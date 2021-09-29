Прошло 80 лет с начала массовых убийств в Бабьем Яре под Киевом. Про трагедию не забыли, но ее обстоятельства пытаются изменить. Украина отрицает свою причастность, обвиняя во всем фашистскую Германию и Иосифа Сталина. Об этом «360» рассказал главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык.

В результате действий нацистов и украинских коллаборационистов 80 лет назад в Бабьем Яре погибли 150 тысяч человек, из которых 75 тысяч были евреями.

Влияние на Украину

К трагедии Бабьего Яра причастны не только немецкие фашисты, но и украинские националисты. Об этом свидетельствует множество исторических сводок. По словам главного редактора военно-исторического журнала «Military Крым» Сергея Ченныка, об этом известно всем, кроме самих украинцев.

По его словам, говоря о расстрелах в Киеве, очень важно признавать, что вина за военные преступления лежит не только на фашистской Германии, но и на украинских националистах, активно помогавших ей.

«Просто переводить это на Германию — а нынешняя украинская власть периодически пытается и на СССР — неправильно. Тогда расстреливали и евреев, и военнопленных, и тех, кто бился против немецко-фашистских войск. Все это было. Это можно называть геноцидом. <…> И то, что Украина пытается сейчас перекинуть эту вину на кого угодно, кроме себя, это неправильно», — заявил Ченнык.

Если взглянуть на украинские СМИ, то можно увидеть, как они пишут про расстрелы, обходя тему националистов. За одни расстрелы они скидывают вину на НКДВ, за другие — на немцев. И, как ни странно, эта политика дает свои плоды.

Ченнык подчеркнул, что многие украинцы верят в то, что националисты во время войны бились за Украину, а вина за расстрелы лежит только на плечах Германии. Следом за ней виновником всех бед называют Сталина.

«Нам необходимо говорить об этом больше. Вот у немцев вышел сериал „Наши матери, наши отцы“. Они показали расстрелы людей на территории Украины. Они показали, как это делали украинские националисты, а мы почему-то об этом осторожно говорим», — сказал эксперт.

По его словам, подобная политика привела к тому, что теперь на Украине образовалось националистическое государство, верящее в свою невинность. И совершенно непонятно, каким оно будет дальше.

История Бабьего Яра

Изначально целью нацистов было массовое уничтожение евреев. Чтобы заманить их всех в одно место, они начали кампанию по дезинформации. Жителей убедили, что в городе начинают перепись и переселение евреев. По Киеву развесили более 2000 листовок. Для пущей убедительности было сказано: за неявку — расстрел.

Прийти нужно было в 08:00 29 сентября на угол улиц Мельниковой и Доктеривской с ценными вещами. В основном пришли женщины, дети и старики. Мужчины были на войне. Вместе с евреями туда отправились и представители интернациональных семей, а также цыгане.

Убивали людей с особой жестокостью. Через пропускной пункт проходили по 30-40 человек, которых вынуждали оставить все свои пожитки и раздеться до трусов. После этого всех людей подводили к глубокой яме и заставляли сесть на колени, склонив голову и сложив руки. Дальше начинался расстрел. Когда овраг наполнялся несколькими слоями из трупов, его засыпали землей, трамбовали, а затем подводили новых жертв.

Позже немцы пытались скрыть следы своих преступлений, создав мыловаренный завод. Мыло они собирались делать из останков погибших людей. Фашисты откопали трупы, сожгли их, а кости перемололи в специальных машинах. Останки тел в виде пепла рассеяли по окрестностям Бабьего Яра.

Недавно в Бабьем Яре решили установить новый мемориальный объект — «Хрустальную стену плача». По задумке она призывает людей к тому, чтобы отпустить прошлое и даже простить нацистов.