Бабушка Зина из России стала мировой сенсацией. Она собрала 1,8 млн рублей для медиков, рассказывая истории о войне

Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева доказала, что помогать врачам могут не только британцы. Всего за несколько дней она собрала почти два миллиона рублей для медиков.

Советская наводчица

Зинаиде Корневой в сентябре исполнилось 98 лет. Она родилась в Оренбургской области, а в Петербург переехала после войны, к мужу. Корнева ушла на фронт в 19 и служила зенитчицей-наводчицей в войсках ПВО.

Источник: сайт Зинаиды Корневой

«Зенитчица-наводчица Зинаида Корнева прошла всю войну от Сталинграда до Берлина. Ветеран из России решила поддержать своего союзника и объявить сбор средств в поддержку врачей и их семей, пострадавших от коронавируса», — говорится в видео на канале Корневой в YouTube.

Вслед за Томом Муром

Корнева рассказала, что вдохновилась примером британского ветерана Тома Мура. Обращение к нему самым первым появилось на канале ветерана. Тот прошел на ходунках по своему саду, чтобы собрать больше 30 миллионов фунтов стерлинга. Как объяснили родные Корневой, ветеран уже давно не выходит из дома. Поэтому она решила ежедневно до 9 Мая выкладывать истории о войне.

Мы вместе с вами победили в 45-м фашизм, а сейчас вместе боремся с этим вирусом Зинаида Корнева.

У ветерана уже почти пять тысяч подписчиков. Записывать видео Корневой помогает внучка. Сейчас на ее канале 16 видео.

Большие планы

Средства для медиков собирают на сайте Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда. Первое видео появилось на канале Корневой пять дней назад, но ей уже удалось собрать больше 1,8 миллиона рублей.

Источник фото: Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда

«Мы сначала думали „хоть 300 бы набрать“, но, учитывая, что этот порог преодолели уже второго числа, решили, что первая сумма пойдет именно питерским врачам и медсестрам, которые погибли. Раз средств стало поступать больше, поставили вот такую сумму», — объяснила внучка ветерана Елена Фомичева «Фонтанке».

Зинаида Корнева и ее внучка сейчас живут на даче. В первом опубликованном виде ветеран пообещали связать носки Тому Муру. Сегодня Корнева отчиталась, что отправила обещанный подарок вместе с открыткой. Она уложила в коробку носки, а также флаг Победы, георгиевскую ленточку и поздравительную открытку с отрывком из стихотворения Матусовского.

Источник: сайт Зинаиды Корневой

На бабушку Зину, как ее называют родные, уже обратили внимание и за рубежом. К видео оставляют комментарии на английском, а 2 мая о Корневой написала газета The Sun, заодно рассказав о других известных советских женщинах, прошедших войну, и британский «Би-би-си».