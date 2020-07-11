Баскетболист Шенгелия перешел в ЦСКА и вызвал гнев в Грузии. Его раскритиковал даже президент

Грузинский баскетболист перешел из испанского клуба «Баскония» в московский ЦСКА. Против него сразу же ополчились соотечественники, а президент Грузии назвал трансфер неприемлемым. Спортсмен объяснился перед фанатами, но волну хейта это не остановило.

Из «Басконии» в ЦСКА

Торнике Шенгелия — грузинский баскетболист, выступающий за сборную страны. Начиная с 2014 года спортсмен играл в составе испанского клуба «Баскония». Он стал обладателем Еврокубка-2009/2010 и получил титул чемпиона Испании в сезоне-2019/2020. Кроме того, баскетболист набрал 18,5 балла по общему рейтингу эффективности, заняв шестое место среди игроков Евролиги.

Летом 2020-го появились слухи, что грузинский игрок ведет переговоры с московским ЦСКА. Сам Шенгелия опровергал эту информацию.

«Я ничего не могу сказать о ЦСКА. Мой контракт с „Басконией“ рассчитан еще на два года. Я полностью сосредоточен на моей команде, все мои мысли находятся здесь», — заверял он.

Тем не менее баскетбольный ЦСКА 9 июля объявил о трансфере Шенгелии. Теперь грузинский спортсмен будет выступать за армейский клуб. Контракт он подписал на ближайшие три года.

«Счастлив присоединиться к действующим чемпионам Евролиги и с нетерпением жду возможности поиграть рядом с потрясающими баскетболистами и под руководством потрясающего тренерского штаба», — процитировал Шенгелию сайт ЦСКА.

«Продал страну ради славы»

Сразу же после новости о трансфере Шенгелию начали осуждать и оскорблять грузинские фанаты. Болельщики не смогли принять тот факт, что баскетболист теперь будет играть за московский клуб. Более того, в последнее время отношения России и Грузии сильно ухудшились, потому реакция была очень жесткой.

«Дело в том, что вы обслуживаете страну-оккупанта и преследуете ее интересы. Я не понимаю, как это произошло. У вас был бы миллион других предложений, но мы видели, какой выбор вы сделали», — негодовал в соцсети один из подписчиков Шенгелии.

«Позор, предатель! Разве это правильно? Получается, что российский армейский клуб тоже уважает ваш патриотизм?» — задался вопросом другой фанат.

«Вы не заслуживаете того, чтобы быть капитаном сборной Грузии!» — заявил мужчина.

«Ты должен отказаться от звания капитана сборной, ты его больше не заслуживаешь! Ничего, ты не первый и не последний, кто продал страну ради личной славы», — отметил еще один пользователь.

«Печально, что у вас был выбор, но вы приняли это решение. Если вы отклоните предложение, то станете отличным спортсменом. Теперь вы просто спортсмен», — поделился своим мнением болельщик.

Посты баскетбольных фанатов еще можно понять. Но с жесткой критикой спортсмена выступила и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Для меня прискорбно и неприемлемо, как для президента Грузии, решение капитана грузинской баскетбольной команды перейти в московский ЦСКА Саломе Зурабишвили президент Грузии.

Однако среди многочисленных комментариев нашлись и положительные. Некоторые поддержали выбор спортсмена.

«Я бы тоже пошел в ЦСКА и вообще не заботился о мнении людей, я бы играл для своего удовольствия, а не для кого-то другого. Я не знаю Торнике, но я его поддерживаю», — написал подписчик.

Источник фото: РИА «Новости»

«Идите туда, куда хотите, играйте там, где нужно. Это никого не касается, и каждый должен следовать своему „патриотизму“! удачи», — написал пользователь.

Пришлось объясняться

Все же хейтеров собралось в разы больше, чем тех, кто решил заступиться за баскетболиста. На своей странице в Facebook Шенгелия опубликовал длинный пост, где ответил всем критикующим. В первую очередь он поблагодарил людей, которые его поддержали.

«Я хотел бы подчеркнуть тот факт, что я не делаю это заявление для того, чтобы оправдать себя перед кем-либо. Трудно что-то объяснить человеку, когда он не хочет ничего слышать и даже не думает изменить свое фиксированное мнение», — отметил игрок грузинской сборной.

Он добавил, что не может выразить подобному человеку свое счастье от победы в чемпионате Испании и возможности праздновать с флагом Грузии. Также Шенгелия подчеркнул, что такому человеку нельзя объяснить, что игра за одну из лучших команд в Европе даст больше возможностей не только для игрока, но и флага его страны.

«Я не могу объяснить, какое это счастье, когда одна из лучших команд Европы уважает мой патриотизм и дает мне возможность снова и снова приходить на все игры команды, чтобы привести нашу страну к победе», — написал баскетболист.

По его словам, никому не нужно говорить о боли потери грузинских героев, так как спортсмен и сам про это хорошо знает.

Повторяю. Я, Торнике Шенгелия, был, есть и буду носителем грузинской души повсюду. Никакие комментарии или заявления, сделанные кем-либо, не могут изменить это! Я переживу это испытание самым спокойным образом, потому что Бог стоит на моей стороне. Я отвечаю только перед ним, а он действительно знает, кто я Торнике Шенгелия баскетболист ЦСКА.

Несмотря на все объяснения Шенгелии, подписчики продолжили и дальше сыпать гневными комментариями под его постами. Всего за несколько часов под объяснениями баскетболиста собралось более двух тысяч сообщений.