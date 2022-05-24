Бандиты ВСУ пытаются вырваться из котлов

Российские военные продолжают уничтожать украинскую технику и склады с боеприпасами. При этом они освобождают территории от националистов. Как заявил военный обозреватель Виктор Литовкин, войскам необходимо продвигаться дальше, так как освободить нужно не только жителей Донбасса. Далее — прямая речь собеседника «360».

Освобождение территорий

Украинские бандитские батальоны теряют свои позиции, постепенно сдаются или уходят, пытаются вырваться из котлов. С Донбассом чуть посложнее. Там большие территории пока заняты бандитами, нацистами. Но я думаю, что через пару недель завершится освобождение этих территорий.

Но то, что думают в Москве, и что реально происходит на поле боя, это разные понятия. Поэтому не будем торопить никого, это не гонки «Формулы-1». Мы шаг за шагом освобождаем эту землю от нацистов. Я думаю, она будет освобождена.

Источник фото: РИА «Новости»

Что касается дальнейших перспектив, то надо понимать, что если мы даже освободим Донецкую и Луганскую Народные Республики от нацистов, то это не гарантирует того, что по ним не будут стрелять с территории неосвобожденной Украины. Надо продолжать движение дальше, освобождать те области Украины, которые примыкают к границам ЛНР и ДНР. Я имею в виду и Запорожскую, и Харьковскую, и Сумскую области. Я думаю, что одна из наших важнейших задач — освобождение Николаевской и Одесской областей.

Уничтожение ЗРК «Бук-М1»

Зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» — это система ПВО среднего радиуса действия. Он может сбивать воздушные цели на расстоянии до 20 километров. Кстати, «Бук-М1» это тот комплекс, который сбил малазийский Boeing MH17. Голландская прокуратура приписывает его России, но на самом деле это был украинский комплекс.

Сколько их осталось на Украине? Это трудно сказать, потому что частично они их прячут. Но мы знаем цифру, которую называет Минобороны, — около 300 ЗРК уничтожено, в том числе и комплексы «Бук-М1». Я не думаю, что у Украины много таких комплексов, тем более, что небо над Украиной контролирует российская авиация.

«Бук-М1» — не самый главный комплекс. На Украине еще остаются комплексы С-300, и С-300В, и С-300ПМУ. Их мало, они в единичных экземплярах, но дальность их действия достигает 200 километров. Это более грозное оружие, чем «Бук-М1».

Потери украинской авиации

На Украине остались достаточно старые самолеты МиГ-29, а также достаточно старые самолеты Су-27. У Украины нет более современных самолетов Сухого, потому что мы им не поставляли эти самолеты. Это все, что осталось у них с советских времен. Я думаю, что их остались считаные единицы. По информации Минобороны, мы уже сбили свыше 160 самолетов, истребителей, в том числе и фронтовой бомбардировщик Су-25.

Источник фото: РИА «Новости»

Сравнивать МиГ-29 с самолетами Сухого, тем более с современными Су-30 или Су-35 — это бессмысленное занятие. Дело не только в самолетах, но и в том, какой боеприпас они несут на борту, вопрос в мастерстве летчиков, обеспечении их полетов. На Украине это все находится уже в достаточно запущенном состоянии. Остались единицы комплексов, которые могут управлять авиацией в небе.

Даже Зеленский уже жалуется, что 90% летчиков Украины уничтожены. Мы же слышим доклады о том, что очередной украинский самолет, который поднимается в небо, тут же сбивается нашими системами ПВО или нашими авиационными комплексами. Несколько самолетов на Украине остались, но я думаю, что они погоды не делают в решении задач спецоперации.