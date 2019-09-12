PewDiePie собрал 100 миллионов подписчиков и в честь этого решил пожертвовать 50 тысяч долларов некоммерческой организации по борьбе с неравенством. Он объяснил, что хочет избавиться от «славы» расиста и ассоциаций со стрельбой в Крайстчерче. Вот только такой большой донат выглядит как попытка откупиться. По просьбе «360» российские видеоблогеры Макс +100500, LizzzTV и авторы канала ChebuRussia TV оценили шаг коллеги.

В 2017 году Disney разорвал контракт с Феликсом Чельбергом. PewDiePie обвиняли в расизме, антисемитизме и пропаганде нацизма. В своих роликах на YouTube он часто шутил на эти темы, его также обвиняли в использовании соответствующей символики. Тогда Антидиффамационная лига (ADL) поддержала решение Disney. Чтобы помириться с ней сейчас, PewDiePie пожертвовал 50 тысяч долларов — это 3,2 миллиона рублей.

«Пожертвование ADL не изменит всеобщего отношения, особенно среди тех, кто открыто выступал против меня. Я хотел публично показать, что могу пройти через это и двигаться дальше. Я думаю, это важно. Это больше не моя борьба», — написал PewDiePie у себя в Twitter.

Но решит ли достаточно щедрое пожертвование проблему, из-за которой Чельберга уже который год поносит западная пресса?

Многие считают, что РеwDiеРiе просто хотел откреститься от враждебно настроенной организации. Некоторые даже предположили, что блогера шантажировали, поэтому он вынужден был сделать пожертвование.

Максим Голополосов, автор и ведущий канала +100500, отметил, что хотя поступок Чельберга, очевидно, благородный, для него мотивация PewDiePie остается непонятной.

Мне кажется, что, закидывая бабки, чтобы от этого как-то отделаться, он как будто бы частично признает свою вину Макс +100500.

При всем этом Голополосов напомнил, что в интернете любой скандал затихает так же стремительно, как и возникает. Скандал с участием PewDiePie он считает раздутым.

Другого мнения придерживается автор канала ChebuRussia TV Артем Французов. «Он не покупает мнение людей за эти 50 тысяч долларов. Он просто решил это сделать, нет какой-то корыстной подоплеки», — сказал он.

«Больше не моя борьба»

В марте в Новой Зеландии террорист напал на мечеть и убил более 50 человек. При этом он вел стрим — и в самом начале сказал: «Подписывайтесь на PewDiePie». Блогер попросил фанатов остановить одноименный флэшмоб. После теракта в Крайстчерче СМИ начали выпускать материалы, в которых, по словам блогера, сильно искажали информацию о нем.

Многие медийные персоны после трагедии в Крайстчерче и начавшейся травли РеwDiеРiе остались на стороне видеоблогера. Они говорили, что все обвинения в адрес Чельберга необоснованны. Максим Голополосов был и остается одним из них. «Я, честно говоря, вообще не согласен с какими-либо претензиями в его сторону, потому что он никакого отношения [к стрельбе в Крайстчерче] не имел», — сказал он «360».

Видеоблогер Константин Павлов, известный под ником LizzzTV, считает, что негативные события сложно стереть из памяти людей. «Поступок человека, который расстрелял [мечеть] и написал про PewDiePie, известен миллионам людей, а то, что PewDiePie пожертвовал 50 тысяч долларов, об этом, думаю, знают от силы тысячи», — сказал он «360».

Артем Французов, напротив, считает, что даже без такого жеста со стороны Чельберга конфликт бы со временем сошел на нет. «Вся эта история с „Подпишись на PewDiePie“ была настолько массовой, что едва ли не каждый ютьюбер в Штатах и не только агитировал людей подписываться на него против индийского канала T-Series (этот канал имел наибольшее количество подписчиков на YouTube — прим. ред.)», — рассказал он.

Подмоченная репутация

Еще в 2017 году Forbes писал о том, что репутационные убытки видеоблогера могут достигнуть восьми миллионов долларов в год из-за отказа Disney продолжать с ним сотрудничество. Однако сегодня мы видим, что PewDiePie — самый популярный блогер на YouTube. «Его фанаты понимают, что он просто очень юморной, лайтовый чувак, который, имея миллионы долларов, живет в Брайтоне, в тихом городке на юге Англии, ездит на мини-купере и снимает видосики», — говорит Артем Французов.

Он также считает, что аудитория Чельберга относится к нему с пониманием и не стремится найти в словах какие-то оскорбления. «Все его высказывания, если он преподносит их как юмор, то это, наверное, и есть юмор. Мне кажется, никто не воспринимает это в штыки и на его репутации это не очень отражается. Я думаю, что серьезно [скандалы на его деятельности] не отразились. Отпали несколько рекламодателей, брендов — они перестали с ним работать из-за этого. Но, думаю, для него это капля в море. Он даже не почувствовал», — заключил Константин Павлов.