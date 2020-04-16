Всегда нужен «плохой парень». Зачем США обвинили Россию в проведении ядерных испытаний

Почему сейчас?

В первую очередь необходимо задаться вопросом: почему США говорят об этом сейчас, когда мы находимся в эпицентре борьбы с вирусом? Вашингтон пытается отвлечь внимание людей от того, что происходит в стране. Об этом «360» заявил политолог Дэниел Уорнер.

«В стране напряжение из-за вируса и споров с Китаем. Люди видят, что система общественного здравоохранения в Штатах не работает. И руководство пытается показать, что это все вина Китая, а Россия — „плохой парень“. Это попытка отвлечь людей от того, что дела у США идут не очень хорошо. Ведь это чья угодно вина, но не Трампа», — заявил собеседник.

Традиционный стиль США

Военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, что тяжело комментировать обвинения Штатов, потому что в них нет никаких фактов и доказательств.

Поскольку это все опять идет в традиционном американском стиле. В этом обвинении не прозвучало ни одного факта, никаких параметров, ничего, что можно было бы обсуждать вообще Виктор Мураховский военный эксперт.

То же самое касается и вопроса ракет, считает собеседник «360». Российские военные действительно провели испытания ракеты «Союз-2.1б» с навигационным аппаратом «Глонасс-М». «Но с какого перепугу американцы приписали это к милитаризации космоса, я не понимаю. Ракета на земле базируется», — удивился Мураховский.

Он добавил, что передовыми системами сейчас обладают Китай, Россия и США, поэтому, если уж обвинять, то сразу все три страны.

Демонизировать Россию

«Мне кажется, эти сообщения американцев — попытка демонизировать образ России. Мол, мы бросаем вызов США. В их понимании, если бросать вызов США, то это бросать вызов всему цивилизованному миру», — так считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Он добавил, что информация, касающаяся испытаний ракет Россией, — это лишь заявления США. Что касается подтверждений Москвы, то их нет.

Госдеп США представил доклад за 2019 год, где Россию обвинили в нарушении моратория на ядерное оружие. «США считают, что Россия проводила эксперименты с ядерным оружием… США не знают, сколько было ядерных экспериментов со сверхкритическими параметрами или с самоподдерживающейся реакцией и проводились ли они в 2019 году», — отмечается в тексте.

Российский МИД опроверг все заявления Вашингтона и призвал не заниматься дезинформацией. Москва запустила с космодрома Плесецк в Архангельской области ракету со спутником «Глонасс-М». Вашингтон заявил, что такая техника представляет угрозу для американских спутников.