Главной темой этой недели стали выборы президента США. Предвыборная гонка оказалась напряженной: никто не мог с уверенностью сказать, кто из двух кандидатов победит. В субботу американские СМИ сообщили, что новым главой страны станет Джо Байден, который набрал достаточное количество голосов выборщиков. Однако Дональд Трамп не намерен так просто оставить свой пост.

Подробнее об этих и других событиях, произошедших в России и в мире со 2 по 8 ноября — в фотогалерее «360».

Выборы президента США

Выборы президента США прошли 3 ноября, однако почти 100 миллионов американцев проголосовали по почте досрочно. Такое решение приняли из-за пандемии коронавируса в стране. Но именно голоса по почте в итоге изменили ход выборов.

Изначально в гонке лидировал действующий президент США Дональд Трамп. Он опережал своего противника от Демократической партии Джо Байдена во многих ключевых штатах. Однако постепенно ситуация кардинально изменилась — в одном за другим штатах на первое место вырывался Байден — в этом ему помогли голоса избирателей, которые продолжали приходить по почте уже после закрытия участков.

Трамп настаивал на том, чтобы такие голоса не учитывались, а также заявил, что его противник украл выборы.

Протесты после голосования

Как только завершилось голосование, в США начались протесты. Люди выходили на улицы и выражали свое недовольство итогами выборов — хотя самих итогов в тот момент даже не было. Одни поддерживали Трампа и негодовали из-за возможной победы Байдена, другие требовали, чтобы действующий президент немедленно подал в отставку и освободил место демократу.

Победа Байдена

7 ноября американские СМИ сообщили, что Джо Байден набрал достаточное количество голосов выборщиков, а значит — победил в гонке на пост президента. Вскоре после этого сам Байден выступил с победной речью, а также добавил в описании своего аккаунта в Twitter новую должность — избранный президент.

Трамп призвал своего противника не спешить с выводами и дождаться официальных результатов голосования. Действующий лидер США категорически отказался признавать поражение и заявил, что намерен судиться. Он подчеркнул, что первые процессы начнутся уже 9 ноября.

Однако бывшие президенты США, как и многие европейские лидеры, уже поздравили Джо Байдена с победой. Некоторые из них подчеркнули, что не сомневались в таком исходе выборов. «360» попытался разобраться, как избрание нового американского президента повлияет на отношения США с Россией, курс рубля и санкции.

Нападение в Вене

Вечером 2 ноября в Вене произошла серия терактов. Неизвестный напал на Синагогу в центра города, еврейский центр, а также несколько ресторанов. Спецслужбы ликвидировали одного нападавшего, еще четверых подозреваемых удалось задержать. Остальные преступники скрылись.

У нападавших при себе были автоматические штурмовые винтовки, пистолеты, ножи и мачете. На убитом террористе был «пояс шахида», который оказался муляжом. Личность одного из боевиков удалось установить — это 20-летний мигрант, приехавший в Вену из Северной Македонии.

В результате нападения погибли пять человек, еще 17 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за нападение на себя взяло «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — запрещенная на территории России и в ряде других стран террористическая организация.

Смерть Михаила Жванецкого

О смерти Михаила Жванецкого стало известно 6 ноября. Знаменитый российский писатель-сатирик умер в 86 лет. Точная причина его смерти пока неизвестна. Известно, что сатирик в последние годы боролся с болезнью. Несмотря на состояние здоровья, он до последнего не уходил со сцены. Жванецкий заявил, что больше не будет выступать в октября этого года — он отметил, что хочет состариться дома. В то же время он прекратил вести авторскую передачу на телевидении.

Многих знаменитостей ошарашило известие о гибели сатирика. Воспоминаниями о нем и его творчестве поделились Инна Чурикова, Андрей Ургант, Регина Дубовицкая, Борис Грачевский, Семен Альтов, Владимир Познер, Владимир Винокур, Александр Олешко, Леон Измайлов, а также президент Украины Владимир Зеленский.

Жванецкого похоронят в Москве 9 ноября. Прощание с ним пройдет в закрытом режиме из-за ситуации с коронавирусом в столице.

Крушение самолета Александра Колтового

Телеведущий Александр Колтовой разбился на легкомоторном самолете возле подмосковного Томилино в Люберецком городском округе. Вместе с ним на борту находилась женщина: сперва СМИ думали, что это его супруга, однако вскоре выяснилось, что ее не было в самолете в тот день. Оказалось, что с Колтовым летела Наталья Климова. Оба погибли.

Очевидцы рассказали «360», что телеведущий поступил как герой. Он до последнего пытался увести самолет от жилых домов, дороги и линии электропередач. Сделать это было трудно, потому что воздушное судно теряло управление из-за проблем с двигателем.

Эксперты уверены: если бы телеведущий не пытался спасти людей на земле, он мог бы посадить самолет и выжить. Однако в таком случае могли бы погибнуть другие.

Смерть сооснователя Skillbox

Сооснователь образовательной платформы Skillbox Игорь Коропов в ночь на 1 ноября ушел на пляж в Сочи и не вернулся. Его телефон и самокат нашли на берегу моря, а рюкзак — в воде. Молодого предпринимателя искали пять дней. Его тело обнаружили случайно — в службу береговой охраны позвонил сочинец, который вышел в море на катере.

На расстоянии примерно 250 метров от берега он увидел тело пропавшего предпринимателя. Мужчина рассказал «360», что не сразу понял, что в воде лежит человек — сперва принял его за дельфина или буй. Он отметил, что не видел его лица, но предположил, что Коропов мог быть в ластах — его ноги под водой казались зелеными.

Следствие не обнаружило на теле Коропова следов насильственной смерти. Сейчас выясняют все обстоятельства его гибели.

Скандал вокруг Дзюбы

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба оказался в неловкой ситуации — в Сеть слили интимное видео, на котором он удовлетворяет себя. Его опубликовали хакеры, которые взломали телефон спортсмена.

На кадрах Дзюба лежит на кровати и мастурбирует, снимая себя на видео — предположительно он сделал запись в декабре 2019 года. Футболист закрыл свою страницу в Instagram, ограничив доступ к комментариям.

Сразу после «слива» главный тренер сборной России Станислав Черчесов решил не вызывать Дзюбу на матчи в ноябре. Он дал капитану время для «нормализации ситуации».

Многие знаменитости возмутились таким поступком Черчесова и поддержали спортсмена. Они отметили, что на ролике Дзюба не делает ничего плохого и призвали разделять карьеру и личную жизнь. Звезды напомнили, что капитан сборной не выкладывал бы такое видео добровольно, а попасться хакерам может каждый.