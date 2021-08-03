Бахчевые развалы заработали в московском регионе. Качество арбуза покажет только вскрытие

В последний месяц лета на прилавках появляется любимое многими лакомство — арбузы. В московском регионе открылось около 750 бахчевых развалов. Как не ошибиться в выборе и какая полосатая ягода самая сладкая, разбирался «360».

В Подмосковье развалы начали работу с 1 августа. Торговать на них можно будет до 1 ноября. Всего в области порядка 500 точек продажи арбузов и дынь. В Москве купить бахчевые можно с 3 августа по 1 октября: их продают более чем на 250 развалах.

Импорт лучше?

Главный агроном РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева Вячеслав Маслов в беседе с «360» заметил, что бахча сейчас в основном продается импортная. Отечественные арбузы и дыни на прилавках представлены в небольшом количестве — только из теплиц или из-под укрытий.

При покупке арбуза Маслов посоветовал обратить внимание на наличие повреждений и принять в расчет сортовые особенности. По его словам, качество арбузов везде «достаточно неплохое».

«Все зависит от качества продавца. Сейчас уже нет такого, что где-то лучше или хуже», — сказал специалист.

Руководитель проекта Чудогрядка.рф Алексей Володихин не согласился с его мнением: качественное преимущество он оставил за импортными арбузами, сославшись на более строгий контроль товара «на выходе».

Маслов добавил, что сейчас в Россию везут бахчевые из Таджикистана и Узбекистана. На прилавках можно встретить и ранние краснодарские арбузы.

Самым вкусным арбузом Володихин назвал привезенную из Астраханской области ягоду. Он советует идти за ней в магазин или специализированный центр.

Вы никогда не узнаете, хороший арбуз или нет, пока не вскроете Алексей Володихин руководитель проекта Чудогрядка.рф.

Определить, хороший будет арбуз или плохой, непосредственно при покупке, по мнению Володихина, невозможно. Не помогут никакие известные в народе способы.

Единство стиля и запреты

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили, что размещать бахчевые развалы в Подмосковье запрещено на газонах без специального настила. Торговать арбузами и дынями в арках зданий, на детских площадках, остановках общественного транспорта и под окнами домов тоже нельзя. Не разрешается и реализация продукции с земли, частями и с надрезами.

Москва оформила развалы в едином стиле: стенды с указанием режима работы и ценами, наличие сертификатов на продукцию и жалобной книги. Всех продавцов обязали работать в спецформе и иметь медкнижку.

Каждую партию арбузов и дынь проверяют специалисты Роспотребнадзора. Если с продукцией все в порядке, точке выдают заключение ведомства с указанием, когда и откуда привезли товар.

На торговых точках области сейчас в основном представлена бахча из Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского края, Дагестана и Азербайджана. В столицу везут арбузы и дыни из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана.