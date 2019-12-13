BadComedian получил новогодний подарок. Сарик Андреасян и Александр Невский сошлсь на одной площадке

Режиссер и продюсер Сарик Андреасаян пригласил к себе на интервью «русского Шварцнеггера», актера и режиссера Александра Невского (Курицына).Темы для разговоров у двух киноделов были — они обсудили продакшн, «Золотой глобус», в жюри которого входит Невский, и, конечно, блогера BadComedian, который снимает разгромные обзоры на фильмы обоих. «360» рассказывает о «самом амбициозном кроссовере десятилетия».

В интервью, которое идет больше часа, режиссеры успели обсудить престижные кинопремии — «Золотой глобус» и «Оскар», поговорили про кино в России и Америке, Александр Невский рассказал о фильме «Собибор» и разговоре с Мединским, о русских в Штатах, о своем новом совместном проекте со сценаристом «Зеленой книги» Ником Валлелонга и многом другом.

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Невский успел скаламбурить про «Защитников» в разговоре о «Золотом глобусе», объяснить Андреасяну, что в отличие от «Оскара» «„Глобус“ — это fun, лучшая вечеринка года», рассказать про свою армянскую бабушку, которой он гордится, про встречу с Людмилой Гурченко в Штатах, про встречу с любимыми актерами, режиссерами, сценаристами и другими кумирами из области кинематографа.

Но многие ждали совсем другого — разговора об общем «враге», Евгении Баженове, известном как BadComedian, который немилосердно разносит фильм за фильмом обоих режиссеров уже не первый год. И он состоялся.

Невский рассказал, что до того, как Баженов связался с его пиарщиками, он никогда о блогере-кинокритике не слышал и заподозрил, что тот хочет помочь с продвижением фильма «Черная роза». А потом ему прислали обзоры ВаdComedian на его фильмы.

Невский также сказал, что давно мог устроить блогеру проблемы, как это попыталась сделать компания Kinodanz, которая подала на Баженова в суд за нарушение авторского права. «Но давить, отбирать, это не моя история. А что касается хейтеров, мне наплевать», — добавил режиссер.

Сам Баженов сделал неплохую рекламу интервью — он не только оставил комментарий под роликом на YоuТubе-канале «Сарик Live», но и сделал репост видео во всех своих социальных сетях.

Кто-то мечтал, чтобы в бою сошлись Шварценеггер и Сталонне, кто-то мечтал, чтобы сразились Ван Дамм и Сигал, а я мечтал о кроссовере Андреасяна и Невского. Сарик, ю мэйк май дрим кам тру Евгений Баженов

Многие считают, что большую часть трафика этому интервью принесла именно реакция Баженова. «У Жени под комментом лайков больше чем на самом выпуске, лайкают за себя и за Сашку так сказать», — пишет Джасур Шамурадов.

В целом это интервью вызвало у пользователей много положительных эмоций. Невский несколько раз пытался цитировать великих, и у него почти получалось. Но смешными многим показались и собственные слова режиссера.

«Мне ни разу в жизни никто ничего никогда негативного не говорил в глаза, потому что даже сейчас, еще раз похудев, я все равно вешу 125 килограмм и рост у меня два метра. А может, потому что мой интеллектуальный уровень пугает», — сказал Невский относительно обзоров Баженова на его фильмы.

Эта, как и многие другие фразы режиссера, скоро может стать мемом, в комментариях, во всяком случае, их уже отметили. «Да уж, его интеллектуальный уровень и правда пугает)) А говорят, что самоиронии нет) Хотя скорее всего серьезно это сказал», — пишет пользователь Аl St.

Пользователи отметили, что Невский часто упоминает свою физическую форму, кто-то даже предложил аналог новогодней алкогольной игры — выпивать каждый раз, когда Александр Невский говорит о чем-то, связанном с его бодибилдерским прошлым — «культурист», «бицепс» и так далее.