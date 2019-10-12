Бан на тысячу лет. Blizzard отстранила игрока, чтобы не поссориться с Китаем, но обидела всех

Американский разработчик и издатель компьютерных игр Blizzard на год забанила игрока Чун Нг Вая и лишила его призовых с кибертурнира за то, что он после матча призвал к освобождению Гонконга. Но теперь, кажется, фанаты решили забанить саму компанию.

Лишить всего

Вай выкрикнул: «Освободите Гонконг, революция нашего века!». Сейчас видео удалено из официальных каналов, но его несложно найти в интернете.

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После заявления игрока Blizzard его забанила, удалила записи трансляции и интервью на русском, а также отстранила геймера на год от участия в турнирах по Hearthstone. Игрок лишился всех заработанных призовых на турнире. По мнению представителей компании, юноша совершил действие, которое могло нанести бренду репутационный ущерб.

Решение компании Blizzard наказать профессионального игрока, который в ходе трансляции Asia-Pacific Grandmasters поднял тему Гонконга, вызвало возмущение у пользователей, так что репутационный ущерб, кажется, все-таки случился. Администраторам даже пришлось на время закрыть форум компании на Reddit из-за огромного количества возмущенных комментаторов. В соцсетях появился хештег #BoycottBlizzard, под которым пользователи пишут все, что они думают о компании, и призывают к бойкоту.

«Кому интересно PR-шоу Blizzard после того, как они поклонились Китаю?»

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«Гонконг умирает, а вы пинаете нас, пока мы в трудной ситуации? Надеюсь, вам понравятся ваши кровавые деньги, Blizzard».

Бан на 1000 лет

Геймеры не только пишут, они уже действуют. Университетская команда по Hearthstone во время трансляции показала плакат с призывом освободить Гонконг и бойкотировать Blizzard. Их уже тоже забанили. Максимальное наказание — бан до 3019 года .

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Но против Blizzard высказывались не только обычные пользователи.

«Blizzard демонстрирует, что готова унижаться, лишь бы угодить Коммунистической партии Китая», — цитирует The Wall Street Journal сенатора Рона Видена.

«Китай использует доступ к рынку в качестве рычага для подавления свободы слова во всем мире. Последствия этого будут ощущаться долгое время, когда никого из нас уже не будет в политике», — добавил сенатор Марко Рубио.

Несколько комментаторов объявили, что не будут больше работать на Blizzard.

«Я не буду работать на трансляциях Grandmaster, Masters Tour и Blizzcon. Я не могу продолжать работать без изменений, которые убедят меня в том, что Blizzard придерживается собственных принципов», — заявил Нейтан «Admirable» Замора.

До этого такое же решение принял Брайан Киблер.

«Я не буду делать вид, будто я понимаю сложности геополитической ситуации в Китае и Гонконге или всю картину бизнес-интересов Blizzard там, но мне кажется, что корни наказания стоит искать в этих вопросах. Неуклюжесть наказания вызывает ощущение, что кто-то настоял на том, чтобы Blizzard сделала из Blitzchung пример не только для того, чтобы предотвратить такие ситуации, но и угодить тем, кого могли задеть эти высказывания», — объяснил он свое решение.

Удар последовал и изнутри. На барельефе у входа в главный офис компании сотрудники заклеили два девиза Blizzard: «Мыслите глобально» и «Каждый голос имеет значение».

Объяснение

Только спустя несколько дней шума Blizzard выпустила официальный комментарий. Компания признала, что решение относительно игрока и комментаторов было поспешным и слишком суровым. Blitzchung получит все призовые, заработанные им на Hearthstone Grandmasters, а срок его отстранения сократили до полугода.

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Президент Blizzard Entertainment Джей Аллен Брек рассказал о ценностях компании и желании Blizzard «объединять людей из разных стран, чтобы они могли вместе соревноваться в эпических виртуальных мирах». Он также заявил, что интервью с игроками проводятся для того, чтобы они рассказали свои впечатления о турнире, а не о политической обстановке.

По словам Брека, компания, принимая решение наказать игрока, не обращала внимание, что речь идет именно о Гонконге. В то же время он пообещал, что Blizzard и дальше будет ограничивать темы интервью, чтобы не превращать стримы в площадки для высказывания своих политических взглядов.

В общем-то, Blizzard можно понять. Китай — один из крупнейших рынков для компании, а китайские игроки составляют значительную часть их игрового сообщества. Есть и финансовая сторона. Китайский Tencent владеет существенной долей Blizzard.