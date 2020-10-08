Детской песней про акул Baby Shark мучили заключенных. Ее сложно выкинуть из головы из-за «мозговой чесотки»

В Оклахоме надзиратели более двух часов заставляли заключенных слушать детскую песенку про акул Baby Shark. В США подобное приравнивают к пыткам. Как минимум четверо заключенных пострадали, а троих тюремщиков обвинили в жестоком обращении. Орудие пыток — мелодия — была очень популярна среди родителей всего мира, в том числе в России. В чем секрет «залипательной» песни?

Детская песня в качестве пытки

Двоих охранников и их начальника, питающих слабость к детской мелодии, оштрафовали за мелкое правонарушение, пишет Insider. При этом, по словам Окружного прокурора округа Оклахома Дэвида Пратера, он бы хотел, чтобы тюремщиков обвинили в совершении уголовного преступления. Однако законного основания для этого не нашлось.

«Очень жаль, что я не смог найти закон о тяжком преступлении, который соответствовал бы этому сценарию. Я бы предпочел оформить уголовное преступление за такое поведение», — заявил Пратер.

Согласно показаниям, Грегори Корнелл Батлер — младший (21 год) и Кристиан Чарльз Майлз (21 год) были обвинены непосредственно в жестоком обращении, а Кристофер Раймонд Хендершотт (50 лет) — в том, что он допустил такое обращение.

После инцидента все трое тюремщиков уволились. Они использовали музыку как дисциплинарное наказание в ноябре и декабре прошлого года. По версии надзирателей, классические методы не помогали исправить поведение осужденных, поэтому они пошли другим путем: заставляли заключенных стоять, слушать мелодию и громко повторять слова песни более двух часов подряд. При этом неясно, почему именно эти люди наказывали осужденных.

Baby Shark как гимн протестов в Ливане

Baby Shark уже появлялась в новостях в октябре 2019 года, правда, не в контексте пыток, а как негласный гимн протестов в Ливане. По данным Reuters, в Бейруте женщина по имени Элиан Джаббур вместе со своим сыном Робином проезжала на машине мимо митингующих. Она попросила людей не кричать, чтобы не пугать ребенка, который сидел на переднем сиденье. Протестующие просьбу услышали и решили спеть малышу самую известную и самую прилипчивую детскую мелодию.

На ролике ребенок выглядит удивленным. Однако, по словам матери, мальчику все понравилось.

«Хоть он и выглядит смущенным на видео, сейчас он начинает смеяться всякий раз, когда смотрит его», — рассказала Элиан.

Так Baby Shark стала символом протестов в Ливане. Митингующие включали ее во время демонстраций. Участники акций в стране недовольны состоянием экономики, коррупцией и государственными услугами, но эпизод с детской песней принес небольшую волну чего-то светлого в происходящее.

История песни

Мелодия композиции, по некоторым данным, появилась на свет в начале XX века. Ваbу Shаrk распространилась в детских лагерях, где дети пели ее у костра, изображая каждого члена семейства акул различными движениями рук. Причем в разных вариантах мелодии акулы совершают разные действия: охотятся на рыбу, едят моряка или убивают людей, которые затем попадают на небеса.

В 2007 году Александра Мюллер, также известная как Alemuel, выложила на YouTube ролик Kleiner Hai. На записи девушка исполняет Baby Shark на немецком языке.

После этого лейбл EMI Muller решил выпустить Kleiner Hai официально и заключил контракт с Александрой. Слова наложили на танцевальную музыку, что позволило песне попасть в хит-парады Германии и Австрии.

Но всемирная известность к Baby Shark пришла позже. 25 ноября 2015 года корейский образовательный канал для детей Pinkfong выложил на YouTube видеоклип Baby Shark. Именно этот ролик быстро стал вирусным, на YouTube его посмотрели более шести миллиардов раз. Осенью 2018 года сингл 11 недель лидировал в хит-параде Kid Digital Song Sales и завоевал любовь слушателей по всему миру.

Детскую песенку пели и многочисленные группы жанра K-pop, и даже английский актер, телеведущий, сценарист, продюсер и комик Джеймс Корден. Мелодия понравилась и россиянам. В русскоязычных странах дети часто напевают: «Акуленок, ту-ру-ру-ру».

В чем секрет «залипательности» Baby Shark?

«В научных кругах такой феномен называют „мозговой чесоткой“. Это когда мелодия прокручивается в голове неоднократно, зачастую даже против воли человека», — об этом в разговоре с «360» заявил психолог Евгений Фомин.

Он добавил, что музыка действует на слуховую зону коры головного мозга. При этом имеет значение структура композиции, ее способность удивлять. Это может быть сама мелодия, ее слова, ритмичность, невербальный контекст или запоминаемость.

Все это, по словам собеседника «360», влияет на то, как человек «залипает» на мелодии. Причем если это воздействие было оказано на одного человека и он начинает воспроизводить песню, то на окружающих будет оказан тот же самый эффект. Это и есть феномен вирусных песен.

«Есть гипотеза, что любую музыку можно перевести в цифровую обработку. В любом хите заложена какая-то программа», — рассказала «360» певица Алиса Мон.

Она отметила, что математики давно разрабатывают гипотезу о том, что есть сочетания звуков, которые особым образом воздействуют на психику человека. Так можно вычислять и хиты, считает собеседница.