База мертвых. Тела военных один за другим находят на полигоне США

В США, на военной базе Форт-Брэгг, расположенной в Северной Каролине, нашли тела двух человек. Это одна из основных баз армии Штатов. Тем временем случай гибели солдат на ее территории не первый. С начала года на базе умер как минимум 31 военнослужащий, причем половина из них покончили с собой.

В связи со смертью двух человек командование специальных расследований сухопутных войск США уже начало расследование, пишет издание Stars and Stripes со ссылкой на военных Форт-Брэгга.

«Дополнительная информация в настоящее время недоступна из-за продолжающегося расследования», — приводит издание заявление базы.

Тела обнаружили в среду, 2 декабря. О связи погибших с базой пока нет данных Правда, представители успели подчеркнуть, что гибель этих людей не имеет никакого отношения к проводимым в Форт-Брэгге официальным учениям.

Не первые трупы, связанные с базой

Это не первые трупы, так или иначе связанные с военной базой Северной Каролины. Например, 31 мая в национальном заповедном морском побережье Кейп-Лукаут нашли тело молодого человека. Позже его опознали как солдата из Форт-Брэгга — 21-летнего Энрике Романа-Мартинеса. Он был десантником и пропал без вести во время похода в День поминовения. Туда парень отправился вместе со своими армейскими друзьями.

Следователи отметили, что смерть наступила в результате убийства. Между тем сестра погибшего — Гризельда Мартинес — утверждает, что сразу поняла: случилось что-то ужасное. Ее удивила деталь: при брате не нашли очков, без которых он не обходился.

Армия США предложила вознаграждение в размере 25 тысяч долларов за «достоверную информацию, ведущую к задержанию» того, кто убил солдата. Другие подробности дела не публикуют. По заверениям военных, причина в том, что расследование все еще идет. Тем временем семья погибшего требует ответов.

Только с начала этого года и до сентября на базе умер по меньшей мере 31 военнослужащий, причем половина из них покончили с собой. При этом на базе служат более 50 тысяч человек. Форт-Брэгг занимает более 170 тысяч акров, то есть более 68 тысяч гектаров. На территории есть 87 полигонов и шесть районов десантирования. Базу назвали в память о генерале армии США Брэкстоне Брэгге, который воевал в Гражданской войне Севера и Юга.

Опрос об армии США

Весной прошлого года в Twitter армии США опубликовали опрос, как служба влияет на жизнь граждан. Многие заявили, что она разрушила их жизни.

«Мой лучший друг детства пошел в армию. Он всегда был самым счастливым среди моих знакомых. После службы он стал совершенно другим и впоследствии совершил самоубийство», — написал один из пользователей.

Годом ранее бывшего офицера армии США и его супругу нашли мертвыми в доме в Италии. Речь идет об убийстве и самоубийстве. Правоохранители выяснили, что 40-летний майор Бредли Джоэл Кинсер страдал от депрессии. После расправы над женой Лейлой он оставил предсмертную записку, где попросил о прощении.