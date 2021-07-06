Бабарико приговорили к 14 годам тюрьмы. Но протестов в Белоруссии не будет

Бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы. Он пользовался большой популярностью у оппозиционной части Белоруссии. Но вынесенный ему приговор не спровоцирует новую волну протестов.

Верховный суд Белоруссии признал Виктора Бабарико виновным в получении взяток в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем. За это его приговорили к 14 годам тюрьмы. С него также взыщут штраф, а пять лет он не сможет занимать должности, связанные с «выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей». Прокурор запрашивал для Бабарико 15 лет заключения.

Приговор выносил Верховный суд, а это высшая инстанция в Белоруссии, поэтому подать на апелляцию невозможно. Адвокат Бабарико заявил, что обжалует приговор в порядке надзора. Он также добавил, что обратится с вопросом о нарушении прав своего подзащитного в профильный комитет ООН.

Дело Бабарико

Виктор Бабарико возглавлял Белгазпромбанк на протяжении 20 лет, а после пытался баллотироваться на пост президента Белоруссии. О своем желании поучаствовать в президентской гонке он заявил летом 2020 года. Тогда же против него возбудили уголовное дело по статьям «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и «Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере».

Позже его вместе с сыном задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. В ходе расследования по этому делу было арестовано около 30 человек.

По сообщениям ТАСС, помимо Бабарико по делу прошли шесть бывших заместителей председателя правления банка и совладелец и руководитель ООО «Активлизинг». Они все признали вину, а шесть человек заключили досудебные соглашения.

Бабарико свою вину не признает, а дело называет необоснованным и политически мотивированным.

Эксперт по Белоруссии и ЕАЭС Дмитрий Болкунец в разговоре с «360» также отметил, что дело является политическим. К Бабарико не было вопросов на протяжении 20 лет, но когда он сказал, что идет на президентские выборы, они появились. Если бы дело открыли до его заявлений про президентство, то можно было бы говорить иначе.

Шанс на обжалование

Впрочем, каким бы дело не было, Бабарико свой срок уже получил и вряд ли сможет его обжаловать. Независимый белорусский политолог и руководитель аналитических проектов в БелаПАН Александр Класковский подчеркнул: ему дали показательно суровый срок, чтобы другим неповадно было.

«Практика последнего года показывает, что все апелляции и старания защиты по политическим делам — это глас вопиющего в пустыне. Тут и самим адвокатам частенько достается», — сказал эксперт.

Другое дело, что Бабарико вряд ли отсидит все 14 лет в тюрьме. Как ни крути, за это время политический режим в стране успеет поменяться, а потому есть шанс, что его выпустят раньше срока.

Болкунец отметил, что единственное, на что сейчас можно рассчитывать, — это помилование со стороны Лукашенко. Но для этого Бабарико должен написать заявление о помиловании. А он, по мнению эксперта, такое делать не станет.

Протестам быть?

Сторонники Бабарико и оппозиция в целом недовольны таким исходом дела. Возникает логичный вопрос: «Ждать ли новой волны протестов?». Для начала надо понять, а кем Бабарико, собственно, был для общественности.

По словам Болкунеца, до мая 2020 года Бабарико не был известен широкому кругу лиц. Его могли знать банкиры, кто-то в Минске и часть интеллигенции, но точно не вся страна. Когда начались выборы, он заявил себя как кандидата и очень быстро стал подниматься наверх. То, как продвигал себя Бабарико, и то, какие реформы он предлагал, пришлось людям по вкусу. Находясь уже в тюрьме, он смог собрать полмиллиона подписей в свою поддержку.

«Он в кругу оппозиции стался очень авторитетной фигурой. Это человек, который свою свободу променял на то, чтобы быть в политике», — сказал собеседник «360».

Для общественности он стал человеком, который смог бросить вызов Лукашенко.

Класковский поддержал эту мысль и добавил, что даже спустя год нахождения в тюрьме Бабарико остается весьма популярным политиком в Белоруссии. Люди о нем не забыли. Однако его одного недостаточно для того, чтобы народ опять вышел на улицы.

«Сейчас ни приговор, ни какие-то другие поводы не способны поднять волну массовых протестов, аналогичную той, что была в прошлом году. Протесты задавлены», — подчеркнул политолог.

Многие активисты протестного движения сейчас или находятся в тюрьме, или эмигрировали. В стране ужесточают законы, а задержанным дают серьезные сроки. Пока люди не готовы снова протестовать.

Болкунец добавил, что для митингов нужно, чтобы люди опять объединились вокруг какой-то идеи. Приговора Бабарико недостаточно, но нагнетание ситуации в стране и санкции могут подтолкнуть народ выйти на улицы.