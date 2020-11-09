Азербайджан сбил российский вертолет над Арменией и предложил компенсацию. Главное

Российский военный вертолет Ми-24 потерпел крушение в районе села Ерасх в Армении. В результате погибли двое членов экипажа. Еще одного пилота в состоянии средней тяжести срочно госпитализировали. Вертолет сбили из переносного зенитного ракетного комплекса. Свою вину в случившемся признал Азербайджан.

Ракета и признание вины

Вертолет Ми-24 сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы на границе Армении и Нахичеванской автономной республики Азербайджана. В 17:30 в вертолет попала ракета ПЗРК. В результате он упал в ущелье и загорелся.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что вертолет сбили вне зоны боевых действий. Чья именно была ракета в ведомстве не уточнили.

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что Ереван окажет любую помощь для того, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Много времени на это не понадобилось. Азербайджан сделал официальное заявление, в котором признал свою вину в крушении вертолета.

Министерство иностранных дел республики заявило, что экипаж вертолета подлетел слишком близко к границе в темное время суток. Кроме того, прежде военно-воздушные силы России в этом районе не появлялись.

«Полет проходил в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО», — уточнили в МИД Азербайджана.

Кроме того, сейчас на территории Нагорного Карабаха продолжаются активные боевые действия. Все эти факторы и напряженная обстановка привели к тому, что командование дежурных боевых расчетов приняло решение открыть огонь по вертолету на поражение.

Азербайджан принес официальные извинения России в связи с расстрелом вертолета и гибелью двух пилотов. Там отметили, что происшествие стало случайным, вызванным рядом факторов. МИД принес соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему. Кроме того, Азербайджан пообещал выплатить компенсацию.

Министерство обороны Армении пообещало, что представить к государственным наградам погибших пилотов.

Реакция ОДКБ

Ситуацию с расстрелом российского вертолета из ПЗРК прокомментировали в Организации Договора о коллективной безопасности. Там выразили сожаление, что новый виток конфликта в Нагорном Карабахе привел к печальным последствиям.

«Выражаем серьезную озабоченность произошедшего инцидента, выражаем соболезнования родным и близким погибшего экипажа. Дождемся результатов расследования, откуда был произведен выстрел», — заявил в беседе с РИА «Новости» пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

При этом он отметил, что Организация уже несколько раз призывала стороны прекратить конфликт остановить стрельбу в регионе.

В понедельник, 9 ноября, стало известно, что азербайджанские военные подошли к городу Шуши, где начались серьезные военные столкновения. Официальный представитель президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян отметил, что следующей целью может стать столица региона Степанакерт. В министерстве обороны Армении заявили, что бой за город еще продолжается, несмотря на заявления противника.

Между тем, президент Азербайджана Ильхам Алиев уже заявил, что город вернулся в управление Баку. В доказательство его слов Минобороны страны опубликовало видео из города, где около одного из административных зданий появился флаг Азербайджана.

Военные действия на границе Нагорного Карабаха и Азербайджана начались 27 сентября после очередных обвинений в нарушении режима прекращения огня. Бои привели к жертвам, как среди военных, так и мирного населения.

Остановить противников и ввести временный мораторий на стрельбу пытались Россия и США. Однако каждый раз противники заявляли о том, что идет нарушение достигнутых договоренностей.

Лидеры России, США и Франции призвали стороны прекратить столкновения без каких-либо условий. Но президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов пойти на такой шаг при условии, если Армения выведет свои войска с территории Нагорного Карабаха. Он подчеркнул, что рассматривает непризнанную республику, как часть своей страны, поэтому считает военные действия восстановлением территориальной целостности.

После этого участников конфликта дважды пытались уговорить на введение моратория на стрельбу. первый раз предварительных договоренностей удалось достичь в Москве после визита руководителей МИД Армении и Азербайджана. Вторую попытку пытались предпринять 18 октября. Тогда Госдепартамент США объявил, что конфликт прекратится с 8:00 26 октября. Но и после этого участники снова уличили друг друга в несоблюдении договоренностей.