Байдену придется переобуться в ожидании итогов выборов. Как травма ноги повлияет на здоровье 78-летнего политика

Компьютерная томография подтвердила два перелома ноги у Джо Байдена, который может стать следующим президентом США. Теперь ему придется носить специальную обувь и жить «в щадящем режиме». Если Байдена признают победителем на выборах, он станет самым старым президентом США на момент избрания. Насколько опасны такие травмы в преклонном возрасте?

Возможный следующий президент США повредил ногу в субботу, играя с собакой. Политик и его жена Джилл — хозяева двух немецких овчарок. Пса по кличке Мейджор супруги взяли в приюте Delaware Humane Association два года назад. Именно с ним Байден и играл, когда сломал ногу. Другого четвероногого — Чемпа — пара купила у заводчика десятью годами ранее.

В ноябре 78-летний кандидат от демократов опубликовал запись в Twitter, в которой призвал вернуть собак в Белый дом. В случае победы Байдена возобновится традиция, согласно которой в Белом доме живут собаки президента. При этом Мейджор станет первым животным на этой территории, взятым из приюта.

Сначала врачи поставили демократу диагноз «растяжение правой ноги», однако решили изучить ситуацию более детально и отправили Байдена на томографию. Соперник Байдена на выборах Дональд Трамп уже пожелал оппоненту выздоровления.

Демократа успели сфотографировать, когда он выходил из ортопедического отделения в штате Делавэр в сопровождении нескольких человек. На кадрах видно, что Байден идет сам, не пользуясь помощью других. При этом на нем надета маска.

«Компьютерная томография подтвердила нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей. Предполагается, что ему, вероятно, потребуется специальная обувь для ходьбы в течение нескольких недель», — заявил лечащий врач Байдена Кевин О’Коннор.

21 день щадящего режима

Как правило, в старческом возрасте переломы происходят из-за нехватки витамина D. Об этом в разговоре с «360» заявил помощник ректора РНИМУ им. Н. И. Пирогова, травматолог Виктор Барсук.

«Если первичная мозоль при обычном переломе образуется через 21 день, то у стариков обычно эти сроки удваиваются. Сейчас Байдену положено как минимум 21 день находиться в щадящем режиме, чтобы образовалась первичная мозоль. Вообще, клиновидная кость срастается 3–3,5 месяца до полного восстановления», — отметил медик.

Он добавил, что крайне важно политику сейчас соблюдать все рекомендации врачей и режим. Ведь в противном случае есть вероятность вторичного смещения.

Почему ему специальную обувь и назначили, чтобы была мобилизация. Если будет плохая мобилизация, может наступить вторичное смещение. Если это сустав, мы знаем, что в суставах происходит движение… Может хромать, Байден дорогой Виктор Барсук.

Собеседник «360» сравнил перелом со сваркой, после которой образуется некий нарост. Как следствие, в травмированном суставе в дальнейшем могут быть боли.

«Если вторичного смещения не будет и перелом нитевидный, то, как правило, последствий быть не должно. Если Байден будет соблюдать все рекомендации», — отметил Барсук.

Скажется ли травма на образе Байдена?

О возрасте и здоровье демократа говорят уже не первый год. Еще в 2015 году директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считал, что это станет неким препятствием на пути Байдена к президентскому креслу.

«Оборотной стороной опыта Джо Байдена является его возраст и состояние здоровья», — заявил тогда политолог.

Теперь в разговоре с «360» он отметил, что главным достоинством демократа стало то, что он не Трамп. Именно поэтому Минченко не считает, что травма как-то испортит образ возможного президента в глазах американцев, несмотря на возраст.

Про физическое состояние Байдена и так было все понятно. Про возраст тоже. Тем более ситуация такая, что это не сердце, не онкология. Байден, наоборот, активность проявлял — с собачкой играл Евгений Минченко.

Политолог напомнил, что Джордж Буш — младший регулярно попадал в комические ситуации. «То он с велосипеда упадет, то сухариком подавится. Ничего, собственно. Это не ударяло сильно по его репутации», — отметил Минченко.

При этом политологи затрудняются сказать, отразится ли травма Байдена на дате грядущей инаугурации. Она запланирована на январь 2021-го.

«Сонный Джо»

Всю предвыборную кампанию темой широких дискуссий становилось не столько физическое, сколько умственное здоровье 78-летнего политика. За несколько месяцев Байден допустил ряд ошибок и оговорок в ходе телевизионных интервью и предвыборных речей. Например, он неправильно назвал число погибших от коронавируса в США и число тех, кто стал безработным из-за эпидемии. Перед этим Байден признался, что не помнит свою бывшую помощницу Тару Рид, которая обвинила политика в сексуальных домогательствах.

Трамп всячески подчеркивал ошибки своего соперника. Он настаивал на том, что соперник психически не способен занимать должность.

Выборы президента США прошли 3 ноября 2020 года. Подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу все еще продолжаются. По данным СМИ, Байден набрал необходимое для победы количество голосов и обошел своего соперника и действующего главу страны Дональда Трампа. Байден уже провозгласил себя избранным президентом, однако его оппонент заявил, что тот поторопился.