Автомобили шпионят за своими владельцами. Что ваша машина знает о вас и кому рассказывает

Современные автомобили стали самыми совершенными компьютерами, благодаря всевозможным датчикам. С каждым годом они «учатся» выполнять все новые функции, которые должны облегчить водителю управление и обеспечить безопасность. Есть в современных машинах и такая функция, которая не понравится многим — авто следит за своим владельцем. Куда потом попадают эти данные и кому они нужны — в материале «360».

Для настоящего автомобилиста нет ничего лучше, чем полный бак, руль и свободная дорога впереди. Ехать, куда глаза глядят, по-прежнему можно, но остаться незамеченным — уже нет. Современные автомобили, как настоящие шпионы, следят за своими водителями и передают собранные данные автопроизводителям.

О таких возможностях ходили разговоры и раньше, но технический обозреватель The Washington Post Джеффри Фаулер решил проверить это. С помощью взломанного Chevrolet 2017 года, который любезно предоставил для эксперимента доброволец Даг, журналист увидел все свои перемещения и не только.

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Открытые данные включали сведения о местах, куда ездил автомобиль, контакты и домашние и электронные адреса тех, с кем журналист и хозяин автомобиля связывались, используя внутреннюю систему связи. Кроме того, немало персональных сведений, включая личные фотографии, удалось извлечь и из подержанного мультимедийного блока, который авторы эксперимента купили на на eBay за 375 долларов. Все, даже информацию сугубо личного характера машина знала о своих владельцах и передавала все данные автопроизводителю.

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Как объяснил Джим Мейсон — судебный эксперт, занимающийся взломом автомобильных компьютеров для расследований ДТП и краж, — современные автомобили не просто имеют один компьютер, существует несколько взаимосвязанных «мозгов», которые могут генерировать до 25 гигабайт данных в час от датчиков, расставленных по всему автомобилю, при этом многие данные зашифрованы. Что именно скрыто за шифром не удалось выяснить даже Мейсону с его оборудованием.

Информационно-развлекательные системы, одна из которых и была вскрыта для эксперимента, могут собирать еще больше. Мейсон «взламывал» автомобили марки Ford, которые записывают местоположения каждые несколько минут, даже если водитель не используете навигационную систему. Он видел немецкие автомобили с 300-гигабайтными жесткими дисками — в пять раз больше, чем базовый iPhone 11. Tesla Model 3 наример, может собирать фрагменты видео с большого количества бортовых камер автомобиля, и данные лица, используемые для персонализации машины и отслеживания внимания водителя.

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Компания General Motors (GM), которая является автопроизводителем Chevrolet, не отрицает, что автомобиль действительно следит за своим водителем. Представитель GM Дэвид Колдуэлл на запрос The Washington Post подтвердил, что машина собирает сведения трех типов: о местоположении авто, о его производительности и о поведении водителя.

«Большая часть этих данных носит технический характер, обезличена и не покидает бортовой компьютер транспортного средства», — сказал Колдуэлл. Компания, по его словам, собирает данные в режиме реального времени для мониторинга эффективности транспортных средств, чтобы повысить безопасность и помочь в разработке будущих продуктов и услуг.

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Однако, каждая названных Колдуэллом категорий достаточно обширна — одна может включать в себя множество различных подкатегорий. А под понятие «поведение водителя» могут попасть абсолютно все действия, которые делает человек, садясь за руль автомобиля. Как утверждает General Motors, это все оговорено с заказчиком в договоре. Правда составлен договор, чаще всего, таким образом, что понять, о чем именно там идет речь, можно только имея специализированное образование.

Вероятно, General Motors и другие автопроизводители действительно хранят лишь часть данных, которые генерируют автомобили, и используются они их только для повышения качества услуг. Но это скорее временное явление. Ведь сотовые сети 5G обещают подключить автомобили к Интернету с помощью сверхбыстрых соединений сверхвысокой емкости.

Поскольку беспроводные соединения становятся дешевле и данные становятся более ценными, то что машина будет знать о вас очень много, будет считаться честной игрой.