Банан, который смог. Топ-5 странных арт-объектов пополнил фрукт, приклеенный скотчем к стене

В галерее Art Basel в Майами на этой неделе был продан за 120 тысяч долларов (7,6 миллиона рублей) очень странный арт-объект — банан, приклеенный куском скотча к стене. Его автор художник Маурицио Каттелан признался, что купил фрукт в обычном магазинчике в Майами.

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Как сообщил канал CBS News, бессмертное произведение существует в трех экземплярах, и два уже проданы коллекционерам за 120 тысяч долларов. Третий уйдет только за 150 тысяч долларов и исключительно в музейное собрание.

Каттелан славен своими провокационными работами. В 2017 году он поразил мир искусства унитазом из 18-каратного золота. Венец сантехнической мысли был продан за шесть миллионов долларов (382 миллиона рублей) и установлен в британском дворце Бленхейм. Но недавно его украли.

Уберечь его новое произведение под названием «Комик» гораздо проще. Как только банан начнет подгнивать, владелец арт-объекта может заменить его на любой другой фрукт. Автор разрешил.

Пользователи Сети вдоволь повеселились, провозгласив банан самым везучим фруктом в мире. Подумать только, сколько точно таких же за копейки продается в супермаркетах, и только один купили за бешеные деньги.

«Банан, который смог!» — констатировали комментаторы.

Собственно, люди склонны придавать огромное значение и видеть что-то гораздо большее в любом «произведении искусства», получившем определение концептуальные. Например, в 2016 году аукционный дом Il Ponte Casa d’Aste в Милане продал банку, подписанную другим итальянцем Пьеро Мандзони «Дерьмо художника», почти за 300 000 долларов (19 миллионов рублей). В 1961 году он купил 90 таких баночек примерно за 30 долларов.

Источник фото: Википедия

Продать работы самого знаменитого мастера стрит-арта Бэнкси удается далеко не всегда. И не только потому, выпиливать граффити из стены никто не позволит. Кстати, соседство с ними заметно поднимает цену жилья в квартале.

Сразу после того, как картину Бэнкси «Девочка с шаром» была продана на аукционе Sothebyʼs за 1,04 миллиона фунтов стерлингов (63 миллиона рублей), она самоуничтожилась при помощи встроенного в раму шредера.

Любой арт-объект сообщает зрителям о том, что занимает художника, о том, какую идею он пытается донести до окружающих. Каттелан хотел подчеркнуть неравенство людей искусства, которое не зависит от их одаренности. Бэнкси, наверное, намекал, что искусство не продается.

«Бабушка искусства перфоманса» Марина Абрамович почти пятьдесят лет исследовала пределы тела и возможности ума. Одним из самых впечатляющих и пугающих перфомансов стал «Ритм ноль». В 1974 году она в галерее Морра в Неаполе выложила на стол 72 предмета, которыми можно было доставить ей удовольствие или боль. Она простояла неподвижно шесть часов, не оказывая сопротивления. Марину порезали и чуть было не застрелили. Удовольствие доставить ей не захотел никто. Позже она призналась, что после перфоманса обнаружила первую седую прядь волос.

Неподалеку от техасского городка Марфа стоит самый странный магазин Prada в мире. Два немецких художника заполнили его шестью сумочками и 14 правыми туфлями этого брэнда. Инсталляция обошлась им в 80 тысяч долларов (пять миллионов рублей).

Но в стоящем на пустыре магазине не было продавцов и охраны. Поэтому буквально через несколько дней его ограбили. Художники восстановили экспозицию, заполнив ее сумочками без дна той же марки, оснастив их сигнализацией.

Наверное, самым завораживающими арт-объектом в мире стали движущиеся скульптуры голландца Тео Янсена. Он называет их «пляжные звери». В качестве вдохновения Тео выбрал всепроникающий ветер, способный быть разрушительным и ласковым. Он создал сложные движущиеся конструкции из самых бросовых материалов — пластиковых труб, бутылок и кусков материи. Специальные насосы надувают эти своеобразные «паруса», приводя в движение всю конструкцию. Создается полное впечатление, что «звери» оживают.