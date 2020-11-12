Кандидат в президенты США Джо Байден занимается политикой уже 48 лет. В американский сенат он попал, когда ему было всего 30 — это минимальный возраст для такой должности. За свою карьеру он несколько раз приезжал в СССР, а после и в Россию.

В Сенате Байден входил комитет по международным делам. В 1979 году по приглашению советского руководства он вместе с коллегами приезжал в Ленинград и Москву. Главной темой был вопрос соглашения о сокращении стратегических вооружений (ОСВ-2).

Первым городом, куда он приехал стал Ленинград. После визита сенатора в газете «Правда» появилась маленькая заметка.

Вырезка из газеты «Правда». Источник фото: телеканал «360»

Из заметки «Знакомство с Ленинградом» можно узнать, что 36-летний сенатор Байден был главой американской делегации. Приехавшие политики возложили венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших во время блокады.

«Человечество благодарно ленинградцам за их великий подвиг. Мир, завоеванный ими, должен стать целью нашей жизни», — заявил молодой сенатор. Там же Байдену вручили памятную медаль мемориала.

Через три дня он приехал в Москву на встречу с председателем правительства Алексеем Косыгиным.

По итогам беседы в Кремле Байден дал небольшое интервью советскому телевидению. Архивную запись опубликовал Гостелерадиофонд России на своем YouTube-канале.

На вопросы журналиста молодой сенатор отвечал достаточно просто, но при этом не забывал о своей основной цели — заключении договора ОСВ-2. Он несколько раз упомянул его в интервью.

«Ваши лидеры были склонны к сотрудничеству, уделили нам много времени, сожалеем, что вынуждены уезжать так скоро. Считаю, что перспективы советско-американских отношений хорошие. Но сперва необходимо принять договор ОСВ-2, который эти отношения улучшит», — заявил Байден.

Также он отметил, что после этого нужно незамедлительно приступать к следующим переговорам по ОСВ-3, по ситуации о советских и американских силах в Европе.

Кроме того, он упомянул о жесткой эмиграционной политике Советского Союза и пояснил, что если Москва согласится ее пересмотреть, то это тоже позитивно скажется на отношениях с Вашингтоном.

«Это крайне важный вопрос для нашего народа», — пояснил Байден.

В те годы уехать из Советского Союза было очень сложно. Но при этом покидало страну достаточно много людей. Это так называемая «третья волна». В основном это была национальная эмиграция: евреи, немцы, греки. Многие приезжали в США и получали там гражданство, после чего просили политиков помочь им вывести своих родных и друзей.

Вспоминая об этом визите Байден рассказывал, что пообщаться лидером СССР Леонидом Брежневым ему не удалось. Тогда он болел и очень быстро ушел со встречи.

«Когда я разговаривал с одним из лидеров в России, я понимал, что я сижу рядом с одним из самых могущественных людей в мире. И то же самое ощущение у меня и сейчас. И я это говорю абсолютно искренне», — рассказывал Байден во время визита в Москву в 2011 году на встрече с Дмитрием Медведевым.

Во второй раз Байден приехал в Москву в 1988 году. И снова по вопросам разоружения. Тогда на повестке дня был договор о запрете испытаний и использований ракет средней и малой дальности. Это был самый разгар Перестройки. Сенатора принимал председатель президиума Верховного Совета СССР Андрей Громыко.

В Сети ходит фотография, где на лацкане пиджака Байдена висит некая медаль. Некоторые считают, что это награда СССР.

Однако в телевизионном сюжете программы «Время», эта награда исчезает когда делегации перешли в зал для беседы.

Здесь у Байдена интервью не берут. Но видно, что за девять лет сенатор значительно постарел. У него уже пробивается лысина, которую он тщательно пытается скрыть.

Спустя 32 года, договор, над которым работал Байден, уже не действует. США вышли из него в одностороннем порядке по решению действующего президента Дональда Трампа. Байден сейчас сам планирует занять это место и пока неизвестно, какую политику он намерен проводить и как строить отношения с Россией.