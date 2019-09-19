Барби больше никому не нужны. Все больше мужчин выбирает секс-кукол своего пола

Один из основателей компании Серджи Прието рассказал, что все больше мужчин хотят экспериментировать с куклами-мужчинами. В последнее время наблюдается самый настоящий всплеск интереса к ним.

Более того, он рассказал, что мужчины чаще стали заказывать «бисексуальную тройку».

«Недавно мы общались с несколькими клиентам, которые просят о встрече с куклами-мужчинами и куклами-женщинами одновременно», — сказал Прието.

Руководство уверено, что приток посетителей в их бордели увеличится еще больше, когда появятся дополнительные функции благодаря технологическим усовершенствованиям.

«На рынке есть некоторые достижения в этой области, в том числе секс-куклы с двигающимся лицом и искусственным интеллектом. Но в настоящий момент мы не рассматриваем возможность их введения в наши заведения из-за высокой цены и низкой реалистичности. Эти функции нуждаются в дальнейшей проработке», — уточнил он.

Но пока мужчины только осваивают новый рынок, женщины-заказчики «Кенов» рассказали о проблемах силиконовых любовников. Самая главная — вес.

Британка Шарлотта Роуз в обзоре для The Sun, написала, что ее кукла-мужчина весит около 135 фунтов (больше 60 килограм).

«Моя любимая позиция в сексе — собачка. Но, чтобы ее осуществить, нужно связать его руки сзади, чтобы он не упал вперед и не раздавил меня», — рассказала Роуз.

The Mirror пишет, что усовершенствованные куклы достаточно дорогие. За восемь тысяч фунтов (около 640 тысяч рублей) можно купить разговаривающего любовника или любовницу. Правда, скорее всего он не заменит живого общения, и выбор тем будет весьма скуден, но это не останавливает клиентов.

Ежегодно рынок растет в геометрической прогрессии, и скоро, кажется, куклы-мужчины начнут, если не вытеснять, силиконовых представительниц прекрасного пола, то составят им серьезную конкуренцию.