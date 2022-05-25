В Париже более 250 активистов Гринпис пикетировали здание, где проходило собрание акционеров компании TotalEnergies. Гринписовцы требовали, чтобы компания отказалась от проектов с использованием ископаемого топлива и полностью прекратила работать на российском рынке. При этом энергетический кризис уже нанес Франции ощутимый урон. Еще в марте в стране начали разбавлять бензин этанолом. Цены растут не только на топливо, но и на продукты. В некоторых городах жители стали получать сертификаты на покупку еды.

За что критикуют TotalEnergies

TotalEnergies — один из самых крупных акционеров российского производителя сжиженного природного газа НОВАТЭК и двух его проектов. Речь идет о заводах «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2», который строится на Ямале.

В конце марта Total заявил, что приостановит деятельность в России. В сообщении на сайте компании говорилось, что она в одностороннем порядке приняла решение больше не заключать и не продлевать контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов.

При этом в компании отметили, что поставлять СПГ с завода в ЯНАО все равно будут, потому что ЕС пока не отказывается от российского газа. В пресс-службе также отметили, что хотят как можно скорее остановить все закупки российской нефти и нефтепродуктов, сделать это хотят не позднее конца этого года. Также Total решил прекратить инвестиции в «Арктик СПГ 2».

Несмотря на то, что все эти обещания были сделаны в публичном поле, активистов Гринпис они, может быть, не убедили. Так или иначе, сегодня они устроили акцию у концертного зала «Плейель», расположенного в Седьмом округе Парижа.

Демонстранты заявили, что «выступают против климатической стратегии нефтяного гиганта». Также гринписовцы призвали Total полностью прекратить работу на российском рынке.

Готовы на эмбарго и бензин с этанолом

Пока Total решил продолжить поставлять СПГ с ямальского завода, указав на то, что ЕС пока этого не запрещал. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что хотя Европа и зависит от российского газа, но конкретно Франция в российском голубом топливе якобы не нуждается.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы купить его в другом месте. <…> Франции он не нужен», — заявлял он.

Макрон допустил и наложение эмбарго на поставки российской нефти. При этом санкции против РФ стали одной из причин катастрофической ситуации с ценами на бензин и другие виды топлива в Европе.

Le Mond писала о случаях, когда водители разбавляли бензин этанолом, а на некоторых АЗС из-за дороговизны стало настолько малолюдно, что там разбивают палатки бездомные. Один из таких бродяг украсил свой импровизированных дом надписью: «Так как АЗС стали очень дорогие, сейчас здесь безлюдно и я живу спокойно».

Продуктовые карточки уже в ходу

Другое французское издание, Dreuz Info, опубликовало статью украинского автора, который осудил нерешительность властей Французской Республики относительно отказа от российских энергоресурсов. По его словам, французы и так слишком долго пользовались дешевыми нефтью и газом, закупки укрепляли Россию, но теперь им надо отказаться от собственного благополучия ради Украины — помочь ей деньгами и оружием. Только так, по мнению журналиста, Франция сможет сохранить лицо.

Однако в комментариях автору объяснили, что отказ от нефти и газа приведет к очень тяжелым последствиям — среди них и постоянные блэкауты, и даже голод. Правда, сложности с покупкой еды возникают уже сейчас.

Так, по данным телеканала France 2, власти ряда городов начали раздавать жителям талоны и сертификаты для оплаты продуктов. Причины введения такой карточной системы — растущие цены и падение покупательной способности. Поэтому население получает талоны номиналом по 5, 20 и 30 евро. В случае, если цены продолжат расти и дальше, раздачу карточек обещают повторить.