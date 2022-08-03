«АвтоВАЗ» предложил сотрудникам увольняться. Возрождать отечественный автопром придется по рецепту СССР

«АвтоВАЗ» предложил сотрудникам в Ижевске щедрую компенсацию за добровольное увольнение. Санкции сильно ударили по отечественному машиностроению. Чтобы выжить, ему придется вспомнить опыт СССР и вернуться к производству замкнутого цикла. Однако перед этим придется научиться делать свои подушки безопасности, коробки передач и многое другое. Возможно, это сделает российские автомобили конкурентоспособными.

«АвтоВАЗ» предложил бонусы за увольнение

Сотрудникам «АвтоВАЗа» в Ижевске предложили добровольно уволиться с предприятия. Людям пообещали выплатить от пяти до семи средних зарплат или 12 МРОТ. Работникам предпенсионного возраста пообещали семь окладов, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком продлят до конца 2023 года или до достижения ребенком четырех лет. Всем без исключения также гарантировали дополнительную материальную поддержку, сообщил «Интерфакс».

Кроме того, тем сотрудникам, которые согласятся уволиться добровольно, пообещали помочь с дальнейшим трудоустройством на постоянные рабочие места на других предприятиях города и региона. «АвтоВАЗ» даже готов в случае необходимости оплатить переобучение на профессии, востребованные на рынке труда. По последним данным, в штате ижевского предприятия числятся более трех тысяч человек.

При этом в компании уверяют, что не планируют массовых сокращений на заводе в Ижевске. Добровольное увольнение и компенсации за него назвали «дополнительными мерами поддержки» в связи с кризисом из-за поставок комплектующих для LADA Vesta и приостановкой производства.

Нужно современное производство

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с «360» предположил, что если сегодня «АвтоВАЗ» активно отказывается от своих рабочих, значит, он рассчитывает на другие объемы. Автоматизация производства за те годы, что предприятием управляла корпорация Renault, уже произошла. Некоторые роботизированные станки не способны работать с отечественным автомобилем, поэтому они могут стоять без дела до тех пор, пока не произойдет локализация производства компонентов.

Любое современное автомобильное предприятие подразумевает ограниченное количество людей, которые работают на заводе. Мировые автогиганты тратятся на инженерно-технический состав, маркетологов и бухгалтеров, таковы мировые тенденции. По каким тенденциям будет развиваться отечественный автопром, пока сказать никто не может. Но его главная проблема — полное отсутствие современных машин. Тех же, что производятся, довольно мало, как, соответственно, и их комплектующих.

«В общем, производительность сама по себе достаточно низкая, ибо за последние 20 лет мы получили огромное разнообразие автомобилей многочисленных марок. В том числе и производящихся здесь, на которые шли стабильные поставки. При этом уровень локализации был очень низким: все приходило из-за рубежа. Поэтому мы просто не готовы к тому, что случилось, мы не готовы очень быстро организовать производство», — отметил Хайцеэр.

По его словам, для запуска современного производства, которое отвечает всем необходимым критериям, мало только рабочих рук. Предприятию нужно специальное роботизированное оборудование. При этом не важно, какие машины там собираются выпускать — примитивные или сложные новые автомобили с бортовыми компьютерами. Даже для того, чтобы произвести простые автомобили типа «Нивы» и LADA Granta, нужны комплектующие, а сегодня их не хватает.

Источник фото: ru.wikipedia.org

Китай повышает цены для России

Сегодня пришло время возвращаться к производству замкнутого цикла, как это было в советское время, подчеркнул автоэксперт. В условиях санкций такое решение достаточно актуально. В России есть надежные ресурсы: свои металл и углеводороды. Таким образом, можно обеспечить внутреннее потребление сырья и, соответственно, конечного продукта в стенах завода — Granta, «Нивы», LADA Vesta.

Какие на новых российских машинах будут стоять коробки передач, какие будут двигатели, откуда мы получим антиблокировочную систему торможения, противобуксовочную систему, подушки безопасности — это пока вопрос открытый Ян Хайцеэр вице-президент Национального союза автомобилистов.

Не сразу, но через какое-то время отечественный автопром сможет полностью обходиться без иностранных запчастей и компонентов, убежден Хайцеэр. Однако россиян, вероятно, ждут простые машины, которые будут отличаться от пресловутых советских «девяток» и «приор классик» лишь внешне.

«Пока еще без иностранных комплектующих нам выжить сложно. Мы можем сейчас надеяться только на Поднебесную, которая, кстати, не спешит нас порадовать. Да и не будет спешить, потому что в первую очередь КНР удовлетворяет собственный спрос, который превышает российский в сотни раз. Кроме того, некоторые компоненты, которые производятся в Китае, — лицензионные или патентные. Понятно, что производитель не будет из-за нас ссориться с владельцем патента, соответственно, продукт может быть недоступен для нас, как санкционный», — сказал автоэксперт.

Он подчеркнул, что все зависит от отношений между Китаем и Россией, а также между Китаем и остальным миром. Полагаться только на КНР не стоит, ведь любая страна думает прежде всего о себе, а не о соседях. Если китайцам будет выгодно зарабатывать на российском рынке — отлично. Уже сейчас можно видеть сильно подорожавшие китайские автомобили, которые в разы по стоимости отличаются от стоимости таких же, но на других рынках. Например, купить некоторые модели в Казахстане будет дешевле на миллион рублей.

Рассчитывать только на себя

Даже параллельный импорт не сможет решить всех проблем российского автостроения — он еще не до конца заработал, к тому же наверняка все время будут вводиться те или иные ограничения со стороны недружественных стран. Нужно надеяться и рассчитывать только на себя, не забывая о ситуации, в которой мы находимся, отметил Хайцеэр. Он также рассказал, чего могут ожидать российские автолюбители.

«Все, что должно было случиться, уже случилось. Во-первых, вы не увидите в автосалоне ценников с обещанной стоимостью отечественного автомобиля: они продаются только с „допами“, иногда стоимость машины выше в два, а то и более раз цены, рекомендованной заводом. При этом существует дефицит, который компенсируется высокой ценой, поэтому часть людей просто отказывается от покупки. Возможно, когда нарастят производство, цены упадут — наверное, появится какая-то конкуренция. А может быть, и нет», — сказал автоэксперт.

Он напомнил, что в советское время производства были ограничены, царил дефицит и даже за талончик, чтобы встать в очередь за автомобилем, приходилось переплачивать до двух цен самой машины. Есть вероятность, что россияне снова столкнутся с нехваткой доступных авто. Люди предпочтут ремонтировать старые, но не переплачивать, хотя бы по причине банальной нехватки денег — за LADA Vesta ценой в два миллиона рублей очередь точно не выстроится. Особенно если существенно превосходящая по качеству и всем остальным потребительским свойствам Toyota Corolla будет стоить порядка трех миллионов рублей.