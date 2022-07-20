BadComedian против Роднянского. Почему сбежавшие за рубеж обвиняют оставшихся

Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) ответил продюсеру Александру Роднянскому, который назвал блогера «трусливой мразью» из-за его позиции относительно спецоперации. Баженов напомнил Роднянскому, как тот говорил о неизбежности присоединения Крыма и проблемах, которые принес Майдан. Также продюсер получал деньги на кино из государственного бюджета. А после 24 февраля уехал из России и сейчас постоянно огрызается на нее из-за рубежа.

Скандал BadComedian и Роднянского

BadComedian в своем Теlеgrаm-канале ответил продюсеру и режиссеру Александру Роднянскому, известному по фильмам «9 рота» и «Сталинград». Конфликт начался после выхода видео, где блогер разобрал пропаганду в российском и украинском кино. В одной из переписок с подписчиками в Сети Роднянский, покинувший РФ после начала специальной операции, жестко раскритиковал Баженова.

«Он просто мразь. Невежественная, обожающая СССР трусливая мразь, <…> лгущий в каждом слове. <…> Он всегда был таким, но многим нравились его мусорный юмор и хамство. <…> Он последовательно проповедовал путинский дискурс: прекрасный СССР, честные гэбисты, невероятные победы в спорте, промышленности и на поле боя, предатель Горбачев, негодяи олигархи, чудесный социализм и Сталин — победитель в войне. Он — антилиберал. <…> Он ничем не отличается от кремлевских, возможно, на них и работает», — заявил продюсер.

Источник фото: РИА «Новости»

Баженов уличил Роднянского в лицемерии и двуличии. Он напомнил, как продюсер «лил воду на мельницу официальной пропаганды РФ», говоря, что присоединение Крыма было неизбежно, а во всех проблемах Украины виноват Майдан.

«Благородный продюсер российского кино без страха и упрека, храбро уехавший из России, поясняет за трусость мрази, которая осталась. Указывает, как и что нужно ей говорить. <…> Интересно получается: „путинские“ деньги на кино из госбюджета получал Роднянский, толкал стандартную госповестку также Роднянский, но путинский дискурс — в обзорах, которые этот шабаш критикуют. Да еще и, возможно, за деньги Кремля!» — подчеркнул блогер, добавив к посту скриншоты с высказываниями режиссера.

При этом Баженов предположил, что за свою позицию именно Роднянский вполне может получать финансирование.

Особые интересы сбежавших из страны

Роднянский не единственный человек, который «переобулся в воздухе». Об этом «360» напомнил директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

«У нас много людей, которые поменяли свою точку зрения. Это касается людей и бизнеса, и искусства. Почему они это сделали? По большей части ответ один: из-за того, что у них были особые интересы на Западе, часто это делали, чтобы спасти свою собственность, чтобы спасти свои зарубежные активы», — пояснил он.

Источник фото: РИА «Новости»

По словам Подлесного, если внимательно посмотреть на тех, кто сбежал за рубеж и там «бьется за то, чтобы признали хорошими русскими», можно заметить, что подавляющее их число еще при СССР начали зарабатывать деньги в Союзе — нечестным путем. Многие из них захватили сырьевые ресурсы и заработали миллиарды. А после этого перевезли себя и свои семьи на дорогие иностранные курорты.

«Это главный мотив переобувания. Кроме материального момента, есть и некий аспект морально-нравственный. Есть категория так называемых художников, которые говорят: „А я так вижу“. <…> Это люди либо с искалеченной психикой, либо те, кто считает, что здесь их недооценили. У продюсера Роднянского все уже было. Он, видимо, считал, что этого мало. <…> Там, думали, полная свобода, там оценят. Но эта практика не раз подтверждала свою ошибочность», — отметил Подлесный.

Пример Овсянниковой и причины для бегства из РФ

Он напомнил историю экс-сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой, которая годами получала деньги из бюджета и вообще «неплохо устроилась». А потом девушка решила, что за рубежом она получит еще больше. Подлесный предположил, что ей наообещали крупные суммы.

«И она уехала. А оказалось, что она там никому не нужна. И уже вернулась обратно. Теперь у нее единственная задача — сесть в СИЗО, получить статус политического заключенного, отсидеть некий срок, вернуться на Запад и получать стипендию как узник, которого угнетает режим. Больше шансов заработать у нее нет. По специальности ее никто не возьмет — человек, который предал раз, предаст и второй», — пояснил Подлесный.

Это лишь общие причины того, что некоторые уезжают за рубеж и оттуда обливают грязью то, что ранее в России сами же называли чем-то хорошим, патриотичным, отметил Подлесный.

«Мы не знаем, что именно послужило отправной точкой для отъезда: наличие счетов, обязательства, подписанные когда-то, самолюбие <…> Мы этого не можем сказать. Но ясно одно: когда человек принял это решение, он стремится оправдаться. И тогда начинает обвинять всех», — пояснил Подлесный.

По его словам, на этом фоне он в своих глазах выглядит либо пострадавшим, либо правым, которого вдруг осенило новыми идеями.