Каждые несколько месяцев в мире появляются новые штаммы коронавируса из-за естественного процесса изменчивости. Он начал с альфы и уже дошел до омикрона — каждый новый штамм называют буквой греческого алфавита. Эксперты предположили, что человечество и дальше будет сталкиваться с новыми вариантами вируса. Но есть способ замедлить этот процесс.

Мир обеспокоен новым штаммом «омикрон», который появился уже в нескольких странах. ВОЗ оценила глобальный риск от нового варианта как высокий. Сотрудники организации заявили, что изменения в геноме говорят о быстрой передаче и высокой устойчивости к антителам, выработанным вакциной и заболеваниями.

В организации не исключили, что «омикрон» появился в организме человека с ослабленным иммунитетом из-за ВИЧ, а его родина — африканские страны Ботсвана и ЮАР. Новый вариант туже проник в Гонконг, Бельгию, Израиль, Чехию, Италию, Великобританию и Австралию.

Симптомы «омикрона» отличаются от привычных признаков ковида. У больного появляется сильная усталость, он жалуется на отсутствие сил. При этом ни у кого не пропадало обоняние и чувство вкуса. В самом штамме ученые обнаружили большое количество мутаций, благодаря которым вариант приобрел дополнительные свойства. В результате вирус интенсивнее заражает людей.

Появление новых штаммов

Ученые проводили исследования, чтобы понять, почему появляются новые штаммы коронавируса. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявляла, что препараты, подавляющие вирус и мешающие его размножению, и лечение пациентов с помощью плазмы с антителами вызывают ускоренную мутацию вируса и появление его новых вариантов. Исследователь отмечала, что при долгом нахождении вируса в организме он эволюционирует, а такое часто наблюдают при подавлении иммунитета.

Нельзя предсказать, какими свойствами будет обладать следующий штамм. Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн напомнил в разговоре с «360», что мутация вируса — это непредсказуемый и случайный процесс.

Вирус размножается все время, и в результате ошибок возникают мутации. Потом отбор оставляет то, что хорошо размножается. Так появляются вирусные мутации Анатолий Альтштейн.

Вирус может мутировать и в организме вакцинированного, если его иммунитет ослаблен. Однако Альтштейн заверил, что в среднем он размножается намного хуже у привитых людей. По его словам, предотвратить появление вирусов-мутантов нельзя, но для окончания пандемии большинству необходимо пройти вакцинацию. Тогда новые штаммы будут не так страшны.

В то же время Альтштейн не исключил, что большое количество мутаций в вирусе могут играть против самой инфекции. По его мнению, новый штамм «омикрон» может оказаться не очень жизнеспособным, и если он доберется до России, то эпидемия, вероятно, закончится.

Существующие штаммы коронавируса

Помимо «омикрона», в мире циркулируют несколько штаммов коронавируса, однако далеко не все из них смогли быстро распространиться по миру и вытеснить своих собратьев.

Год назад в Великобритании зафиксировали штамм «альфа», который распространялся по стране на 25–40% быстрее, чем нулевой вариант. После него в ЮАР появился штамм «бета» — он лучше уходил от иммунитета, но доминирующим не стал. Третий известный вариант «гамма» был родом из Бразилии и быстрее передавался от человека к человеку.

Самый большой урон нанес индийский вариант — «дельта», который не только быстрее распространялся, но и отличался от предыдущих штаммов симптоматикой. У заразившихся был насморк, боль в горле и головные боли. К симптомам прибавились диарея, проблемы со слухом и микротромбоз вен нижних конечностей. Его младшим собратом стал «лямбда», признаки которого напоминали более ранние штаммы.

В России большая часть заболеваний приходилась именно на «дельту», которая превосходила остальные варианты по своим свойствам. Даже после появления в стране штаммов «гамма» и более позднего «лямбда» индийский вариант оставался доминирующим.

Последние буквы ковид-азбуки достались штаммам «йота» и «мю». Первый появился в Нью-Йорке, повышал летальность у пациентов от 45 лет и передавался быстрее на 25%. «Мю» оказался родом из Латинской Америки и мог ускользать от атаки иммунных клеток.

Чтобы дать название новому штамму из Африки, ВОЗ пропустила две буквы греческого алфавита. Вместо «ню» и «кси» его назвали «омикроном». По словам представителя организации, это сделали из-за созвучия «ню» и английского слова new («новый»), что могло бы ввести людей в заблуждение. От «кси» пришлось отказаться из-за ее созвучия с реальной фамилией — например, с фамилией председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее ученые пытались выявить закономерность появления новых штаммов. Эпидемиолог Эдуард Шунков предполагал, что в южных странах коронавирус мутирует в более агрессивные формы. Он связывал это с воздействием ультрафиолета, который заставляет вирус интенсивнее меняться. При этом медики не исключали, что новые штаммы будут появляться каждые три-четыре месяца вне зависимости от сезона.

ВОЗ не исключила, что в ближайшем будущем человечество будет сталкиваться с новыми штаммами коронавируса из южных регионов мира. Это произойдет из-за неравенства в распределении вакцин. По мнению гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, больше 80% созданных препаратов предоставлены странам G20, в то время как в Африке, где выявили новый вариант «омикрон», было всего лишь 0,6% от всех вакцин.

Глава организации призвал все страны вакцинировать 40% населения к концу года и 70% к середине следующего года.