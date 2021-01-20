Байдену передали аккаунт президента США в Twitter. Каким был его первый твит

Аккаунт президента США в Twitter (@POTUS) передали Джо Байдену после инаугурации. Новый американский лидер опубликовал свое первое сообщение.

«Когда дело доходит до преодоления кризисов, с которыми мы столкнулись, нельзя терять время. Вот почему сегодня я направляюсь в Овальный кабинет и сразу приступаю к работе, чтобы принять решительные меры и оказать немедленную помощь американским семьям», — говорится в сообщении.

Официальный представитель Twitter Ник Пачилио сообщил, что все ведомственные аккаунты Белого дома передали администрации нового президента США Джо Байдена.

Супруга американского лидера Джилл Байден получила аккаунт первой леди (@FLOTUS), вице-президент Камала Харрис получила доступ к странице (@VP). Аккаунт пресс-секретаря Белого дома (@PressSec) получила Джен Псаки. Также, команда Байдена также будет вести аккаунт администрации США (@WhiteHouse).

Новинкой для социальной сети стало появление аккаунта «второго джентльмена» (@SecondGentleman). Эту страницу завели специально для мужа вице-президента Камалы Харрис Дага Эмхоффа.

Аккаунты администрации Трампа находятся в публичном архиве. Найти их можно, если добавить к названию ведомственных аккаунтов Белого дома число 45.

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена прошла в среду, 20 января на ступенях Конгресса. Там новый вице-президент Камала Харрис и новый американский лидер принесли клятвы верности американскому народу.



После окончания церемонии Байден и Харрис вместе со своими супругами поехали на Арлингтонское национальное кладбище, где им предстоит возложить цветы к могиле Неизвестного солдата. Следующим традиционным шагом нового президента станет подписание первых указов и назначений новых руководителей ведомств в Овальном кабинете.