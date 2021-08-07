Ковид особо опасен для людей с высоким уровнем сахара. Это барьер для выздоровления

Высокий уровень сахара в крови может стать причиной смерти от ковида. Это касается не только диабетиков, но и тех, у кого показатели выше средних. Специалисты считают, что сахар вредит организму не только при коронавирусной, но и при любых других инфекциях.

Китайские медики выяснили, что высокий уровень сахара в крови может приблизить смерть от тяжелых форм коронавируса. Это касается и тех, кто не болеет диабетом или ожирением, сообщил ТАСС.

В начале пандемии исследователи выяснили, что возбудитель COVID-19 чаще поражает тех, кто страдает от ожирения, диабета, хронических болезней сердца, и тех, кто много курит. Ожирение с диабетом повышают вероятность смерти пациентов в три-пять раз, а проблемы с сердцем — в четыре раза и более.

В этот раз медики из Китая проанализировали истории болезни более 600 пациентов, которые лежали в больницах Уханя в период с 24 января по 10 февраля. Выяснилось, что пациенты с уровнем сахара около семи миллимоль на литр чаще умирали от осложнений, чем другие больные.

Чаще умирали и люди со средним количеством сахара в крови. При этом они не страдали от диабета, ожирения или других расстройств обмена веществ. Ученые также не исключают, что невосприимчивость к инсулину возникла из-за инфицирования ковидом или другими болезнями.

Пока что не известно, каким образом высокий уровень сахара в крови повышает вероятность летального исхода от COVID-19, однако ученые предполагают, что большое количество глюкозы в крови может привести к формированию тромбов и воспалений и ухудшать работу кровеносных сосудов.

Инфекция и сахар

Высокий уровень сахара может пагубно влиять на организм, когда человек заболевает. Доцент кафедры эндокринологии Первого МГМУ Олеся Гурова объяснила «360», что при повышенном сахаре снижаются адаптивные возможности человека и иммунитет не способен защитить его на должном уровне, а при воспалении повышается потребность в инсулине.

Любая инфекция, вне зависимости от того, вирусная она или бактериальная, приводит к развитию воспаления в организме человека. Это всегда является причиной того, что потребность в инсулине увеличивается. Это имеет отношение, скорее, не к коронавирусу, а к любому воспалительному процессу Олеся Гурова.

Она также отметила, что постоянно высокий уровень сахара — это барьер к выздоровлению, поэтому таким людям нужно всегда проверять свои показатели сахара в крови.

Повышенная глюкоза в крови также может быть вредна для сосудов, опасность особенно высока во время ковида. Эндокринолог Центра снижения веса доктора Гаврилова Антон Поляков рассказал, что из-за повышенной глюкозы печень начинает вырабатывать вещества, запускающие усиление свертываемости крови.

«В результате мы имеем повышенные риски тромбов со всеми вытекающими. А одно из осложнений коронавируса — это нарушение свертываемости крови и микротромбы», — добавил специалист.

По его словам, коронавирус в организме способен за счет усиления воспаления нарушать чувствительность инсулиновых рецепторов.

«При развитии системного воспаления рецепторы инсулина перестают реагировать на сам гормон инсулин. В результате уровень глюкозы начинает повышаться, поджелудочная железа выбрасывает много инсулина, но этот инсулин не может загнать сахар в клетку», — добавил эндокринолог.