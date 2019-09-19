Барби-лгунья. Ученая из Греции соврала о работе в NASA, чтобы казаться успешнее

Прообраз для греческой куклы Barbie из серии «успешных женщин» Элени Антониаду обвиняют во вранье. Под сомнением ее слова о собственной карьере и достижениях в NASA, которые позволили ей стать первой гречанкой в кукольной истории знаменитого бренда.

Элени Антониаду — молодая греческая исследовательница, специалистка в области тканевой инженерии, соучредительница компании Transplants Without Donors, занимающейся созданием искусственных органов для трансплантации.

Антониаду была объявлена одной из 20 «ролевых моделей» для девочек в рамках серии Барби Sheroes (игра слов: she — она, женщина; heroes — герои), наряду с моделью Адвоа Абоа и чемпионкой США Наоми Осака. Она стала первой гречанкой, которую компания Mattel взяла в качестве прообраза для серии кукол Barbie, посвященной успешным женщинам.

Каждый шаг приближает нас с каждым днем все ближе и ближе к достижению нашей мечты… Ты можешь стать тем, о чем мечтаешь Элени Антониаду.

Национальные СМИ называют ее «греческим ученым мирового уровня», она вошла в список 30 выдающихся людей до 30 лет в области здравоохранения по версии журнала Forbes, была признана Женщиной года британской премией FDM Everywoman in Technology Awards, в 2012 году получила награду NASA-ESA Outstanding Researcher Аwаrd и была членом Европейского парламента здравоохранения.

«Я хочу стать космонавтом NASA и работать над исследованиями жизни в космическом пространстве и путями увеличения продолжительности жизни на Земле с помощью новых научных подходов в области развития искусственных органов и регенеративной медицины», — пишет Антониаду в своем профиле NASA Academy.

Теперь Элени Антониаду обвиняют в ложном утверждении того, что она является ведущим ученым NASA, удостоенным высших наград Агентства. Члены мирового академического сообщества утверждают, что многие из ее дипломов поддельные, что она никогда не занимала должности в NASA и не получала ни одной из ее наград.

Диплом на имя Элени Антониаду, подписанный заместителем директора Центра исследований и технологий NASA.

Доцент кафедры биоинформатики Парижского университета Дидро во Франции Костас Буйюкос утверждает, что Антониаду никогда не работала в NASA, а только закончила восьминедельную образовательную программу «Пограничная лаборатория развития» космического агентства. У себя в Facebook он написал, что «она даже не подходит для того, чтобы ее называли ученым в понимании большинства людей».

Греческая компания Greek Hoaxes, занимающаяся опровержением фальшивых новостей, назвала информацию о том, что Антониаду работала в команде по созданию первого успешно вживленного человеку имплантата трахеи, ложью.

Сама Элени Антониаду на обвинения никак не отреагировала.

The Daily Telegraph пишет, что фамилия Антониаду не фигурирует в списках лауреатов премий NASA, а пресс-секретарь космического агентства заявила, что девушка не является их сотрудником. Тем не менее, они не исключают, что исследовательница могла работать в качестве внешнего эксперта по проектам NASA.

Компания Mattel, которая выпускает кукол Barbie, создала серию «вдохновляющих женщин» к 60-летию бренда. Среди прообразов, которые должны показать девочкам, что они могут добиться всего, чего захотят, мексиканская художница Фрида Кало, американская летчица Амелия Эрхарт, астронавт Салли Райд, американская активистка Роза Паркс и другие.

«Мы считаем, что девочки с ранних лет должны познавать мир, выбирать себе работу или мечтать о достижениях, которые ранее не были достигнуты женщинами. Благодаря нашим глобальным стратегиям, создание реальных настоящих героинь в образе куклы Барби — это идеальный бренд для расширения горизонтов познавания мира девочками», — сказала старший вице-президент и генеральный директор компании Mattel Лиза МакНайт.