Банк хранил тайну 30 лет. Мэр итальянского города нашел «клад» с золотом чемпионата мира

Мэр итальянского города Марино случайно нашел настоящий клад — 50 небольших слитков золота. Находка пролежала в банковской ячейке 30 лет, рассказал мэр Марино Карло Колицца. Как оказалось, у сокровищ интересная судьба.

«Признаюсь, когда я открыл две картонные коробки, наполненные золотом, то почувствовал себя мальчишкой, который нашел сокровища пиратов. Это был огромный, но приятный сюрприз! На самом деле, в этой истории есть что-то необыкновенное, но чтобы объяснить ее вашим читателям, придется вернуться на 30 лет назад», — рассказал Колицца РИА «Новости».

Тайна клада

В 1990 году в Италии проходил XIV чемпионат мира по футболу. Принимающая сторона была уверена в победе своей команды, состоявшей сплошь из звезд: Джузеппе Джаннини, Франко Барези, Роберто Баджо, Сальваторе Скиллачи. Их считали национальными героями. Но в полуфинале Италия уступила Аргентине, получив вместо заветного золота лишь бронзу.

Однако золото для итальянских футболистов уже отчеканили в Марино, где тренировались те самые звезды. Глава городской администрации Джулио Сантарелли заказал 50 золотых слитков 750-й пробы, каждый весом 25 граммов. Чиновник планировал лично вручить подарки игрокам, тренерам и техническим специалистам во время торжественной церемонии. Правда, главный тренер сборной Адзельо Вичини отказался от этой задумки, не желая отвлекать спортсменов.

В результате футболисты остались без слитков, а само золото на долгие годы осело в ячейке местного банка, которую оформили на мэрию города. О «кладе» вполне могли забыть, если бы уже пожилой Сантарелли не рассказал о занимательном моменте из своей биографии местной газете. Действующий мэр города признался, что до конца не поверил словам своего предшественника, однако проверить легенду все же решил.

«Каково же было наше удивление, когда мы не нашли никаких бумаг, связанных со слитками. Тогда я обратился в местное отделение Banca di Credito Cooperativo, и вскоре мне сказали, что банковская ячейка действительно существует. Это было поразительно. Четыре года назад я был избран мэром Марино, но никогда ничего даже не слышал об этой истории. В итоге вместе с сотрудниками банка мы под видеозапись открыли ячейку и обнаружили в ней две картонных коробки. Я вскрыл их, и там оказались 50 белых коробочек со слитками, на каждом из которых было выбито имя человека, которому предназначался подарок», — рассказал Колицца.

Судьба неожиданного дохода

Он опубликовал ролик с рассказом о необычном «кладе» и предложил жителям города с населением 45 тысяч человек подумать, как поступить с сокровищами. Учитывая нынешние цены на драгоценный металл, речь может идти о сумме около 50 тысяч евро (больше 4,3 миллиона рублей).

«Я уже принял решение провести в сентябре этого года городской референдум, на котором жители Марино сами смогут определиться по данному вопросу. У меня есть своя точка зрения на этот счет, но я не хочу ее высказывать и как-то влиять на мнение земляков. Могу только сказать, что если все-таки будет решено продать золото, слитки мы передадим в один из аукционных домов», — отметил чиновник.

Он уверен, что находка вызовет большой интерес коллекционеров и фанатов футбола, что повлияет на стоимость и без того дорогих слитков. Вырученные деньги отправят на развитие городской инфраструктуры или передадут нуждающимся.