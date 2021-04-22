Байден подтолкнет Турцию к России. Для этого ему нужно лишь одно признание

Президент Джо Байден готов официально признать геноцид армян в Османской империи более века назад. Это отказывались сделать и Дональд Трамп, и Барак Обама, которые опасались ухудшения отношений с Турцией. Решение президента США лишь сблизит Анкару с Москвой, считают эксперты.

О планах главы США написали в газете Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

«Эта речь будет частью ежегодного заявления, приуроченного к субботнему Дню памяти. Официальные лица добавили, что никаких окончательных решений или брифингов не проводилось и что господин Байден мог бы сделать символическое заявление, не называя убийства геноцидом, как это делали другие президенты», — отметили в статье.

В марте комитет сената США по международным отношениям призвал президента признать геноцид армян. Конгрессмены напомнили, что в заявлении прошлого года Байден признавал его.

Причины решения Байдена

Многие видные демократы поддерживают армян, диаспора которых чрезвычайно богата и влиятельна в партии в Калифорнии. Именно поэтому признание геноцида — это способ вернуть им деньги за поддержку Байдена на прошлых выборах. Об этом в разговоре с «360» сказал американский политолог Эндрю Корыбко.

«Все это также направлено на дальнейшее ухудшение отношений с Турцией, на которую США оказывают все большее давление из-за разногласий по поводу закупок Анкарой российской военной техники, а также из-за продолжающейся финансовой войны США против Турции», — пояснил Корыбко.

По его словам, признание геноцида — это лишь символичный жест, но он имеет глубокие политические последствия, когда речь идет о турецко-американских связях.

Отношения Турции и России

Корыбко напомнил, что Россия давно признала трагические события 1915 года геноцидом. При этом такое решение не наносит ущерба связям с Анкарой, даже несмотря на то, что Армения является партнером России по взаимной обороне в контексте Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Россия не пользуется признанием геноцида в качестве политического инструмента для нанесения ущерба турецким интересам, как в целом, так и двусторонним с Россией, поэтому Турция уважает это решение и не позволяет этому вопросу нанести урон связям с Россией Эндрю Корыбко.

Более того, после решения Байдена российско-турецкие отношения, скорее всего, еще больше улучшатся. Ведь чем больше США давят на Турцию в рамках гибридной войны, тем ближе та к России.

Геноцид армян

В конце XIX — начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. До начала Первой мировой войны армянское население Османской империи составляло около 2,5 миллиона человек.

В 1915 году после массовых депортаций и убийств погибли, по данным ряда историков, от 600 тысяч до 1,5 миллиона армян. Правительство Турции признает массовые убийства, но отрицает, что это был геноцид. Анкара крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу, заявляя, что погибали как армяне, так и турки.

Тем не менее факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 страны, а также Европарламент и Всемирный совет церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915–1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении».