Российским военным нет смысла наносить удар по украинскому генштабу, считает политолог Павел Данилин. По его мнению, бандеровцы контролируются вовсе не генштабом, а другими источниками. Далее — прямая речь собеседника «360».

Удар по генштабу ничего не решит

Удар по Генштабу — что он решит? Давайте так, руку на сердце положа, уничтожит ли он сопротивление бандеровцев? Нет. Потому что бандеровцы контролируются не генштабом.

Если бы они контролировались генштабом, генштаб давно был бы разрушен. Это безусловно, здесь даже нет сомнений. Нас архитектура генштаба, как и архитектура дома с гаргульями, совершенно не волнует, но вообще если бы это послужило бы делу спасения хоть одной солдатской жизни, генштаб был бы уничтожен.

Дело в том, что эти нацбаты управляются другими источниками. Например, территориальные батальоны в Днепре или Днепропетровске управляются Коломойским, в Мариуполе — Ахметовым. И в этой связи, да, мы можем уничтожить генштаб, но тогда, честно говоря, мы как бы не получили больше проблем с этими «тараканами», которые разбегутся во все стороны, чем ежели этот генштаб будет их концентрировать где-то и так далее и тому подобное.

Если бы этот генштаб был бы настоящим генштабом, то конечно да, имело бы смысл нанести по нему удар, а опять же удар по президентскому дворцу по Зеленскому — ну какой смысл? Ну мы нанесли удар и Зеленский, сидящий на этих ящиках и фотографирующийся на фоне мешков, взлетит на воздух, и что от этого будет.