовал извиниться перед его женой Валерией. Примерно тогда же он получил гуманитарную помощь от «Коммунистов России». Парламентарии отправили продюсеру две пачки «Доширака» — для него самого и Валерии. Сам Пригожин заявил, что никакой посылки не получил.

Были и такие звезды, кто подал заявки на пособия по безработице. По данным СМИ, среди них были Дима Билан, Николай Басков, Регина Тодоренко, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Яну Рудковская, Чулпан Хаматова и Сергей Жигунов и другие. Напомним, что они хотят получить 12 130 рублей. Это при том, что у того же, например, Киркорова в 2017 году появился загородный дом в Живописной бухте за 12 миллионов долларов.

Валерия, по информации СМИ, тоже подала заявку на выплату. Она и Пригожин являются учредителями ООО «Гуд Фуд Стайл» (ресторанный бизнес и доставка продуктов): эта компания обратилась за помощью, но не прошла проверку из-за сокращения персонала. Яна Рудковская попросила о выплате дважды: как ИП и как ООО.

Некоторым звездам налоговая отказала. Среди них были Григорий Лепс (из-за сокращения сотрудников), Леонид Агутин и Анжелика Варум, а также Лев Лещенко (пытался получить деньги на свой культурный фонд, но оказалось, что его предприятие не относится к пострадавшим отраслям).

Часть артистов осудила коллег за жалобы на нехватку денег. Например, музыкант Владимир Кузьмин рассказал, что самоизоляция стала для него подарком судьбы, а его музыканты продолжают нормально зарабатывать. Деньги, которые просят артисты, лучше направить врачам, «которые работают сутками за копейки, умирают в своих скафандрах».

Григорий Лепс призвал звезд работать над собой, а не жаловаться.

«А у кого оно сейчас не бедственное? А куда тогда девать положение шахтеров, колхозников, пенсионеров, простых людей? У них еще сложнее», — сказал Лепс, добавив, что если артисты действительно страдают, он может предоставить им собственную студию для записи.