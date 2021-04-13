Вызывающий болезнь бананов почвенный гриб уже уничтожил несколько элитных сортов этого растения. Человечество может лишиться важного продукта питания. Более того, специалисты утверждают, что гриб может оказаться опасен не только бананам. Правда, здоровью людей ничего не угрожает.

Бананы считают первым продуктом глобализации. Сегодня с ними связан бизнес, объединяющий многие государства. В странах-производителях бананы обеспечивают сотни тысяч рабочих мест, а в странах-потребителях фрукт востребован как здоровая пища. В Германии, например, бананы — вторые по популярности после яблок. Немцы ежегодно употребляют около одиннадцати килограммов бананов.

Тем временем эта еда может исчезнуть из-за высокоинфекционного почвенного гриба. Его не получается устранить с помощью химикатов. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt. Болезнь Tropical Race 4 (TR4) впервые обнаружили на Тайване более четверти века назад. Гриб оказался весьма заразным и начал очень быстро распространяться. Сначала в Азии, затем в Австралии. Его обнаружили в Африке и Пакистане в 2016 году. А 2019 году TR4 достигла Южной Америки — одного из ведущих регионов торговли бананами.

Сотрудница маркетинговой компании AMI Урсула Шокемеле рассказала изданию, что возникшую проблему невозможно решить химикатами, а на зараженных почвах нельзя будет сажать бананы 30-40 лет. Болезнь передается при передаче растениями друг другу генов.

«Мужские цветки банановой пальмы стерильны, а женские образуют плоды без опыления. Cavendish размножается неполовым путем через отростки», — подчеркнули в Die Welt.

От гриба могут пострадать кофе и табак

Регулярно не только людей, но и фрукты настигают вредители или болезни. Особенно это касается тех растений, которые размножаются вегетативно: сахарный тростник, банан и другие. Об этом в разговоре с «360» рассказал заведующий кафедрой генетики, растениеводства и защиты растений РУДН Валентин Введенский.

«Регулярно их низводят почти до нуля природные факторы, как болезни или вредители. В основном болезни. Вредители не настолько опасны. Существующие сейчас и бананы, и другие культуры в основном гибридного происхождения. Это уже не чистые те виды, которые существовали лет 150 назад. Регулярно повторяющиеся эпидемии среди растений привели к тому, что сейчас есть только гибридные формы, поэтому полностью банан не погибнет», — пояснил собеседник.

Другой вопрос — экономический ущерб, который ситуация нанесет фирмам, которые занимаются бананами, их выращиванием и транспортировкой. Правда, пока розничные цены на бананы, например в Германии, остаются стабильными. Это может быть связано с тем, что на территории государств, где обнаружили заболевание, ведут успешные работы по его сдерживанию.

«Когда эта болезнь бананов закончится, тогда будут подсчитаны потери экономические, которые случатся или произойдут с фирмами и вообще в мире. Как быстро фирмы восстановятся? Думаю, быстро. <…> Это не сильно скажется на глобальном уровне», — пояснил Введенский.

Он добавил, что пострадать от этого гриба также могут сахарный тростник, табак, кофе, манго. А вот здоровью людей ничего не угрожает, уверен специалист.

«У нас разный аппарат иммунитета. Те болезни, которые опасны для растений, совершенно неопасны для человека, именно возбудитель. Мы можем пострадать, только когда съедим, скажем, несвежий фрукт, овощ или другой продукт. Это скорее будет расстройство желудка, чем поражение от гриба», — заключил Введенский.