Банды шимпанзе совершают набеги на людей в Уганде. Прогресс заставил их убивать

Банды шимпанзе нападают на людей в Уганде. Обезьянам нечего есть и негде жить — поэтому он ведут войну за территорию, жертвами в которой становятся человеческие дети. Африканцы благодаря прогрессу обрабатывают все больше земли и оттесняют диких животных, но защититься не могут. Убийство шимпанзе в Уганде — уголовное преступление.

Война с джунглями

Жизнь крестьян в Уганде никогда не была простой. До конца прошлого века они или захватывали наделы, или передавали их по мужской линии как самое большое сокровище. В 1998 году наконец приняли закон о земле. Люди почувствовали себя более защищенными.

Одновременно началось распахивание бывшей ранее свободной земли. Крестьяне вырубали тысячи гектаров леса, чтобы расширить площадь посевов. Там вулканическая, богатая почва, которую хорошо увлажняют сезонные дожди. На приусадебных участках люди собирают богатые урожаи маниоки, кукурузы, табака, кофе, сахарного тростника и риса. Фермерские хозяйства благоденствуют.

Но вмешательство в экосистему не могло остаться безнаказанным. Но беда пришла, откуда не ждали. Нападать на крестьян начали не хищники, а шимпанзе. Как и друге в джунглях, они остались без привычных мест обитания и кормежки.

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По данным National Geographic, первый известный смертельный случай произошел в 2014 году недалеко от города Мухороро. Крупный самец похитил маленького мальчика на глазах матери в деревне Кьямаджака на западе Уганды. Женщина бросилась в погоню, но шимпанзе без труда убежал в лес, где жестоко убил малыша.

После этого семья, в которой есть еще двое детей, бросила дом на краю леса и перебралась в более безопасное место. Теперь им грозит нищета.

С тех пор в регионе шимпанзе убили еще троих детей, полдюжины людей были ранены. Обезьянам мало места, которое им предоставлено в местных национальных парках. Население растет, за последние десятилетия лес был заметно вырублен.

Игрушечные люди

Считается, что поголовье шимпанзе в Африке насчитывает около 300 тысяч животных. Взрослые самцы достигают 130 фунтов и могут быть столь же сильным, как мужчина такого же веса.

Обычно шимпанзе довольно миролюбивы, питаются в основном фруктами и мелкой живностью, которую удается поймать, с удовольствием разоряют птичьи гнезда. Но время от времени взрослые самцы нападают и на крупную дичь, такую как антилопы. Известны случаи каннибализма.

К людям шимпанзе относятся настороженно и раньше старались держаться от поселений подальше. Но сейчас угандийцы вытесняют обезьян, и у них не остается другого выхода, кроме как пытаться найти пропитание около деревень.

Взрослых мужчин шимпанзе боятся, но ребенка они и раньше могли схватить и унести недалеко в лес в качестве игрушки. Сейчас под влиянием стресса и голода звери стали намного агрессивнее и опаснее. Сообщения об убийствах детей поступают и из других районов Уганды.

Управление по охране дикой природы Уганды (UWA) знает об этой проблеме, но ничем не может помочь ни людям, ни животным. Организация, члены которой искренне радуются автомобилю или компьютерам, которые посольство Китая дарит ветеринарной службе, не в состоянии охранять посевы людей или места обитания обезьян. Представители управления признают, что могут только умолять людей не убивать обезьян и обучать, как избежать столкновений.

В Уганде убийство шимпанзе считается уголовным преступлением, за этим следят зоозащитники. Однако в разных регионах страны участились случаи обнаружения трупов животных, носящих явные признаки глумления человека. Полицейским трудно расследовать подобные случаи, ведь джунгли уничтожают любые улики за несколько часов.

Пока эту проблему можно считать локальной. Но эксперты National Geographic уверены, что вскоре она может выплеснуться далеко за пределы Уганды. Участь шимпанзе может быть предрешена во всей Африке. Меньше леса, больше людей, посевов и конфликтов.

Лучшее будущее обязательно должно наступить для народов этого континента. Но чтобы сохранить при этом местную фауну, на проблему нужно обратить внимание уже сейчас.