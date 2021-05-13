Без шанса на импичмент. Как повлияет на карьеру Байдена письмо военных о его психическом здоровье

Более 120 бывших военных подписали открытое письмо, в котором выразили опасения по поводу психического и физического здоровья президента США Джо Байдена. Они усомнились в его способности командовать Вооруженными силами страны. «360» разбирался, сможет ли это письмо повлиять на ситуацию и что будет, если Байдену станет хуже.

Открытое письмо появилось от группы, называющей себя Flag Officers 4 America. Его авторы вновь выдвинули теорию заговора о том, что итоги президентских выборов были сфальсифицированы в США. В письме сказано, что нация находится «в глубокой опасности» от «полномасштабного нападения на конституционные права».

Авторы также подняли вопрос о психическом и физическом состоянии президента. Они усомнились, что Байден способен быстро принимать точные решения в области национальной безопасности в любое время дня и ночи.

Показатель напряжения в стране

Как только письмо стало достоянием общественности, началась волна взаимных обвинений между действующими и бывшими военнослужащими. Дело в том, что обычно военные должны держаться вне политики.

Это не редкость, когда офицеры в отставке занимают чью-то сторону во время предвыборной кампании. Однако это бывает во время, а не после выборов. Здесь же речь идет о письме, опубликованном спустя много месяцев после вступления Байдена в должность президента. Многих также поразил язык обращения — его сочли резким и грубым.

Полковник ВВС в отставке Мэрибет Ульрих в разговоре с Politico назвала его антидемократическим, а еще один действующий офицер ВМФ — тревожным и безрассудным.

Среди известных подписантов письма были отставной армейский генерал Дон Болдук, баллотирующийся в сенат США в Нью-Гэмпшире; отставной генерал-лейтенант Уильям Бойкин, который теперь является исполнительным вице-президентом Совета по семейным исследованиям; отставной вице-адмирал Джон Пойндекстер, который был заместителем советника по национальной безопасности президента Рональда Рейгана.

Организатор письма — отставной генерал-майор и ветеран Вьетнама, вышедший на пенсию в 2000 году, Джо Арбакл. Он сам в разговоре с Politico признал, что обычно бывшие военные не лезут в политику, но в этот раз ситуация была слишком критичной, чтобы не высказаться.

По словам политолога Эндрю Корыбко, эта ситуация в очередной раз показывает, с какой серьезностью люди относятся к тому, какую угрозу Джо Байден может нести для страны. Такое единение со стороны отставных военнослужащих и публикация в столь необычное время говорят сами за себя.

С этим согласен и политолог Дэниел Уорнер. Он подчеркнул, что ситуация довольно необычная и отражает то, как в США все становится политичным. Грани стираются, в политику вовлекаются и военные, и полиция. Это не может не тревожить.

Почему не играет роли?

Однако не стоит ждать от этого письма какого-либо влияния на самого Джо Байдена или его президентское положение. Важно понимать, что это послание подписали люди, которые десятилетиями находятся в отставке. И большинство из них не имели во время службы высоких званий.

По мнению Уорнера, оно могло бы иметь хоть какой-то вес, если бы его подписали действующие военные или кто-то с более высокими званиями. Сейчас же его всерьез воспримут только активные сторонники Трампа, для остальных это пустышка.

Корыбко в разговоре с «360» подчеркнул, что письмо не имеет ничего общего с юридическими процессами и уж точно не смогло бы запустить процесс импичмента. Оно лишь играет роль в вопросе восприятия. То есть часть обычных американцев, придерживающихся тех же взглядов, благодаря письму поймут, что они не одни. Единственный способ изменить ситуацию — это дождаться следующих выборов.

Байден же из этой ситуации может даже выгоду получить.

«Письмо может служить оправданием для администрации Байдена, для политической дискриминации нынешних военнослужащих, что может еще больше поляризовать Вооруженные силы», — отметил Корыбко.

Впрочем, это маловероятно, поскольку высшее руководство поддерживает политику Байдена.

Что насчет здоровья?

И все же беспокойство о здоровье Байдена возникло не из воздуха. Речь идет о самом старом президенте США за всю историю. Например, Рональду Рейгану исполнилось 77 лет в конце его второго срока, а Байден вступил в должность в 78 лет.

За ним уже были замечены проблемы в передвижении, регулярные перебои в речи, связанные с забыванием то чьих-то имен, то еще каких-либо данных. Например, Байден поднимался на борт Air Force One, держась за поручень, и споткнулся несколько раз подряд.

В своих речах он несколько раз обращался к Камале Харрис как к президенту, хотя она его заместитель. На еще одном выступлении он забыл имя министра обороны Ллойда Остина и обратился к нему так: «Мой... парень, который там управляет этим отрядом».

Такие моменты не могут не вызывать беспокойство, о чем и писали американские СМИ, и заявляли консервативные политики наряду с бывшими военными.

Политолог Уорнер отметил, что обсуждать именно психическое здоровье Байдена не имеет смысла. В США есть негласное правило Goldwater, по которому никто не может говорить о психическом состоянии президента, если он не является психиатром, интервьюировавшим его. У остальных на это просто нет права и компетенции.

Если же говорить о физическом здоровье, то в случае его ухудшения в ситуацию могут вмешаться вице-президент и его кабинет. Тогда либо президент уйдет в отставку сам, либо кабинет отстранит его от дел. Власть же перейдет в руки вице-президента. Но речи об импичменте быть не может, потому что его не инициируют по причине здоровья.