Бангкоку дали другое название, которое целиком не выговорить. Переименование столиц теперь тренд в Азии

Столицу Таиланда официально переименуют в Крунг-Тхеп-Маха-Накхон, что переводится как «город ангелов, великая столица». Изменения существенно ни на что не повлияют, а слово «Бангкок» останется для удобства. Тайцы использовали длинное официальное название столицы более 200 лет, чтобы подчеркнуть ее уникальность.

Королевский ученый совет Таиланда заявил о переименовании столицы страны Бангкока на Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. Новое название переводится как «город ангелов, великая столица», его примут после одобрения специального комитета. При этом называть город можно Бангкоком, как и прежде. Но если Крунг-Тхеп-Маха-Накхон станет официальным названием столицы, то слово «Бангкок» будут заключать в скобки, написало РИА «Новости».

Чиновники Таиланда заверили, что новое название ни на что существенно не повлияет. Крунг-Тхеп-Маха-Накхон — это официальное имя, но при этом можно спокойно называть столицу Бангкоком, написал Bangkok Post.

Королевский ученый совет также обновил написание стран, территорий, столиц и международных географических названий, чтобы они соответствовали текущей ситуации. Новые названия получили Рим, столица Мьянмы Янгон, Палестина и Непал.

Другие азиатские страны уже переименовывали столицы в соответствии с доминирующим звучанием. Китай менял название столицы с Peking (Пекин) на Bejing (Бейджин). Так же поступила Мьянма, переименовавшая город Rangoon (Рангун) на Yangon (Янгон).

«Город ангелов»

Жители Таиланда и раньше называли свою столицу по-другому. Для них она звучала как Крунг-Тхеп. Но это была сокращенная форма. Полная состоит из 168 символов и переводится как «Великий город ангелов, где живет бессмертное божество, полный процветания и вечной красоты, украшенный девятью драгоценными камнями, богатый на необъятные королевские дворцы, небесная обитель на Земле…».

Корни официального длинного названия Бангкока уходят в конец XVIII века, когда король Рама I основал новую столицу Королевства Сиам на берегу реки Чаупхрая. Сам же он поселился на другом берегу, в небольшом городе под названием Бангкок.

В апреле 1782 года король провел церемонию по возведению городского столба — своеобразный ритуал для духов, охраняющих столицу. В это же время Рама I дал официальное длинное название городу, которое начиналось с «Крунг-Тхеп». Позднее новый монарх, король Рама IV, изменил одно слово в названии, но его длина из-за этого не уменьшилась.

В официальном названии фигурируют сразу два языка — санскрит и индийский язык пали, написал The Sun. Из-за этого город иногда по-разному переводят. При этом распространенный перевод названия столицы оказался адаптацией для европейцев. В оригинале Крунг-Тхеп означает «город Дев» — мифологических крылатых существ в буддизме, а не христианских ангелов.

Такое длинное название объясняется тем, что монархи хотели подчеркнуть значимость и уникальность столицы. Традиция давать длинные названия распространяется не только на города в Таиланде, но и на имена и фамилии обычных жителей. Тайцы пытаются показать таким образом свою индивидуальность. Закон разрешает им даже использовать имена богов, но запрещает посягать на монархов.

Иностранцам было удобнее использовать слово «Бангкок», которое плотно закрепилось даже после переименования страны из Королевства Сиам в Таиланд. Но найти точное происхождение названия не удалось. По одной из версий, Бангкок означает «поселение у большой реки со множеством деревьев».