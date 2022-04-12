Турецкий Bayraktar уничтожили у побережья Крыма. Эта техника бесполезна против армии России

У побережья Крыма сбили беспилотник Bayraktar. Известно, что Украина закупила их у Турции в большом количестве еще до начала спецоперации и очень гордилась приобретением такой современной техники. Однако на данный момент число распиаренных беспилотников могло значительно сократиться. Ведь против армии России у них не так много шансов.

Сбитый беспилотник

Не так давно фрегат «Адмирал Эссен» уничтожил украинский беспилотник Bayraktar у побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) у западного побережья Крымского полуострова уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа Bayraktar, произведя пуск двух ракет корабельным зенитным ракетным комплексом «Штиль», — сказали в ведомстве.

Как пояснили в Минобороны, Bayraktar осуществлял разведку действий кораблей ЧФ. Также он изучал береговые и наземные позиции боевой техники ВС России, которые находятся на полуострове и в южной части Украины. Минобороны также опубликовало соответствующее видео.

Как уточнили в военном ведомстве, беспилотник уничтожили в зоне действия кораблей Черноморского флота. Летательный аппарат находился в 30 километрах от боевого корабля.

Закупила до начала спецоперации

Всего украинская сторона закупила около 50 этих ударных беспилотников. Это очень серьезное количество, рассказал «360» эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. И еще в начале марта Украина начала распространять ролики, прославляющие Bayraktar.

Однако на сегодня невозможно достоверно узнать, насколько часто и эффективно ВСУ использовали турецкие беспилотники. Об этом заявило даже немецкое издание DW, внесенное в российский реестр СМИ-иноагентов.

iPhone военной сферы

Bayraktar — это достаточно современный беспилотный летательный аппарат, который можно назвать неким летающим iPhone в сфере военной техники, пояснил Орлов.

«Нужно понимать, что Bayraktar — это достаточно современная машина, которая была спроектирована, разработана и создана в период последних пяти-семи лет. Там используются достаточно современные технологии и хороший двигатель. <…> Однако нужно понимать, что Турция сама не производит все комплектующие. <…> Это некий конструктор, который собирается в ней», — отметил Орлов.

Bayraktar TB2 имеет длину 6,50 м и размах крыльев 12 м. Этот беспилотник может находиться в воздухе более 24 часов и развивает максимальную скорость около 220 км/час. И что особенно важно, он, как считают эксперты, дешевле, чем аналогичная продукция западных конкурентов.

Бесполезен против ВС РФ

Этот беспилотник довольно успешно применялся во время военных действий в Ираке, Сирии и в Ливии. Однако стоит понимать, что действует он локально, то есть, не имеет глобального применения и инструментов разведки. Это главное ограничение и Ахиллесова пята Bayraktar, объяснил Орлов.

«Это не позволяет, скажем так, активно себя показывать в условиях региональных войн, где противники имеют и средства РЭБ, и другое серьезное вооружение. В этих условиях Bayraktar уже не работает. Поэтому когда Украина попыталась его применить против армии России, успехи Bayraktar уже закончились. <…> Против российской армии он, конечно, бесполезен», — отметил он.

Схожую точку зрения высказал и Вольфганг Рихтер (Wolfgang Richter), отставной полковник бундесвера и военный эксперт Фонда «Наука и политика» (SWP). В интервью СМИ-иноагенту DW он пояснил, что дрон способен атаковать малоразмерную цель.

«Это означает, что он может уничтожить танки или артиллерийские орудия», — пояснил он.

Однако в сравнении с наземными боями эффект от применения дронов останется ограниченным, отметил Рихтер. Он напомнил, что только под Киевом стоит российская военная колонна из почти 600 БМП. Тем временем войска России одновременно атакуют украинскую сторону четырьмя крупными группировками.

Более того, на данный момент неизвестно, сколько украинских ударных беспилотников все еще находятся в боевом состоянии. О том, что Украина несет потери, «360» рассказал и главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык.

«Несут огромные потери. <…> Эффективность не такая, как ожидали. <…> Bayraktar — хорошее оружие. Но не менее мощное — ПВО. Поэтому здесь не надо говорить, какие они страшные. Тем более, что вышли новые БПЛА армии России», — отметил он.

Зять Эрдогана

Bayraktar TB2 разработала и производит турецкая компания Baykar. Эту организацию основали в 1984 году. А во времена правления Партии справедливости и развития (ПСР) она стала настоящим оружейным гигантом.

Сейчас некогда небольшая фирма принадлежит семье Байрактар, один из ее членов — Сельчук Байрактар. Он является техническим директором компании и по совместительству зятем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.