«Открытие» объединило инвестфонды незаметно для пайщиков. Клиенты теряют деньги, но компания обещает доход

Управляющая компания «Открытие» объединила фонды «Открытие — Индекс МосБиржи» и «Открытие — Акции», не сделав рассылку пайщикам. В результате многие из них случайно узнали про изменение типа ПИФа, а также о сильном увеличении комиссии — с 1,3% до 4,6%. Однако компания утверждает, что это решение пойдет клиентам на пользу и лишь приумножит их деньги. «360» попытался разобраться в ситуации и рассказал, как обезопасить себя от подобного.

Что произошло?

Финансовый советник фонда «Ростсбережения» и пайщик Антон Хмеленко рассказал «360», что инвестировал в УК «Открытие» уже давно, это стало его первым крупным вложением. Он купил там облигации «Открытие — Индекс МосБиржи» — тогда размер комиссии был 1%.

«Года полтора назад они увеличили эту комиссию, но у меня просто руки не доходили закрыть эти паи и забрать оттуда деньги. В прошлый четверг я пошел в офис, мне сказали, что у них происходит какое-то слияние, и технически невозможно это сделать. Сказали приходить после праздников. Второй раз я пришел 10 марта», — рассказал он.

По пути туда Хмеленко уже слышал о возникших проблемах, и в офисе ему их подтвердили. Представитель компании сказала, что средства клиентов перевели с фонда «Открытие — Индекс МосБиржи» на фонд «Открытие — Акции». Продать паи сейчас невозможно — по словам сотрудников, этому мешает некий технический сбой. При этом собеседник отметил, что не получил никаких уведомлений о будущем слиянии.

Независимый финансовый эксперт, директор фонда Ростсбережения Сергей Кикевич в беседе с «360» отметил, что случившееся характерно для того, что происходит в холдинге «Открытие», у которого были проблемы. Он пояснил, что, по сути, там сменился владелец, а сейчас «происходит процедура, похожая на санацию», некоторые отделения будут продолжать продавать.

«Сейчас „Открытие“ преследует такие краткосрочные цели, видимо, продиктованные этой ситуацией — нужно получать доход, увеличивать его. Мало кто думает о стратегически важных вещах для компании, на мой взгляд, и, к сожалению, забывают об интересах клиента», — отметил он.

Директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков в ответ на запрос «360» рассказал, что объединение фондов «Открытие — Индекс МосБиржи» и «Открытие — Акции» было не точечным единичным событием, а заключительной частью большой оптимизации всей продуктовой линейки открытых фондов. Он уточнил, что с 2018 года компания сократила число фондов с 19 до семи.

«Это упростило выбор фонда для пайщиков и позволило нам направить фокус наших клиентов на те инвестиционные стратегии, в которых мы видим наибольший потенциал и в которых мы имеем большую экспертизу, с целью получения наилучшего соотношения риск/доходность для наших инвесторов», — отметил Исаков.

Чем это плохо?

Хмеленко рассказал, что индексные ПИФы открытого типа работают не так, как активно управляемые. В первом случае ПИФ отслеживает индексы — например, индекс Мосбиржи, куда входят 50 крупных компаний. Фонд покупает акции этих компаний согласно с пропорциями — чем крупнее и дороже фирма, тем большая ее часть занимает один пай, который покупается. Так работал ПИФ «Открытие — Индекс МосБиржи»

Новый ПИФ, в который без предупреждения перевели средства клиентов, не индексный, а активно управляемый. Это значит, что решения о покупке и продаже принимают управляющие.

«Здесь уже якобы „умные, светлые“ головы управляющих знают, что когда покупать, что когда продавать, чтобы заработать как можно больше денег. Но по статистике активные управляемые фонды не опережают, а, скорее, проигрывают индексным фондам. Во-первых, это человеческий фактор, во-вторых — повышенные комиссии. За счет повышенных комиссий инвесторы обычно проигрывают здесь», — отметил Хмеленко.

При покупке паев в активно управляемых ПИФах инвесторы несут наибольшие риски по сравнению с обычными индексными ПИФами. Дело в том, что в последних покупку и продажу автоматически выполняет компьютер, поэтому ошибка сводится к минимуму. В случае активно управляющего фонда покупки делает управляющий — значит многое зависит от уровня его грамотности, а также от того, насколько своевременно он будет проводить операции.

«ПИФ, который закрыли — долгосрочный инструмент. Туда кладут деньги и забывают на год, а то и больше. Пайщики не заходят на сайт компании и не смотрят там каждый месяц, что она пишет в каком-то непонятном разделе. Поэтому, к сожалению, будут люди, которые узнают о ситуации не сегодня, а, например, через год, и поймут, что вместо заработка потеряли деньги. Такое тоже может быть», — добавил Кикевич.

Заранее предсказать, сколько человек потеряет, сейчас трудно, Но уже сейчас можно сказать, что он недозаработает Сергей Кикевич. независимый финансовый эксперт, директор фонда «Ростсбережения».

