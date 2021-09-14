Банда мигрантов насиловала и продавала девочек в Великобритании. Теперь ее участники жалуются на «бесправие» в стране

Организовавшие банду в Великобритании пакистанцы высказали свои жалобы во время суда над ними. Члены банды были осуждены за торговлю девочками и сексуальное насилие над ними, а на слушании пожаловались на то, что у них отняли водительские права и платят слишком маленькое пособие, на которое им приходится «выживать». Как на сегодня дела обстоят с мигрантами в разных европейских странах — в материале «360».

Великобритания

В Великобритании прошли слушания по делу о депортации некоторых мигрантов-участников банды обратно в Пакистан. Один из них пожаловавшихся на недолжное обращение с ними — это 51-летний Адиль Хан. По его словам, Министерство внутренних дел Великобритании отняло у него водительские права, и он «выживает» на пособие.

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Хан и другой участник преступной группировки — 52-летний бывший таксист Кари Абдул Рауф — были членами банды, признанной виновной в совершении ряда серьезных сексуальных преступлений против молодых девушек.

Мужчины намерены обжаловать решение о депортации.

Адиль Хан, как сообщило Daily Mail, изнасиловал 13-летнюю девочку, которая впоследствии забеременела, но мужчина факт отцовства отрицал. Жертвой Рауфа стала и другая 15-летняя девочка, которую мужчина также насиловал, а впоследствии продал.

В 2012 году он был приговорен к восьми годам заключения, но вышел на волю четыре года спустя.

На слушаниях в иммиграционном трибунале для обсуждения его дела Хан пожаловался на бесправие в Великобритании.

Выступая через переводчика, он сказал, что не может пользоваться никакими правами в этой стране как физическое лицо.

«Я ничего не могу сделать для своей семьи, я просто выживаю на пособие сына. Я не могу отвезти сына в школу, если идет дождь, мы не можем позволить себе такси. Около месяца назад полиция сообщила мне, что они аннулировали мои водительские права в соответствии с инструкциями Министерства внутренних дел», — заявил Хан во время суда.

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На это судья Нехар Берд отметил, что это слушание должно решить, является ли решение МВД Великобритании о депортации Хана обратно в Пакистан правильным или неправильным с точки зрения закона, а не рассматривать дело лишении его водительских прав.

Другой член банды — отец пятерых детей Кари Абдул Рауф — продал 15-летнюю девочку в сексуальное рабство. Изначально он отвез ее на своем такси в безлюдное место, чтобы изнасиловать, а после этого привез в квартиру в Рочдейле, где уже не только он, но и другие мужчины насиловали ее.

Рауфа посадили на шесть лет, но и он освободился раньше срока. На свободу Рауф вышел в ноябре 2014 года после отбытия 2,6 года наказания.

Франция против

Вопрос мигрантов до сих пор остро стоит в европейских странах. На встрече министра внутренних дел Великобритании Прити Патель с ее французским коллегой Жеральдом Дарманеном, которая прошла на прошлой неделе, обсуждался вопрос приема беженцев, которые пересекают пролив Ла-Манш на разваливающихся суденышках.

Как стало известно, Францию возмутили сообщения о том, что сотрудники британских пограничных войск пройдут обучение для того, чтобы возвращать лодки с беженцами до того, как они достигнут английского побережья. Иностранные диаспоры в Великобритании и правозащитники назвали эти планы непрактичными, опасными и незаконными.

Франция подчеркнула, что не потерпит никакого «финансового шантажа» или нарушения международного права. Более того, Париж пригрозил удерживать средства, которые должны выплачиваться в рамках соглашения о сотрудничестве по пресечению контрабанды людей между двумя странами.

Французские власти не верят сообщениям британской прессы об увеличении числа мигрантов и росте средств, потраченных на их перехват.

Соцвыплаты для мигрантов в Дании

В Дании мигрантов пытаются привлечь к труду социальными выплатами. Чтобы получить пособие, придется работать от 37 часов в неделю. Чем конкретно будут заниматься люди, рассчитывающие на новое пособие, решат местные муниципалитеты. Например, им могут поручить убирать с пляжей пластик и окурки.

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Исключений не будет и для тех людей, кто не сдал языковой тест. Нововведения коснутся около 20 тысяч человек, которые в основном состоят из женщин из стран Ближнего Востока, Северной Африки, Турции, Афганистана и Пакистана.

Так власти Дании хотят помочь мигрантам интегрироваться в общество и простимулировать их на поиск работы получше.