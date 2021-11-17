Банда цыган награбила на пособиях миллионы евро. Они сами себя «сдали», хвастаясь роскошной жизнью в TikTok

В Италии власти уже который год стараются взять под контроль деятельность местных цыган, которых в стране проживают сотни тысяч. Недавно удалось разоблачить очередную цыганскую банду, которая по фейковым документам получала социальные пособия.

Разоблачение банды

Как сообщил Telegram-канал «Двач», на разоблачение правоохранителей натолкнули сами же нарушители. Они начали хвастаться своими деньгами в соцсети TikTok. Выплатами заинтересовались в полиции.

Итальянское издание Itаliаn Insidеr написало, что цыгане оформляли социальные пособия якобы на «бездомных граждан Румынии», которые проживали на территории Италии последние десять лет — таковы условия предоставления поддержки.

Стало ясно, что никаких бездомных граждан Румынии в этой банде на самом деле нет. Полицейские провели у авторов интернет-роликов обыски и арестовали 16 человек. Они добывали документы реальных цыган из Румынии с помощью своих пособников, как в Италии, так и за рубежом.

Мошенники в Италии

В итальянских правоохранительных органах уточнили, что за последние полгода, с мая по октябрь, в пяти регионах страны удалось обнаружить 4839 фактов нарушений при оформлении социальных выплат. Общая сумма, которую получили от государства выявленные обманщики, составляет примерно 19,1 миллиона евро. По данным издания Раgеllа Роlitiса, всего за текущий год неоправданно выплатили пособий на 41,3 миллиона евро.

Проблемы с соцвыплатами

В целом итальянские эксперты считают, что проблема соцвыплат в Италии заключается не только в мошеннических схемах. Часть бедного населения страны до сих пор не получила обоснований для поддержки от государства, тогда как более богатые люди документально пользуются выплатами. Далеко не все из них являются мошенниками, подчеркивают специалисты.

Цыганские гетто в Италии

Власти уже много лет стараются хотя бы взять на учет всех живущих в Италии цыган. Проводились учеты цыганских поселений с целью выслать из страны нелегальных мигрантов. По имеющимся данным, количество представителей этих народностей в Италии составляет около 180 тысяч. При этом итальянское гражданство, по предварительным данным, может иметь только половина из них.

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Волна пришествия цыган захлестнула Италию и другие страны Европы в конце XX — начале XXI века. Многие обнищавшие представители этих народностей мигрировали из Румынии, Западной Украины и бывшей Югославии. Цыгане отправились на заработки, хотя далеко не все из них обзавелись при этом разрешающими документами.

Некоторые вернулись к занятиям, которые считаются для них традиционными — попрошайничество и мелкое воровство. В Италии отношение к цыганам достаточно жесткое, как у властей, так и среди рядовых жителей.