Дочери богатых и знаменитых пришли на бал дебютанток Tatler. Его заранее раскритиковали

Юбилейный десятый Бал дебютанток Tatler прошел 15 ноября в Доме Пашкова в Москве. Там представили 13 дочерей состоятельных российских семей. Долгожданный светский вечер заранее раскритиковали коллеги по глянцу.

Зачем нужен бал?

Бал дебютанток — мероприятие, которое журнал о светской жизни Tatler проводит при поддержке ювелирной компании Mercury. Обычно он проходит каждый год, но в 2020 году был отменен из-за коронавируса. В этом году, несмотря на продолжение пандемии, бал состоялся. В половине восьмого вечера к Дому Пашкова выстроился кортеж из Lamborghini, откуда вышли дебютантки, их родственники и представители светской Москвы, написал Tatler.

На бал приглашают девушек их влиятельных российских семей в возрасте от 15 до 22 лет. Этим мероприятием глянцевый журнал попытался возродить давно утерянную традицию проведения великосветских русских балов и совместить с реалиями современной светской Москвы. Но далеко не каждая наследница богатой семьи может оказаться на балу. Tatler сам отбирает дебютанток за несколько месяцев и рассылает приглашения родителям. После этого девушки заполняют анкеты, в которых рассказывают о себе, и готовятся к великосветскому мероприятию, написал сайт kp.ru.

Дебютантки и гости

Подготовка к балу дебютанток шла за несколько месяцев до его начала — девушки репетировали танцы и примеряли наряды в Европе. А с самого утра наследницам именитых семей наносили макияж и делали укладку, пока те снимали видео для соцсетей, слушали музыку и обменивались контактами.

На балу появились юные дочери известных деятелей искусства, бизнесменов и продюсеров. В мероприятии участвовала дочь актера Евгения Цыганова Полина и дочь заслуженного артиста России Егора Дружинина Александра — 21-летняя девушка учится в магистратуре на психолога, а также в Свободном университете на режиссера и драматурга.

Бал посетила и 16-летняя дочь актрисы Виктории Толстогановой и актера Андрея Кузичева Варвара Кузичева. Девушка оканчивает московскую школу и играет на музыкальных инструментах.

Засветилась 18-летняя дочь создательницы модного Дома Yana Яна Вероника Расколова. Девушка учится в престижной британской школе Hurtwood House и мечтает поступить в New York Film Academy, стать актрисой и сыграть роль детектива в сериале.

Дочь Олега Газманова Марианна тоже посетила светский вечер. Девушка пока учится в школе и мечтает поступить в МГИМО.

На балу оказались и потомки династии Лансере — Бенуа — Кавос, правнучки художника Александра Бенуа Мария и Софья. В отличие от известного предка младшая сестра Софья предпочла искусству спорт и имеет титул чемпиона России и Европы по большому теннису. По художественной стезе не пошла и старшая сестра Мария.

На балу была дочь актрисы Ксении Кутеповой и режиссера Сергея Осипьяна 16-летняя Лидия Кутепова. Девушка учится в школе и в Детской художественной школе имени В. А. Серова.

Участвовала в мероприятии и дочь народного артиста Михаила Турецкого и Лианы Турецкого 16-летняя Эммануэль Турецкая. Она занимается музыкой и учится в Академическом музыкальном училище при МГК им. П. И. Чайковского.

Засветилась также дочь актера и режиссера Олега Табакова Мария Табакова. Пока что девушка учится в школе и выбирает между дизайном и менеджментом в будущем.

21-летняя дочь предпринимателя Константина Севенарда и двоюродная праправнучка Матильды Кшесинской Ксения Севенард тоже была приглашена на бал. Дебютантка пошла по стопам известной балерины и учится в Академии русского русского балета им. А. Я. Вагановой.

На балу оказалась и дочь продюсера Нателлы Крапивиной 18-летняя София Крапивина. Девушка учится в Лондонском университете искусств LCF.

Другой участницей стала дочь бизнесмена Зияда Манасира 17-летняя Дана Манасир. Она — студентка Кембриджской международной школы CIS.

Помимо дебютанток на бал были приглашены дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова, Настя Ивлеева и Филипп Киркоров. Не обошелся бал и без частой гостьей светских вечеринок Яны Рудковской.

Критика бала

Бал дебютанток Tatler почти никогда не обходится без критики. В этом году светское мероприятие заранее осудил главред Esquire Сергей Минаев. В своем Теlеgrаm-канале он назвал мероприятие «попыткой игры в высший свет» и напомнил о социальном напряжении и разрыве между богатыми и бедными. Минаев также усомнился в нужности мероприятия в эпоху популярности новой этики.

«Девочки эти молоденькие с несчастными лицами, играющие на фотосессиях в поживших женщин, сама формулировка „представление дебютанток“… представление кому? Будущим мужьям? Что-то такое из викторианской эпохи, да? Где мужчины выбирали женщин на балах», — написал Минаев.

Раскритиковал бал дебютанток и Telegram-канал «Беспощадный пиарщик». Авторы анонимного канала напомнили, что смертность от ковида и количество заболевших в России продолжают бить рекорды, но тем не менее организаторы решили провести мероприятие.

Бал раскритиковали и за его афтерпати, на котором станцевала Настя Ивлеева в компании травести-див из ее шоу «Королевские кобры». Telegram-канал «Антиглянец» сравнил завершение вечеринки с неловким семейным просмотром комедии «Американский пирог», а сам номер Ивлеевой мог бы хорошо вписаться в закрытие мероприятия GQ или Glamour, но никак не великосветского бала.

В Instagram-аккаунте журнала Tatler не все пользователи восхитились мероприятием. Бал назвали «пиром во время чумы», «маскарадом тщеславия» и усомнились в истинной цели мероприятия.