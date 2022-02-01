Банки увеличили ставки по ипотеке. Но есть способы добиться снижения процентов

Сбербанк повысил ставки по ипотеке до 10,3% на квартиры в новостройках и вторичном фонде. Это не первые изменения на рынке жилищных кредитов за последние месяцы. Опрошенные «360» эксперты уверены, что повышение ставки только продолжится, но есть работающие способы по уменьшению процентов при оформлении ипотеки и размера выплат при погашении займа.

Ставка пошла в рост

Сбербанк увеличил минимальную процентную ставку по ипотеке сразу на один процентный пункт — с 9,3 до 10,3%. Новое условие распространяется на покупку квартир в новом доме или на рынке вторичного жилья.

При этом условия кредитования по льготным ипотечным программам остались прежними. Получить кредит на покупку квартиры в новостройке с государственной поддержкой можно по ставке от 5,8% годовых, ставка по семейной ипотеке осталась на уровне 4,7%, а по дальневосточной ипотеке — 0,1%.

В последний раз Сбербанк увеличивал ставки по ипотеке в начале декабря прошлого года. Тогда кредит для покупки квартир в новых домах вырос на 0,5 процентного пункта — до 9,3% при условии всех скидок. Базовая увеличилась до 10,6% годовых. Минимальная ставка на вторичную недвижимость подросла сразу на 0,6% процентного пункта — до 9,3%, базовая — до 10,9%.

В начале года после декабрьского повышения ключевой ставки Центробанка до 8,5% сразу несколько крупнейших российских банков объявили об изменении условий по ипотеке.

Росбанк увеличил ставку сразу на один процентный пункт по основным ипотечным программам. Новый клиент при взятии жилищного кредита в размере восемь миллионов рублей на 25 лет с первоначальным взносом 20% от стоимости квартиры мог получить кредит в размере 11,15% годовых.

Альфа-Банк предлагает кредиты на покупку жилья в новостройках под 11,59% годовых и 10,89% — при покупке на вторичном рынке. Ставки в банке ВТБ на покупку жилья сейчас составляют 10,3% при покупке квартир как в новостройках, так и на вторичном рынке. Ставки по программам с государственной поддержкой банки не поднимали. Они остались на том же уровне.

Прогнозы по росту

Средняя ставка по ипотечным кредитам в России на сегодняшний день находятся на уровне 10,5-10,6% годовых. Все, что ниже, — это льготные программы с участием федерального или регионального правительства либо совместной программы банка и застройщика. Ждать снижения ипотечных ставок в ближайшее время не стоит, они продолжат расти. Об этом «360» заявил руководитель аналитического центра ООО «РУСИПОТЕКА» Сергей Гордейко.

Он напомнил, что ставки по ипотечным кредитам начали расти еще в прошлом году, когда Центробанк в рамках борьбы с инфляцией начал поднимать ключевую ставку. По итогам прошлого года она увеличилась с 4,25 до 8,5%.

«Эта ситуация продолжится еще несколько месяцев. То есть ставки предложения жилищных кредитов дойдут, с большой долей вероятности, до 12%», — сказал Сергей Гордейко.

Эксперт подчеркнул, что в условиях дальнейшего повышения ставок по ипотечным кредитам не исключено, что корректирующие механизмы применит государство. Кредиты на покупку жилья — это социально ориентированный продукт, поэтому властям выгодно, чтобы люди имели возможность приобрести жилье в собственность.

Сергей Гордейко отметил, что ставку кредита и платежи по займу всегда можно уменьшить. Ряд банков ставит в зависимость проценты по кредиту к размеру первоначального взноса. Чем больше денег заемщик внесет на первоначальном этапе, тем ниже окажется ставка. Кроме того, некоторые кредитные организации предлагают купить сниженный процент в виде единовременного взноса. Но прежде чем соглашаться на эти условия, стоит просчитать, насколько они выгодны. А сократить размеры платежей можно путем досрочного погашения большей части кредита.

Механизмы понижения

Для уменьшения базовой ипотечной ставки можно использовать другие механизмы, заявил эксперт по недвижимости Иван Солдатенков. Он напомнил, что заемщикам, которые получают зарплату на карту, банки предлагают ипотечные ставки по сниженным процентам.

«Все ипотеки, которые мы сейчас одобряем после Нового года, находятся на уровне 8,5-9,5%. У того же Сбербанка мы получали 8,2%, если у человека есть зарплатная карта», — отметил он.

В список других понижающих механизмов эксперт включил размер платежей, срок кредита, страхование недвижимости и жизни заемщика. Есть достаточно много условий, которые могут изменить ставку в сторону снижения, пояснил эксперт.

«Я всегда рекомендую потенциальным заемщикам давать банкам больше информации о себе. То есть предоставлять не только справку 2 НДФЛ. Сообщить сколько лет вы работаете, предоставить информацию о движении денег по счету. Для этого за полгода до оформления ипотеки все платежи лучше перевести на безналичный расчет. Это все сильно влияет на ставку», — посоветовал Иван Солдатенков.

Также он напомнил, что часто у банков есть собственные информационные ресурсы, где рекламируются предлагаемые квартиры. Если покупать жилье там, то ставка снижается автоматически, при этом если там же заказать страховку и услуги оценочной компании, то можно добиться снижения на 1−2% на весь срок кредита.