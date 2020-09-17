Банк может в любой момент закрыть доступ к вашему счету и даже не предупредит об этом. Как так?

Клиент одного из российских банков пожаловался, что его счет заблокировали без предупреждения, а за закрытие потребовали комиссию в 10%. Оказалось, что ограничить доступ к средствам банк может самостоятельно, без согласия клиента и санкции от регуляторов. Подвох кроется в законе против отмывания денег.

В августе 2001 года в России появился Федеральный закон № 115 (115-ФЗ) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Благодаря этому банки получили право блокировать любые подозрительные, на их взгляд, операции и даже сами карты и счета, с которых они производятся.

На одну из таких ситуаций в Facebook пожаловался клиент российского банка «Авангард» Алексей Назарбаев. Он рассказал, что ему без предупреждения и объяснения причин заблокировали доступ в интернет-банк и сам счет. В банке Назарбаеву предложили закрыть счет, а остаток выдать наличными, однако такая операция проводится за 10% от остатка на счету.

Антиотмывочный закон

В банке «Авангард» сообщили, что комментировать конкретные случаи клиентов не могут — по закону это конфиденциальная информация. При этом в учреждении подтвердили, что банк может заблокировать карту физического лица «из-за ее нецелевого использования без какого-либо согласия клиента, так как карта — это собственность банка».

Аналогичная политика существует во многих банках — это связано с действием антиотмывочного 115-ФЗ. Как объяснил «360» адвокат и заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов, этот закон регулирует все операции, связанные с предоставлением банковских и финансовых услуг.

Банк принимает решение о приостановке операций, если считает их подозрительными. Особое внимание, по словам адвоката, а следовательно, и вероятную приостановку вызывают любые операции с суммами свыше 600 тысяч рублей, перевод средств от юридического лица физическому (если это не зарплата), операции по выводу денег за рубеж и несвойственные для юридического лица займы, покупки векселей и так далее.

Банк, обслуживая вас, видит, что вам присуще. Если вы совершаете операцию для себя необычную, то банк вправе и обязан принять меры, направленные на сохранение ваших денежных средств и противодействие легализации и так далее Анатолий Миронов адвокат и заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита».

Какие операции банки могут посчитать сомнительными? Обычно те, что связаны с покупкой или продажей запрещенных на территории России товаров или услуг, периодическим перечислением средств организациям, запрещенным в России или связанным с ними.

«Самая типичная ситуация, когда банк может приостанавливать операции по карте, если по ней не проходят расчетные операции, но на карту регулярно поступают переводы других лиц или предпринимателей», — добавили в банке «Авангард».

Не блокировка, а ограничение

В пресс-службе банка «Открытие» объяснили «360», что «при наличии у банка обоснованных подозрений в совершении клиентом сомнительных операций» структура блокирует дистанционное обслуживание. Возобновляется доступ после того, как клиент предоставит исчерпывающие обоснования проведенной операции.

При этом, уверен аналитик и эксперт по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский, антиотмывочный 115-ФЗ дает банкам возможность счесть подозрительной практически любую операцию.

Здесь действует презумпция виновности. То есть по любому поводу вас могут вызвать в банк и потребовать поднять всю документацию по тем деньгам, которые через ваши счета проходят. И даже если вы все их просьбы удовлетворите, все равно могут попросить закрыть счет, потому что сочтут, что вы какой-то неблагонадежный клиент Дмитрий Голубовский аналитик и эксперт по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс».

Однако банки настаивают на том, что блокировки счетов — ни для физических, ни для юридических лиц — они не производят.

«Надо понимать, что при блокировке карты ограничивается дистанционное управление счетом, сам счет клиента в банке не блокируется», — объяснили в «Авангарде».

Руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка Денис Скоков заявил, что доступ к интернет-банку может быть ограничен еще и потому, что клиент не предоставил вовремя или в полной мере ответы на уточняющие вопросы банка.

«Одна из самых частых проблем — это сомнительные контрагенты. Предприниматель может даже не знать о том, что связанные с ними транзакции вызывают вопросы у регулирующих органов», — объяснил он «360».

Отношения «банк — клиент»

Кроме того, заявили «360» в Сбербанке, на приостановку действий по счету или блокировку карты может влиять и 161-й Федеральный закон.

«161-ФЗ — это закон о национальной платежной системе, это целый свод норм и правил, направленный на то, чтобы защитить деньги физических лиц, имеющие электронный статус, которые размещены у вас на картах, на площадках каких-то», — объяснил Анатолий Миронов.

В Сбербанке пояснили, что если карта была заблокирована по 161-ФЗ, то после дополнительного подтверждения со стороны клиента банк разблокирует ее или счет.

Ситуация же с предполагаемой комиссией за снятие средств с закрытого счета сегодня не слишком распространена. Обычно, по мнению Дмитрия Голубовского, такие комиссии существуют у инновационных банков, которые предусматривают только наличие банкоматов, но не касс.

«Это просто произвол банков — у них такой тариф на снятие наличных через кассы. Мол, „все снимают деньги только через банкоматы. Но вы не можете, потому что у вас карточка заблокирована. И мы готовы вам выдать наличными, нам надо эти наличные где-то изъять, инкассировать, привезти вам“. Вот за эту услугу они и берут комиссию в 10-15%, но, как правило, это именно для больших сумм», — сказал он.

В Сбербанке отдельно отметили, что комиссии за разблокировку или закрытие счета в их тарифной политике не предусмотрены. Аналогичную позицию занимает и Тинькофф-банк, заявили «360» в пресс-службе: комиссии при закрытии счета и снятии средств в банке отменили год назад.