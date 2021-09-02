«Барская система». Труппа Театра Ермоловой рассказала о разногласиях с Меньшиковым и увольнениях

Скандал в Театре имени Ермоловой прогремел на всю страну: труппа стала жаловаться на именитого худрука, он ушел, а затем последовали массовые увольнения. Актеры уверены, что это не только непорядочно, но и незаконно. При этом выдавить их из театра пытались давно, уверены артисты.

В июле 2021 года в Театре имени Ермоловой разгорелся скандал: актеры рассказали, что уволить собираются едва ли не четверть штата — 22 человека из 90. Позднее, как рассказала «360» актриса Галина Власова, 20 лет прослужившая в театре, в «расстрельном» списке осталось 18 человек — четверым работу решили оставить из-за инвалидности, предпенсионного возраста или других «льгот».

«Незанятые» актеры

По словам актрисы Театра имени Ермоловой Василисы Пьявко, которая попала в число тех четырех счастливчиков, кого из списка на увольнение вычеркнули, в документах значилось, что увольнение происходит «без учета прежних заслуг».

«Это значит, что в театре ситуация сложная, мы понимаем, что вы люди заслуженные — в том плане, что давно в этом театре работаете. Но сколько вы играли, нас по большому счету не интересует — сейчас вы не заняты, мы вас увольняем», — объяснила она «360».

Однако как раз формулировка о «незанятости», которая появилась на официальном сайте, больше всего задела актеров. В заявлении администрации театра говорится, что в списки на увольнение попали только те артисты, которые «не имеют ролей в текущем репертуаре, несколько лет не появляются в театре и не принимают никакого участия в жизни коллектива — как творческой, так и внутренней».

Однако по словам Галины Власовой, в первую очередь возможности актера участвовать в жизни коллектива определяет именно творческое руководство в лице худрука театра.

Наша система устроена так, что актеры работают по вызову. Они писали заявки, приносили пьесы, приносили отличные спектакли, показывали их ему, чтобы, возможно, использовать на малой сцене. Но ни в какую. У нас такая маленькая барская система в театре Галина Власова.

Актриса Людмила Шмелева рассказала «360», что сокращение планируется на 24 октября — как раз в этот день в программе спектакль, в котором она должна была играть. Но на ее роль ввели другую актрису.

Еще в самом начале своей работы в Театре имени Ермоловой — в 2012 году — Меньшиков, по словам старой труппы, привел своих актеров, с которыми собирался ставить свои же спектакли. Порядка 25 постановок из постоянного репертуара, где были задействованы годами трудившиеся в театре актеры, он просто убрал из программы, утверждали артисты.

Подготовка сокращения идет уже давно. Снимаются спектакли «Утюги» и «Процесс», в составе которых работают люди, которые идут на сокращение, чтобы у нас была формулировка «незанятые в репертуаре» Галина Власова.

Похожая ситуация произошла со спектаклем «Демон», где артистов с многолетним стажем просто заменили на студентов, даже не поставив состав в известность, отметили в труппе.

«Мы приходим на спектакль, а нам говорят, что мы сегодня играем в последний раз, причем говорит это потихонечку артист, который занят в спектакле. То есть все уже знают, что давно репетируют студенты и играть будут они», — объяснила она.

Денег нет

Одним из ключевых аргументов для сокращения 18 актеров стало тяжелое финансовое положение театра после пандемии, уверена Галина Власова. Однако труппа, от которой театр торопится избавиться, не верит в бедность родных подмостков. Василиса Пьявко рассказала «360», что заявление о нехватке средств вызвало интерес у членов московского профсоюза работников культуры.

«Они сказали: „Давайте посмотрим, так это или нет, потому что директор Ленкома сказал, что всем театрам в пандемию было в полном объеме выплачено — и в первую очередь Театру Ермоловой“», — объяснила она.

Людмила Шмелева в интервью изданию News.ru заявила, что видела на сайте госзакупок информацию о «безумных гонорарах» Меньшикова. Причем если штатные артисты получают по 20 тысяч рублей за свою работу, то новый состав, приведенный худруком, по словам Шмелевой, получает сотни тысяч.

Нам [увольнение] обосновали отсутствием средств в театре, хотя это тоже ложь — средства в театре есть. Параллельно с нашим увольнением в отеле Ritz-Carlton было открытие Театра Ермоловой. Что это такое? Открытие театра должно происходить в театре, а не в отелях Людмила Шмелева.

Кроме того, по данным СМИ, главной премьерой нового сезона в Театре имени Ермоловой должен стать спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» со звездой фильма «Текст» Кристиной Асмус. Стоимость постановки уже озвучили — более семи миллионов рублей. Одни только костюмы для главной героини обойдутся более чем в полмиллиона, для постановки приобретут кресла по 100 тысяч и другие дорогостоящие предметы интерьера.

Актерам же, которых, по словам юриста Максима Сурова, сокращают задним числом, выплатят компенсацию за два месяца работы — по 40 тысяч рублей каждому.

Диалог невозможен

Больше всего в сложившейся ситуации актеров, отдавших театру многие годы, удручает то, что с ними даже не хотят честно поговорить и объяснить, что происходит. Галина Власова рассказала «360», что о своем увольнении она узнала от третьих лиц — ее театральные друзья переслали ей копию уведомления о сокращении. Причем подписано оно было всего двумя людьми, отвечающими за творческую часть работы театра, утверждает собеседница.

«Должна быть собрана определенная комиссия, которая решает, кого увольняют. Из творческой части там были только подписи Олега Меньшикова и новой завтруппой, которая не знает артистов», — уверена Власова.

Людмила Шмелева добавила, что пробиться к администрации театра актерам не удается — их просто не пускают. Это же подтвердила и Власова — некоторые актрисы даже писали обращения к Меньшикову, раз не могли спросить о причинах происходящего лично, но никаких ответов все равно не получали.

Ведется какая-то не очень красивая игра. Потому что даже если тебе не подходят актеры, имей смелость, силу и достоинство расставаться с людьми, глядя им в лицо, а не вот с этим вот беганьем. Это просто недостойно руководителя театра Людмила Шмелева.

Максим Суров уверен, что единственным вариантом, который остается у актеров, является суд. Труппа уже писала коллективные обращения и в прокуратуру, и в трудовую инспекцию, и в департамент культуры, даже президенту. Но во всех инстанциях, по словам юриста, почему-то молчат.

«Все отвечают: „Обращайтесь в суд“, — но официальных ответов не дают на жалобы. Странно, почему все спрятались и никто не хочет отвечать», — объяснил он.