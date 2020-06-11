В Красноярском крае убили и изнасиловали 12-летнюю девочку. Банда подростков держала в страхе всю деревню

Сегодня в красноярской деревне Нижняя Коя задержали третьего подозреваемого по делу об убийстве и изнасиловании 12-летней девочки. Все подробности этого преступления собрал «360».

30 мая в деревне Нижняя Коя на юге Красноярского края пропала 12-летняя девочка. Она ушла с младшей сестрой встречать коров, а домой уже не вернулась — сестра сказала, что та осталась на детской площадке.

Ближе к вечеру родители начали поиски, потом обратились в полицию. Тело ребенка нашли только 1 июня в заброшенном пожарном колодце недалеко от деревни. В СК заявили, что девочку убили: по предварительной версии, она ушла с кем-то из знакомых. Местная жительница рассказывала, что видела другую девочку в компании в тот день, которая и могла заманить погибшую в ловушку.

Убийца задушил девочку и сбросил ее тело в колодец. Вскоре следственные органы задержали 25-летнего местного жителя Павла Гордиенко, который дал признательные показания. По словам представителя следственных органов, молодой человек психически нездоров.

«На первых допросах он много врал, но в итоге сознался. Сказал, что убивать не хотел, задушил девочку случайно. Также Гордиенко до последнего утверждал, что он был один», — добавили в органах.

Однако позже, 7 июня, задержали еще одного подозреваемого — 19-летнего Родиона Соловьева, который, как показала экспертиза, участвовал в изнасиловании девочки. Он частично признал свою вину, но от обвинений в убийстве отказался.

Третьим задержанным стал 14-летний подросток — его сдали другие задержанные. На теле погибшей девочки были обнаружены биологические следы троих разных мужчин. Был ли подросток третьим, должна установить экспертиза.

Банда терроризирует деревню

Местные жители рассказали «360», что задержанный мужчина имеет умственную отсталость. При этом он общался с группой подростков от 12 до 25 лет, на которую не раз жаловались местные, в том числе и мать погибшей девочки.

Она рассказала, что ее дочери не раз угрожали, всячески мешали жить, изнасиловали. При этом женщина жаловалась и в полицию, и в СК, но никаких действий никто не предпринимал.

«Творится беспредел. Лезут к девчонкам. Я просила: „Сделайте что-нибудь“. У них справки (скорее всего, здесь и далее имеет в виду подозреваемого — прим. ред.). Они в прошлом году изнасиловали мою дочь, которую убили», — добавила она.

По данным РИА «Новости», в 2019-м девочку изнасиловал 13-летний подросток из компании. Девочка якобы не сразу рассказала родителям из-за стыда. Сказалось и то, что официально привлечь 13-летнего к уголовной ответственности нельзя.

Из-за того, что полиция ничего сделать не смогла, мать взяла нож и хотела сама разобраться с подростком.

«В итоге его родители вызвали полицию, меня задержали, обвинили в покушении на убийство и приговорили к полугода ограничения свободы. До сих пор хожу с браслетом на ноге и не могу выйти за пределы двора», — рассказала она.

При этом органы опеки заявили, что семья состояла на учете как неблагополучная — дети жаловались на то, что их избивают и «таскают в лес». Их даже забирали из семьи на три месяца. В отношении органов опеки завели уголовное дело по статье «Халатность».

Соседка семьи рассказала, что банда подростков периодически грабила местных жителей и домогалась несовершеннолетних девочек. При этом, предположительно, участвовали в вакханалиях семь молодых людей и подозреваемый.

На следующий день местные жители собрались на общественный сход, требуя провести расследование и наказать подростков или хотя бы выселить тех, кто «орудовал» вместе с подозреваемым.

«Мы вас просим услышать нас и каким-то образом подействовать на этих людей. Создать медицинскую, неврологическую комиссию — какую угодно. Примите меры! Мы в шоке здесь все! Это предел!» — сказала одна из присутствовавших.