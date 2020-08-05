Банкротство с выгодой. Главное о задержании бывшего проректора МГУ

Бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина задержали. Его заподозрили в намеренном признании себя банкротом.

Гришина задержали в Москве и доставили в Мордовию, так как он является уроженцем республики. Следственный комитет сообщил, что его подозревают в преднамеренном банкротстве. По данной статье возбуждено уголовное дело.

В среду имя Гришина пропало с официального сайта МГУ, где он был указан проректором управления материально-технического и организационного обеспечения вуза. Данные о работнике университета были на сайте еще во вторник.

Гришин числится соучредителем компании «Инвест-Альянс», которая входит в группу «СДС-Управление строительства». Следователи утверждают, что к январю 2018 года у этой организации образовалась задолженность на сумму более 180 миллионов рублей. Кроме того, по данным РЕН ТВ, в период 2017–2018 годов руководство «СДС-Управление строительства» вывело около миллиарда рублей в сторонние фирмы-контрагенты. «Коммерсантъ» указывает, что «СДС» — крупный мордовский застройщик.

Следователи уверены, что руководство «Инвест-Альянса» по фиктивным основаниям заключило договор цессии (переуступки). Согласно документам, требовать образовавшийся долг с компании ООО «Мордовдевелопмент» должна была другая организация (не «СДС»). А эта контора передала в собственность «левой» компании векселя на сумму более 890 миллионов рублей.

Арбитражный суд Республики Мордовия признал «СДС — Управление строительства» банкротом. Следователи оценили ущерб кредиторам в 183 миллиона рублей.

По делу о преднамеренном банкротстве «СДС» в июне 2020 года в Саранске под домашний арест посадили исполняющего обязанности руководителя фирмы и директора ООО «Мордовдевелопмент». Тогда же говорилось, что руководство организации заподозрили в хищении бюджетных денег при строительстве перинатального центра и стадиона водных видов спорта в Саранске.

По данным мордовских СМИ, в квартире Гришина на Ломоносовском проспекте в Москве прошли обыски. Такие же мероприятия провели в его роскошном особняке в Красногорске.

Гришин является сыном ректора Российского экономического университета имени Плеханова Виктора Гришина. В Самарской области Гришина-младшего называли самым богатым министром строительства, который за 2015 год заработал более 13 миллионов рублей. Уже тогда задекларировал три квартиры, жилой дом, мотоцикл Harley-Davidson. Министром строительства Гришин был с 2012 по 2016 год, а потом покинул пост после скандала: в декабре 2016-го в министерстве прошли обыски, которые и вынудили его уйти в отставку. Проректором МГУ Гришин стал в 2019 году.