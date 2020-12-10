«Баку превращается в Стамбул». Военный парад в Азербайджане стал праздником с турецким акцентом

В столице Азербайджана прошел парад в честь победы в Нагорном Карабахе. Посетил его и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который, по оценкам турок и азербайджанцев, внес весомый вклад в итог конфликта. Правда, в Сети не понимают, зачем турецкий лидер прибыл в Баку. Армяне приписывают победу в конфликте не главе Азербайджана, а Эрдогану. Тем временем в Twitter шутят, что Баку превращается в Стамбул.

Парад прошел в Баку, на площади Свободы. В нем приняли участие более трех тысяч военнослужащих, было продемонстрировано до 150 единиц техники, в том числе новейших принятых на вооружение ракетных установок и систем противовоздушной обороны. При этом на площади появилась и трофейная техника, захваченная во время боевых действий, отметили в Минобороны Азербайджана.

Главы Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган находились на центральной трибуне. Оба президента выступили с заявлениями. Так, Алиев отметил, что военное решение конфликта в Карабахе стало неизбежным, так как резолюции Совбеза ООН «оставались на бумаге».

«Мы наблюдали политическую ситуацию в мире и видели, как международное право не работает. Сила становилась главным фактором. Международное право, резолюции Совбеза ООН оставались на бумаге. Военное решение конфликта становилось неизбежным», — подчеркнул глава Азербайджана.

Более того, он добавил, что Зангезур, Гойча и Ереван — исторические земли Азербайджана.

«Наши люди на этих землях на протяжении веков жили», — пояснил Алиев.

Эрдоган, в свою очередь, призвал Армению «взяться за ум». Он уверен, что руководство государства принесло беду своему народу.

«Армении следует взяться за ум. Армянские политики, диаспора обрекли свой народ на беду. Если армянский народ сможет извлечь уроки из карабахской войны, то в регионе начнется новая эра», — заявил турецкий лидер.

Также Эрдоган добавил: «Да святится сегодня душа Энвер-паши». Речь идет об одном из главных организаторов геноцида армян, осуществленного в Турции в 1915 году, отмечает «Sputnik Армения».

Реакция на высказывания президентов

Неудивительно, что армянская сторона на сам парад и заявления президентов отреагировала негативно. Так, в авторском Теlеgrаm-канале молодого армянина из диаспоры Arevord появилась запись о причинах присутствия главы Турции на мероприятии.

«А к чему на параде Эрдоган? К чему турецкие флаги? Это подтверждение на самом высоком уровне того, что с маленькой Арменией воевали и Турция, и Азербайджан? <…> Сегодня парад в Баку принимал не Алиев, а Эрдоган. Это его победа», — звучит на канале.

В другом Telegram-канале крайне резко отреагировали на слова турецкого главы о якобы принадлежащих Азербайджану территориях.

«Нельзя терять и минуты, необходимо готовиться к новой войне», — прозвучало в информационно-новостной ленте Карабаха Re: public of Artsakh.

На слова Алиева отреагировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, политические заявления не должны перечеркнуть то, чего с таким трудом добились Азербайджан, Армения и Россия — прекращения боевых действий в Карабахе.

Однако в Twitter некоторые пользователи с юмором отнеслись к параду в Баку и заявлениям присутствовавших на нем президентов.

«Баку превращается, превращается Баку — в Стамбул», — пошутил Nailson Mandela — 02.

Также многие пользователи заметили схожесть в нынешней дружбе Эрдогана и Алиева с некогда теплыми отношениями турецкого президента с главой Сирии Башаром Асадом. Однако Эрдоган пожертвовал дружбой с сирийским главой, чтобы стать единоличным лидером в регионе. Теперь в Сети пишут, что сотрудничество Турции с Азербайджаном может оказаться таким же недолговечным.

Конфликт Азербайджана и Армении

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. Они стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Несколько раз стороны пытались заключить перемирие. В итоге успешным оказалось трехстороннее соглашение. Его в ночь на 10 ноября заключили Армения, Азербайджан и Россия.

Документ предусматривает полное прекращение огня, возвращение беженцев и обмен военнопленными. В регион уже ввели российских миротворцев. Армения передала часть территории Нагорного Карабаха Азербайджану. Последний должен обеспечивать коридор для связи между Арменией и непризнанной республикой, а также свободное движение по нему.

В Азербайджане такие результаты назвали капитуляцией Еревана. Алиев несколько раз подчеркивал, что документ максимально выгоден именно Баку. Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему непросто. Однако он добавил, что именно этот документ позволил сохранить некоторые территории Нагорного Карабаха.