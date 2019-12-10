Один из самых загадочных художников современности, Бэнкси, показал свою новую работу. На этот раз он изобразил на стене в британском Бирмингеме упряжку оленей Санты, тогда как сам новогодний волшебник оказался… бомжом. Как на это отреагировали люди и что хорошего в этих граффити, рассказывает «360».

Бэнкси известен двумя вещами: своей неуловимостью — ни зрители, ни пресса, ни полиция до сих пор не видели его лица; и социальностью своих работ. Это всегда не просто картинки на стенах, а аллюзия на современный мир. И в этот раз Бэнкси себе не изменил. Героем его новой работы, живой инсталляции или перформанса — кому как больше нравится — стал бездомный мужчина по имени Райан.

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Но главное в этой истории — реакция прохожих. Бэнкси написал, что за те 20 минут, пока он со своей командой снимал видео с Райаном на фоне новых граффити, прохожие угостили мужчину горячим напитком, двумя плитками шоколада и даже дали зажигалку, хотя ни о чем из этого Райан не просил. «Боже, благослови Бирмингем», — добавил художник. «Боже, благослови Бэнкси», — ответили художнику его почитатели.

Интересно, что люди нашли в этой работе две противоположные идеи: одну — пессимистичную, хотя и реалистичную, а другую — жизнеутверждающую, несмотря ни на что.

Первой теорией в вольном размышлении на тему «что имел в виду автор» стала мысль, что граффити — метафора того, как капиталистический мир умудрился погубить даже Санта-Клауса. И вот новогодний волшебник, разоренный корпорациями, ценами и чем угодно, допивает воду из бутылки и устраивается на лавочке в английском промышленном городе. Или, может, так рано из волшебного замка, где его эльфы трудятся над подарками детям, его выгнало глобальное потепление?

Оптимисты склонны верить, что Бэнкси хотел показать: Сантой, то есть тем, кто будет дарить радость в новогоднюю ночь, может стать каждый. Даже тот, от кого меньше всего этого ожидаешь. Все-таки неожиданные чудеса нравятся людям даже больше тех, которых они давно ждут.

Но вне зависимости от того, что значат граффити, вскоре нашлись люди, которые решили внести в них свою лепту: кто-то дорисовал оленям красные носы. И действительно, олень Санта-Клауса Рудольф по легенде является гордым обладателем красного носа — он служит всей упряжке маяком, чтобы остальные не теряли дорогу.

«Как видно, кто-то уже пририсовал ярко-красные носы оленям с последнего стрит-арта Бэнкси. Черт, немного же времени понадобилось…»

В итоге желающих посмотреть на новую работу Бэнкси оказалось так много, что власти Бирмингема решили обезопасить граффити от дальнейшего вмешательства и установили поверх защитное стекло.