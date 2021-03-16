Банк взял Моргенштерна на работу ради 100 тысяч клиентов. Одного эпатажа может не хватить

Рэпера Моргенштерна взяли на должность директора по работе с молодежью Альфа-Банка. Финансовая организация рассчитывает, что договор с эпатажным блогером принесет 100 тысяч новых клиентов. Молодой человек уже успешно сотрудничал с банком, но это привело к негативной реакции ФАС. Перед Моргенштерном поставили амбициозную задачу, и одного эпатажа тут может не хватить.

Известные люди нередко становятся креативными директорами компаний. «Связной» выбрал для себя на эту должность актера Ивана Охлобыстина, а «Евросеть» и «Баон» сотрудничали с фронтменом Little Big Ильей Прусикиным. Альфа-Банк решил сфокусироваться на молодежи, поэтому предложил заключить контракт рэперу Алишеру Моргенштерну.

Директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов подчеркнул, что исполнитель в первую очередь является блогером и инфлюенсером.

«Его поведение так или иначе приковывает внимание молодежи. Кого смотрит молодая аудитория, очевидно, Моргенштерна, и здесь наш выбор достаточно логичен. Плюс у нас с ним был проект в конце прошлого года — мы запускали с ним клип, который привел к нам более 25 тысяч новых клиентов. Мы захотели эту историю продолжить», — пояснил «360» Гиязов.

Речь идет о совместном рекламном ролике банка и рэпера «Клип за 10 лямов». Скандальным видео заинтересовались сотрудники Федеральной антимонопольной службы. Они завели дело и потребовали письменных объяснений от музыканта и самого банка.

В частности ведомство сочло «вызывающим и непристойным» образ сотрудниц банка, созданный в рекламе. Девушки появились в ролике в рубашках откровенным вырезом, через который было видно нижнее белье. Также в ФАС выделили момент, когда Моргенштерн имитировал платеж и проводил выданной картой по груди одной из «сотрудниц банка». В ведомстве посчитали, что подобное видео унижает работниц финансовой организации.

В Альфа-Банке не согласились с предъявленными ФАС претензиями. Гиязов подчеркивал, что банк считает совместный проект с Моргенштерном «эффективной рекламной интеграцией в контент блогера». Кроме того, он пообещал отправить в ведомство подробное письменное разъяснение до 19 марта.

Цели офисной работы

По словам Гиязова, музыкант пообещал руководству банка «хорошо себя вести» на своей новой должности. Он отметил, что теперь блогер будет частью большой корпорации, что ставит его в определенные рамки. Работа Моргенштерна в офисе банка начнется уже со следующей недели.

У него предполагается график, как и у любого другого нашего сотрудника. Мы сейчас разрешаем людям часть недели проводить дома на удаленке, а два-три раза в неделю проводить в офисе весь день. Вот я думаю, что он будет два-три раза приходить в офис, ходить на совещания, ходить в корпоративный спортзал, столовую и так далее. Но, да, мы ждем от него вполне нормальный рабочей деятельности, как и от других Алексей Гиязов директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка

Гиязов рассчитывает, что рэпер не будет позволять себе в офисе ничего сверх эпатажного. Все ролики для YouTube финансовая организация будет стараться просматривать еще до публикации.

«Мы ждем от него как минимум 100 тысяч новых клиентов. Это его цель, при достижении которой мы готовы заплатить ему гонорар», — заключил директор по маркетингу.

«Репутационные риски»

Вся стратегия Моргенштерна построена на получении большого количества хайпа, подчеркнул маркетолог и основатель агентства Chili Marketing Константин Хомченко.

«Если он будет делать это с прежней регулярностью, то есть шанс зацепить определенную аудиторию. Вопрос в том, насколько устойчивым у него этот результат может получаться. Одно дело получить одну яркую победу, а другое — получать яркие победы постоянно», — сказал он «360».

По мнению эксперта, для работы мало одного эпатажа, так как необходимы в первую очередь доверие и влияние. Потенциальные клиенты должны доверять банку, чтобы принимать решения в его пользу.

«С другой стороны, нужно, чтобы человек, который занимается эпатажем, за ним хотели что-либо повторить. Если это будет просто личность, которая делает сомнительные поступки, то повторять за ним никто не захочет. Да, его будут смотреть, но повторять и следовать его рекомендациям никто не будет», — пояснил Хомченко.

Он добавил, что сейчас банк уже получил активное освещение в прессе. Контракт с Моргенштерном позволит привлечь молодую аудиторию. При этом появляется вопрос, что будет дальше, так как Моргенштерн может сделать что-то противоречивое своей дополнительной деятельностью.

«Конечно, банк может получить репутационные риски, но опасность будет в том случае, если будет какая-то заказуха со стороны какого-нибудь конкурента. У Альфа-Банка в России серьезных конкурентов не так уж и много, поэтому такая вероятность достаточно низкая», — заявил маркетолог.

Хомченко предположил, что рэперу могли предложить за работу очень внушительную сумму, которую позже озвучат. Или же, наоборот, блогер получит крайне небольшую символическую цифру.