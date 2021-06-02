Бабушки и дедушки получат право воспитывать внуков. Но это может вызвать конфликты в семье

Дети смогут законно проживать с бабушками и дедушками при долгом отсутствии родителей. До этого в таких случаях приходилось оформлять доверенность, чтобы дети могли долго находиться с близкими. Несмотря на очевидные плюсы, юристы считают, что из-за закона могут возникнуть конфликты в благополучных семьях.

Согласно одобренным правительством поправкам в Семейный кодекс РФ и закон «Об опеке и попечительстве», бабушки и дедушки получат возможность растить внуков. Теперь при долгом отсутствии родителей или их болезни дети смогут жить у бабушек и дедушек, а также со своими старшими братьями и сестрами.

Несмотря на то, что в процессе воспитания в России бабушки и дедушки принимают непосредственное участие, они по закону могут только общаться с внуком. По словам зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Натальи Костенко, сейчас временное нахождение ребенка с бабушками и дедушками приравнивается к ситуации, когда он пребывает с чужими для него людьми.

Получается, что бабушки и дедушки исключены из правового поля. Они не могут ни представлять, ни защищать его интересы как законные представители. А при долгом отсутствии родителей ребенок может считаться брошенным, хотя и живет вместе со своими родственниками.

Из-за такой ситуации родителям приходится оформлять нотариальные доверенности, согласно которым бабушкам и дедушкам можно находиться с внуками и представлять их. Если же у родителей нет возможности продолжительное время присматривать за детьми, то бабушкам и дедушкам придется оформить себя временным опекуном, написала «Российская газета».

Болезненная инициатива

Зачастую бабушки и дедушки не только участвуют в воспитании детей, но и иногда заменяют родителей. Партнер компании «ФБК Право» Александр Ермоленко объяснил «360», что такое чаще всего происходит в неблагополучных семьях. Но далеко не все ситуации такие.

Если мы уравниваем позиции родителей с бабушками и дедушками, то между ними может возникнуть конкуренция Александр Ермоленко.

Юрист отметил, что есть случаи, когда семьи благополучные, но воспитания от взрослых слишком много. Может быть и такое, что у родителей и родственников сложатся разные взгляды на воспитание. По мнению Ермоленко, в первую очередь от таких конфликтов будет страдать ребенок.

Тем не менее закон пока что не на стороне бабушек и дедушек. Ермоленко рассказал, что неблагополучные родители могут на законных основаниях забрать ребенка ради получения пособий. А юрист общественного фонда «Дети — наше будущее» Ольга Будаева отметила, что органы опеки могут трактовать закон так, как им выгодно, и забирать ребенка от бабушек и дедушек. Эксперт пояснила, что у родственников есть определенные обязательства перед внуками, но на их права иногда закрывают глаза.

«У бабушек и дедушек сейчас есть алиментные обязанности перед внуками, но эту статью редко когда принимают во внимание», — добавила Будаева.

Александр Ермоленко также отметил, что бабушкам и дедушкам могут полагаться пособия по уходу и больничный в случае болезни внука, только если их назначили опекунами.

Права бабушек и дедушек в мире

Права дедушек и бабушек — тема для дискуссий не только в России, но и в других странах мира. По данным Fоrbеs, в США количество семей, где ребенка воспитывают пожилые родственники, растет. Для таких семей есть даже отдельный термин — grandfamily. Чтобы расширить права бабушек и дедушек, в 2018 году был подписан закон, по которому министерство здравоохранения и социальных служб США оказывает поддержку родственникам в воспитании детей.

В Великобритании в 2018 году члены парламента призывали законодательно закрепить право дедушек и бабушек видеться с внуками после развода родителей. До этого пожилым родственникам приходилось подавать заявление в суд, а затем получить ордер, сообщил «Би-би-си».