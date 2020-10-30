Ажиотаж в магазинах из-за коронавируса оказался ложным. Но если хочется создать запасы, вот несколько советов

Ретейл не заметил скупок продуктов и товаров первой необходимости, о которых пишут СМИ. Весенний опыт показал, что гречка и туалетная бумага в российских магазинах не кончаются. Но если кому-то, становится спокойнее, если есть запасы, можно закупиться впрок. Только подойти к этому спокойно и с умом.

Треть россиян готовится к введению новых ограничений из-за коронавируса. Каждый пятый покупает впрок товары первой необходимости. 12% жителей страны на всякий случай делают и непродовольственные запасы, сообщает РБК со ссылкой на опрос агрегатора «Юла» и ResearchMe. После ввода осенних ограничений 40% опрошенных пояснили, что начали экономить, а более половины жителей перешли на покупки в магазинах, расположенных неподалеку от дома. В опросе приняли участие 1611 россиян.

В начале октября пресс-служба сети «Магнит» сообщала, что в московских и региональных магазинах выросли продажи туалетной бумаги на 35 и 19%, круп — на 32 и 7,9%, макаронных изделий — на 30 и 22%, растительного масла — на 29 и 11%, мясных консервов — на 14 и 13%.

Невидимый ажиотаж

Методика исследования с опросом всего 1,6 тысячи интернет-пользователей непонятна, заявил «360» заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин. Тем более утром 30 октября в Минпромторге прошла еженедельная оперативка с представителями федеральных и региональных торговых сетей, на которой ретейлеры «с удивлением» узнали эту новость.

«Все рассказали, что на самом деле происходит. Никаких отклонений никто не заметил — как покупали, так и покупают. В последнее время идет небольшое снижение трафика покупателей и небольшой рост среднего чека. Никакого ажиотажа нет. Надеюсь, ажиотаж, который был по весне, показал гражданам, что не стоит поддаваться панике, тратить деньги на создание запасов», — добавил Ионкин.

В последний месяц наблюдается несколько повышенный спрос на средства гигиены, перчатки и маски, сообщил «360» исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. Кроме того, люди стали закупаться реже, зато приобретать товары в больших упаковках. Пока никто из ретейлеров не сообщал о заметном скачке продаж. У одних они немного упали, у других вышли на докоронакризисный уровень. Но продажи продуктов питания остались на прежнем уровне.

«Сохраняется тренд на интернет-заказы и доставку. Но говорить, что крупы, макароны, консервы и продукты длительного хранения стали закупать больше, — нет. Этот психоз остался в марте. Население посмотрело, что [пустая] полка быстро заполнилась, и этого нервоза, что завтра нечего будет есть, его нет», — пояснил Востриков.

Обманчивая надежность

Накопление запасов перед грядущими трудностями, как это было весной, создает у людей основу для оптимизма, рассказал «360» психолог Андрей Зберовский. Но впечатление это обманчивое. Стрессовая обстановка, мысли о том, какие продукты лучше купить и где взять на это деньги, нервируют семьи.

В начале пандемии люди не знали, что коронавирус — это надолго. И уж тем более никто не ожидал прихода второй волны. Поэтому нервозность и напряженность увеличиваются. Сейчас, по словам психолога, это заметно в регионах, где люди потихоньку делают запасы, но гораздо меньшими, чем весной, объемами.

«Проблема в том, что весной люди активно закупались, имея финансовые запасы, то за лето и осень люди заработали мало. Восстановления жировых финансовых запасов не произошло. Поэтому нынешние закупки происходит в меньших объемах. Но они гораздо более болезненные и психологически стрессовые, чем весной», — добавил Зберовский.

Разумный запас

Создание разумных запасов, на самом деле, не так комично, как выглядит в соцсетях. Во время кризиса многие россияне потеряли работу. И те же приобретенные заранее крупы помогли им снизить расходы на питание. Поэтому создавать дома продовольственные запасы правильно, но делать это, считает Зберовский, нужно без паники.

«Закупки, которые люди совершенно правильно считают нужным делать, можно совершать в неспешном режиме. Присматриваться к акциям, тому, что выгодно. Я советую копить продукты, но не переплачивать. Продуманность и неспешность — мой главный совет в этой волне пандемии», — заключил психолог.

Запасаться можно не только бакалеей или консервами, но и замороженными продуктами, рассказала «360» замдиректора по лечебной работе клиники «Питание и здоровье», врач-диетолог Дарья Русакова. Их можно заготовить самим, пока цены на сезонные овощи, зелень и фрукты еще относительно доступные. А можно купить готовую заморозку по акциям.

«Эти продукты не только полезные для организма в целом, но и содержат витамины, антиоксиданты, которые препятствуют снижению иммунитета, что очень важно в пандемию. Можно хранить в замороженном виде птицу и мясо. Но не стоит уж так сильно запасаться. Лучше не тратить финансы на лишнее», — подчеркнула Русакова.