Например, человек покупает паев на один миллион рублей, зная, что комиссия будет 1,3% — 13 тысяч рублей. Деньги некоторое время лежат, а потом пайщик узнает, что комиссия была не 13 тысяч, а 46 тысяч рублей.

Кикевич отметил, что под управлением «Открытие — Индекс МосБиржи» было примерно 750 миллионов рублей.

«Арифметика очень простая: была комиссия 1,3%, а стала — 4,6% годовых. Получается, что с этих 750 миллионов теоретически компания получит как минимум в два раза больше прибыли. Это не клиентоориентированная политика, на мой взгляд, а стратегическая близорукость. Естественно, клиенты будут уходить. Я думаю, что большая часть клиентов будет потеряна», — подчеркнул он.

Доход должен вырасти

По словам директора по инвестициям УК «Открытие» Виталия Исакова индексный фонд «Открытие — Индекс МосБиржи» среди клиентов был намного непопулярнее флагманского активно управляемого фонда «Открытие — Акции». Он подчеркнул, что за последние три года годовое привлечение в первый фонд составило почти 2,1 миллиарда рублей, а во второй — 432 миллиона рублей.

«Причина — за уже длительный период управления этими фондами текущим управляющим активами (с 2013 г.), фонд „Открытие — Акции“ показал более высокую чистую доходность для своих пайщиков, по сравнению с индексным фондом, несмотря на более высокий уровень комиссии», — подчеркнул он.

По данным Investfunds за 2020 год были следующие показатели доходности:

«Открытие — Акции» +17,83%;

«Открытие — Индекс МосБиржи» +13,62%.

За 5 лет — с 29.02.2016 по 26.02.2021:

«Открытие — Акции» +153,75%;

«Открытие — Индекс МосБиржи» +127,21%.

За весь срок управления текущим управляющим активами с 31.12.2012 по 26.02.2021:

«Открытие — Акции» +220,90%;

«Открытие — Индекс МосБиржи» +195,46%.

Закон был нарушен?

Директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков отметил, что пайщиков уведомляют об объединении фондов с помощью публикации на сайте УК, которая должна быть сделана не менее чем за 30 дней до самого объединения. Он подчеркнул, что компания выполнила это условие и опубликовала информацию о готовящемся объединении 30 января 2021 на своем сайте. 2 марта появилось еще одно уведомление — о приостановлении приема заявок в связи с объединением фондов.

По словам Хмеленко, объявление о будущем слиянии разместили на таких страницах сайта, куда никто из пользователей не заходит. При этом клиенты не получили никаких звонков или уведомлений.

«Люди, например, как я, они до сих пор живут и в ус себе не дуют, думая, что у них куплен «Открытие — Индекс МосБиржи». Соответственно, за все то время, пока они этого не знают, управляющая компания забирает себе в качестве заработка повышенные комиссии», — пояснил он.

Директор фонда «Ростсбережения» подчеркнул, что вместо того, чтобы оповестить всех своих клиентов по почте или через звонки, как это сделали бы многие другие компании, «Открытие» просто опубликовало информацию на сайте. Тем самым в УК «выполнили букву закона, по факту ничего не нарушив», и перевели своих клиентов из фонда с дешевой комиссией в фонд с очень высокой.

Собеседник отметил, что рекомендует всем пайщикам уходить из «Открытия», раз компания так относится к своим клиентам.

«Недобросовестное отношение к своим клиентам. Они увеличили риски — клиент изначально, когда покупает какой-то фонд, определяет для себя уровень риска этого фонда и смотрит на комиссию. Скорее всего, они хотели на этом сыграть. Странно, что такие вещи стали с ними происходить», — сказал он.

Виталий Исаков пояснил, что закон не обязывает управляющие компании делать рассылки пайщикам, чтобы сообщить им о готовящемся слиянии фондов.

«Требование об обязательном индивидуальном информировании не предусмотрено действующим законодательством, регулирующим деятельность управляющих компаний ПИФ, типовыми правилами доверительного управления ПИФ и правилами доверительного управления фонда ОПИФ рыночных финансовых инструментов „Открытие — Индекс МосБиржи“», — заявил он.

Как себя обезопасить

Кикевич подчеркнул, что избежать такой ситуации сейчас очень просто.

«Мы давно рекомендуем переходить из обычных открытых ПИФов, в которых индексных осталось очень немного, в биржевые фонды. Паи этих фондов можно купить или продать на бирже, но нельзя погасить в офисе. По закону УК не может по своему решению взять и поменять паи одного биржевого фонда на паи другого. Только сам инвестор может продать эти ценные бумаги, а на вырученные деньги купить другие», — пояснил он.

Директор фонда «Ростсбережения» уточнил, что в этом случае есть автоматическая защита от таких ситуаций в будущем. Однако даже тогда нельзя сказать, что человек на все 100% защищен от злоупотребления УК, потому что есть и другие способы «поставить инвестора в не очень приятную ситуацию».