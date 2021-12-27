Страховые компании Москвы решили засудить юриста, которого подозревают в автоподставах. На счету мужчины три десятка однотипных ДТП, на которых он заработал 130 миллионов рублей. Случаи автоподстав на дороге не редкость. Часто злоумышленники «работают» не в одиночку. А в некоторых случаях жертвами автоподставщиков становятся не страховые компании, а простые водители.

Иск против юриста

По данным kp.ru, аварии юрист устраивает за рулем на Bentley Continental и всегда действует одинаково. Во время кругового движения он поджидает, когда грузовик или эвакуатор окажется на соседней полосе, а потом, делая вид, что не заметил маневра, продолжает ехать и сталкивается со своей жертвой. Затем предприимчивый юрист добивается получения крупной страховой выплаты — от 400 тысяч до двух миллионов рублей.

Сомнения в том, что одному и тому же водителю просто настолько не везет, что он успел собрать 30 ДТП, сначала возникли у страховщиков. Водители, которые стали участниками аварий с Bentley, тоже усомнились, что в случившемся есть их вина.

Источник в правоохранительных органах заявил изданию, что коллективная жалоба поступила в полицию Москвы в мае. В ней страховые компании просили проверить водителя. В июле им отказали в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. Собеседник издания отметил, что у юриста, на которого пожаловались в МВД, в собственности целых четыре Bentley.

Недавно одна из иномарок попала под эвакуатор «Московского паркинга» по уже знакомому сценарию. Пресс-секретарь ГКУ «АМПП» Филипп Конюхов сообщил, что за последний год эвакуаторы учреждения два раза попадали в автоподставы. Аварийные ситуации создали водители на автомобилях Bentley и Nissan.

«Водители намеренно врезались в эвакуаторы, когда те начинали или совершали перестроение. Умышленность этих действий подтверждаются судебными экспертизами», — подчеркнул он.

Сейчас дела находятся на рассмотрение в суде. Помимо этого, по информации издания, «Московский паркинг» обратился в полицию и прокуратуру.

Статья за автоподставы

Случаи автоподстав на дороге не редкость. Часто злоумышленники «работают» не в одиночку.

В июне перед судом в Ульяновске предстали члены межрегиональной организованной преступной группы, отметил сайт 1UL.ru. Как установили правоохранители, в состав банды вошло 12 человек — жители Татарстана, Чувашии и Ульяновской области.

Автоподставщики обманули страховую компанию на сумму свыше четырех миллионов рублей. Они приобретали дорогие авто, оформляли на них страховку, а потом инсценировали ДТП. Похожую схему они провернули с домом, который сгорел.

Источник фото: Pixabay

Схожая история произошла и на Кубани. Только ущерб страховым компаниям по итогу оказался почти в два раза больше, чем в предыдущем случае — около восьми миллионов рублей. Но и в этой истории злоумышленники предстали перед судом.

Злоумышленники действовали в Краснодаре, Туапсе, Армавире, а также в Отрадненском и Новокубанском районах, сообщил сайт «Кубань 24».

Как установили правоохранители, 25 жителей Кубани и Адыгеи инсценировали 17 ДТП. Сделать им это удалось в период с апреля 2016 года по ноябрь 2017 года.

Автоподставщики выбирали подходящее место и отводили свою роль каждому из участников. После этого они обращались в страховую с необходимым пакетом документов. Для инсценировки ДТП злоумышленники использовали 15 авто. Их полиция изъяла в ходе обысков. Следователи открыли уголовное дело.

Источник фото: Pixabay

Но не только страховые компании становятся жертвами автоподставщиков: бывают случаи, когда злоумышленники действуют в отношении обычных водителей.

Например, в Санкт-Петербурге автоподставщики имитировали аварии и требовали возмещение несуществующего ущерба у якобы виновника ДТП, сообщил сайт Spbvedomosti.ru.

Злоумышленники действовали по одной схеме: сперва имитировали аварию, далее изображали повреждение зеркала заднего вида своей машины (его разбивали камнем или батарейкой), после этого без оформления ДТП требовали деньги у доверчивых водителей, которые думали, что являются виновниками аварии.

Жертвами автоподставщиков стали мужчины в возрасте от 56 до 78 лет. В имитации ДТП злоумышленники использовали и отечественные авто, и иномарками.

Группу автоподставщиков задержали. Правоохранители уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».